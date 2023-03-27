Отчетность

Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

Проверьте, все ли вы успели сдать.

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Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

27 марта – последний день сдачи:

  • Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

  • Декларации по УСН за 2022 год для организаций.

  • Декларации по ЕСХН за 2022 год для организаций и ИП.

  • Декларации по налогу на прибыль за 2022 год (за февраль 2023 года).

  • Декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год.

  • Декларации по акцизам.

  • Декларации по НДПИ за февраль 2023 года.

  • Декларации по налогу на игорный бизнес за февраль 2023 года.

  • Персонифицированных сведений о физических лицах за февраль 2023 года.

  • Сведений о трудовой деятельности (из новой формы ЕФС-1) за февраль 2023 года.

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