Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

27 марта – последний день сдачи:

Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

Декларации по УСН за 2022 год для организаций.

Декларации по ЕСХН за 2022 год для организаций и ИП.

Декларации по налогу на прибыль за 2022 год (за февраль 2023 года).

Декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год.

Декларации по акцизам.

Декларации по НДПИ за февраль 2023 года.

Декларации по налогу на игорный бизнес за февраль 2023 года.

Персонифицированных сведений о физических лицах за февраль 2023 года.