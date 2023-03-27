Отчетность в СФР

Корректировка ЕФС-1: как правильно заполнить

Иногда возникает необходимость поправить записи в единой форме сведений, уже отправленной в Социальный фонд (СФР). В этой статье рассказываем про правила корректировки ЕФС-1: как сделать корректирующий отчет.

Версия для печати
Корректировка ЕФС-1: как правильно заполнить
Иллюстрация: pikisuperstar/freepik

Особенности периодов до 2023 года

Сразу уточним, что есть особенность, по каким формам следует представлять корректирующие сведения за периоды до 2023 года, а также отменяющие и дополняющие.

Так, исправленные сведения персонифицированного учета за отчетные периоды до 1 января 2023 года сдают по действующим до 01.01.2023 формам – СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.

Это предусмотрено п. 1 ст. 15 закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ.

Механизм корректировки

Целиком отчет ЕФС-1 со всеми разделами и подразделами никогда не сдают, так как для различных сведений установлены свои сроки и основания сдачи, а иногда периодичность.

Поэтому и полностью скорректировать отправленный ЕФС-1 невозможно. Такого реквизита на титульном листе нет.

6.png

По общему правилу сведения корректируют проставлением в предназначенном для этого реквизите знака «X».

Как и при сдаче первичных сведений, можно подать отдельные разделы/подразделы с поправленными данными. Титульный лист в любом случае обязателен.

Подраздел 1.1

Сведения о трудовой и иной деятельности можно только отменить и указать новые, корректировка не предусмотрена.

5.png

Подраздел 1.2

В сведениях о страховом стаже помимо пометки в поле «Корректирующая» далее указывают год, за который исправляете сведения:

4.png

Форму с типом «Корректирующая» заполняют с целью корректировки сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) застрахованного лица на основании ранее сданной ЕФС-1.

В одной форме ЕФС-1 не могут быть данные с разным типом сведений (например, «Исходная» и «Корректирующая») за один и тот же отчетный период на одно и то же застрахованное лицо.

Форму с типом «Назначение пенсии» нельзя подать за период, данные по которому уже учтены на ИЛС на основании формы «Корректирующая» (или «Исходная»).

Подраздел 1.3

В сведениях о зарплате и условиях деятельности работников государственных/муниципальных учреждений нужно также указать месяц, за который корректируете поданные сведения:

3.png

Отметим, что графу 24, где отражают фактические размеры выплат, начисленные работнику как в отчетном месяце, так и за предыдущие периоды, можно корректировать в общем порядке.

Подраздел 2

Указав соответствующий год, корректируют основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию:

2.png

В правилах уточнено, что форму с типом «Корректирующая» представляют при необходимости корректировки данных подраздела 2 раздела 1 с типом «Исходная».

Раздел 2

По сути это бывшая форма 4-ФСС, где отражают сведения о начисленных страховых взносах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Возможна его корректировка по принципу: 000 – исходная, 001 и т. д. – номер корректировки уточненных сведений о начисленных взносах за соответствующий период.

1.png

Не забудьте в апреле подтвердить основной вид деятельности. Держите актуальный бланк и инструкцию.

Ипотека

Минфин собирается сделать льготную ипотеку для чиновников. Это поможет им работать «долго и эффективно», считают власти

Чиновникам могут отметить единовременные субсидии на покупку жилья, но дадут льготную ипотеку. Так рядовым сотрудникам не придется ждать выплат. Предложение готовит Минфин.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

Есть лицензия? Публикуйтесь на Федресурс, чтобы не получить извещение из прокураторы

Не важно, вы только получили лицензию, продлилили ее, переоформили либо аннулировали, - обо всем это нужно сообщить на Федресурс. Как компании, так и предпринимателю грозит штраф или дисквалификация, если проигнорировать требование.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как сейчас узнать свое сальдо на ЕНС 

После введения ЕНС, все налоговые обязательства физических, юридических лиц и ИП, отражаются на одном едином счете – ЕНС. Разберемся, какие существуют способы получения информации об остатке на ЕНС. 

Как сейчас узнать свое сальдо на ЕНС 
Инвестиции

Инвесторы не могут удаленно закрыть ИИС у брокера Тинькофф

Брокер «Тинькофф Инвестиции» изменил правила закрытия индивидуальных инвестиционных счетов. Если раньше это можно было сделать через личный кабинет, то теперь нужно лично приехать в офис или отправить поручение с заверением нотариуса.

Читать еще