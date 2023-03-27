Корректировка ЕФС-1: как правильно заполнить

Особенности периодов до 2023 года

Сразу уточним, что есть особенность, по каким формам следует представлять корректирующие сведения за периоды до 2023 года, а также отменяющие и дополняющие.

Так, исправленные сведения персонифицированного учета за отчетные периоды до 1 января 2023 года сдают по действующим до 01.01.2023 формам – СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.

Это предусмотрено п. 1 ст. 15 закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ.

Механизм корректировки

Целиком отчет ЕФС-1 со всеми разделами и подразделами никогда не сдают, так как для различных сведений установлены свои сроки и основания сдачи, а иногда периодичность.

Поэтому и полностью скорректировать отправленный ЕФС-1 невозможно. Такого реквизита на титульном листе нет.

По общему правилу сведения корректируют проставлением в предназначенном для этого реквизите знака «X».

Как и при сдаче первичных сведений, можно подать отдельные разделы/подразделы с поправленными данными. Титульный лист в любом случае обязателен.

Подраздел 1.1

Сведения о трудовой и иной деятельности можно только отменить и указать новые, корректировка не предусмотрена.

Подраздел 1.2

В сведениях о страховом стаже помимо пометки в поле «Корректирующая» далее указывают год, за который исправляете сведения:

Форму с типом «Корректирующая» заполняют с целью корректировки сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) застрахованного лица на основании ранее сданной ЕФС-1.

В одной форме ЕФС-1 не могут быть данные с разным типом сведений (например, «Исходная» и «Корректирующая») за один и тот же отчетный период на одно и то же застрахованное лицо.

Форму с типом «Назначение пенсии» нельзя подать за период, данные по которому уже учтены на ИЛС на основании формы «Корректирующая» (или «Исходная»).

Подраздел 1.3

В сведениях о зарплате и условиях деятельности работников государственных/муниципальных учреждений нужно также указать месяц, за который корректируете поданные сведения:

Отметим, что графу 24, где отражают фактические размеры выплат, начисленные работнику как в отчетном месяце, так и за предыдущие периоды, можно корректировать в общем порядке.

Подраздел 2

Указав соответствующий год, корректируют основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию:

В правилах уточнено, что форму с типом «Корректирующая» представляют при необходимости корректировки данных подраздела 2 раздела 1 с типом «Исходная».

Раздел 2

По сути это бывшая форма 4-ФСС, где отражают сведения о начисленных страховых взносах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Возможна его корректировка по принципу: 000 – исходная, 001 и т. д. – номер корректировки уточненных сведений о начисленных взносах за соответствующий период.

Не забудьте в апреле подтвердить основной вид деятельности. Держите актуальный бланк и инструкцию.