Как вам должны оплачивать сверхурочную работу и чем она отличается от переработки

Статья 99 ТК. Сверхурочная работа

Сверхурочная работа – это трудовая деятельность, которую сотрудник совершает по инициативе работодателя вне установленного рабочего времени.

Если сотрудник перерабатывает по личному желанию, то по смыслу статьи 99 ТК это не сверхурочная работа. Такую работу оплачивать человеку не должны.

Сверхурочная работа возможна как при поденном, так и при суммированном учете рабочего времени.

В первом случае это переработка сверх установленной нормы часов день (например, восьми), а во втором – сверх нормы рабочих часов за месяц или за иной учетный период.

Что такое переработка

«Переработка» может случиться по разным причинам, например: сотрудник задержался сам или от него потребовали остаться и продолжить работу после окончания рабочего дня. Сверхурочной работа считается только во второй ситуации.

При этом такая переработка требует письменного согласия человека и допускается при следующих условиях (согласно статье 99 ТК):

необходимо закончить уже начатую работу – если этого не сделать, возможна порча или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального имущества, угроза жизни и здоровью людей;

необходимо отремонтировать механизмы или сооружения, иначе работа может приостановиться у большого числа сотрудников;

нужно продолжить работу при неявке сменщика, когда прерывать процесс нельзя.

Какова максимальная длительность сверхурочных работ

Максимальная длительность сверхурочной работы – не более 4 часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год с отдельными редкими исключениями из этого правила (например, для работников оборонно-промышленного комплекса).

Если продолжительность сверхурочной работы для сотрудника превысит эти лимиты, работодателю будет грозить ответственность за нарушение трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП): предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от одной до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Что должен сделать работодатель для оформления сверхурочной работы

Получить письменное согласие сотрудника

Оно не требуется только в некоторых ситуациях:

переработка необходима , чтобы предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить последствия катастрофы, аварии или стихийного бедствия;

проводятся общественно значимые работы по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушивших функционирование систем горячего или холодного водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

переработка требуется в связи с введением чрезвычайного или военного положения либо с выполнением неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и проч.

Нужно помнить, что некоторых сотрудников нельзя привлечь к сверхурочной работе. Это:

беременные женщины;

несовершеннолетние;

сотрудники, с которыми заключен ученический договор, если переработка не связана с ученичеством.

Работодатель должен письменно ознакомить с правом отказаться от переработки:

инвалидов;

женщин с детьми до трех лет;

родителей и опекунов, воспитывающих в одиночку детей в возрасте до 14 лет;

родителя ребенка в возрасте до 14 лет, когда другой родитель работает вахтовым методом;

сотрудников с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Компании могут привлекать их к сверхурочной работе, только если это не запрещено людям по медицинскому заключению и лишь с их письменного согласия.

Учесть мнение профкома

Если в компании есть профсоюзная организация – это необходимо.

Издать приказ о привлечении к сверхурочной работе

Если приказ не издавался, но сотрудника к переработке привлекли, компенсации всё равно должны предоставить.

Внести отметку в табель

В табеле ставят код «С», чтобы бухгалтерия правильно произвела оплату сверхурочных часов.

Оплатить переработку в повышенном размере или предоставить дополнительное время отдыха

Как оплачивается переработка по ТК, читайте ниже.

Сколько должны платить за сверхурочную работу

Сверхурочная работа оплачивается следующим образом (ст. 152 ТК):

за первые два часа – не менее чем в полуторном размере ;

за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

Точный размер оплаты сверхурочной работы может определять коллективный договор, локальный акт или трудовой договор.

Условия в этих документах иногда более выгодные для сотрудников, чем в ТК.

По желанию человека компания может компенсировать сверхурочную работу не повышенной оплатой, а дополнительным временем отдыха.

Иногда сверхурочную работу компенсируют премиями. В некоторых случаях суд решает, что выплата премии сотруднику в размере, установленном локальными правовыми актами работодателя для оплаты сверхурочных работ, не противоречит требованиям статьи 152 ТК.

То есть такой подход возможен, если размер премии соответствует размеру доплат за сверхурочную работу, которые человек получил бы в соответствии со статьей 152 ТК, или превышает его.

При этом оплата сверхурочной работы и премия – это разные выплаты.

Оплата сверхурочной работы – компенсационная доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; премия – стимулирующая выплата.

Поэтому не исключено, что в конкретном споре суд обяжет работодателя оплатить сверхурочную работу наряду с премией.

Также необходимо учитывать, что доплаты за переработки начисляют ежемесячно вместе с заработной платой за конкретный месяц. То есть премию за переработки должны выплатить в тот же срок.

Как добиться оплаты переработки

Если компания не оплатила сверхурочную работу в должное время и в должном объеме, то добиться оплаты можно следующими способами:

обратиться непосредственно к работодателю,

обратиться в трудовую инспекцию,

подать иск в суд.

Если работодатель не оплачивает переработки, то его могут:

привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП за нарушение трудового законодательства (это предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от одной до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей), по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (это предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей);

обязать выплатить сотруднику доплату за переработки и проценты за задержку выплат в размере 1/150 действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм в соответствии со статьей 236 ТК, а также компенсацию морального вреда.

Сотрудник вправе обратиться в суд с иском об оплате переработок в течение года с положенного дня выплаты.

То есть если сверхурочную работу не оплачивали несколько лет, то работодатель может заявить о том, что человек пропустил годичный срок на обращение в суд. И если суд удовлетворит ходатайство, то взыщет доплаты только за последний год, а не за всё время, пока они не выплачивались.

Размер компенсации морального вреда суд определяет в каждом конкретном случае – сумма может зависеть от требований сотрудника и обстоятельств дела.