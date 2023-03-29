Как заполнить ЕФС-1 при переводе

Когда сдавать

Для мероприятия «Перевод» отчитываться в СФР необходимо ежемесячно.

А именно – не позднее 25 числа месяца, идущего за месяцем, в котором издан приказ/распоряжение, подтверждающий оформление перевода.

Как заполнить

Форма бланка и порядок заполнения ЕФС-1 утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

В отчёт ЕФС-1 о переводе на другую работу в минувшем месяце необходимо включить:

титульный лист;

вводную часть подразд. 1;

подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».

Отметим, что подраздел 1.1 – это аналог формы СЗВ-ТД, которую до 2023 года подавали в ПФР в те же сроки.

Имейте в виду, что для целей заполнения отчета ЕФС-1 имеется в виду перевод на другую постоянную работу.

Перевод на неполное рабочее время (день) в ЕФС-1 не отражают: такое кадровое мероприятие не предусмотрено порядком заполнения.

При переводе графа 6 «Код выполняемой функции» обязательна для заполнения.

Также нужно помнить, что в ЕФС-1:

отражают и переводы с работы по совместительству;

перевод может быть оформлен допсглашением к трудовому договору.

Далее показан образец заполнения подразд. 1.1 при переводе сотрудника:

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