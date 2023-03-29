Как заполнить ЕФС-1 при переводе

Когда сдавать
Для мероприятия «Перевод» отчитываться в СФР необходимо ежемесячно.
А именно – не позднее 25 числа месяца, идущего за месяцем, в котором издан приказ/распоряжение, подтверждающий оформление перевода.
Как заполнить
Форма бланка и порядок заполнения ЕФС-1 утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.
В отчёт ЕФС-1 о переводе на другую работу в минувшем месяце необходимо включить:
титульный лист;
вводную часть подразд. 1;
подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».
Отметим, что подраздел 1.1 – это аналог формы СЗВ-ТД, которую до 2023 года подавали в ПФР в те же сроки.
Имейте в виду, что для целей заполнения отчета ЕФС-1 имеется в виду перевод на другую постоянную работу.
Перевод на неполное рабочее время (день) в ЕФС-1 не отражают: такое кадровое мероприятие не предусмотрено порядком заполнения.
При переводе графа 6 «Код выполняемой функции» обязательна для заполнения.
Также нужно помнить, что в ЕФС-1:
отражают и переводы с работы по совместительству;
перевод может быть оформлен допсглашением к трудовому договору.
Далее показан образец заполнения подразд. 1.1 при переводе сотрудника:
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