Отчетность в СФР

Как заполнить ЕФС-1 при переводе

Перевод сотрудника на другую должность или в другое подразделение – довольно частое кадровое мероприятие и одновременно изменение в организациях. В этой статье рассказываем про сроки сдачи и образец заполнения отчета ЕФС-1 при переводе.

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Как заполнить ЕФС-1 при переводе
Иллюстрация: shurkin-son/freepik

Когда сдавать

Для мероприятия «Перевод» отчитываться в СФР необходимо ежемесячно.

А именно – не позднее 25 числа месяца, идущего за месяцем, в котором издан приказ/распоряжение, подтверждающий оформление перевода.

Как заполнить

Форма бланка и порядок заполнения ЕФС-1 утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

В отчёт ЕФС-1 о переводе на другую работу в минувшем месяце необходимо включить:

  • титульный лист;

  • вводную часть подразд. 1;

  • подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».

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Отметим, что подраздел 1.1 – это аналог формы СЗВ-ТД, которую до 2023 года подавали в ПФР в те же сроки.

Имейте в виду, что для целей заполнения отчета ЕФС-1 имеется в виду перевод на другую постоянную работу.

Перевод на неполное рабочее время (день) в ЕФС-1 не отражают: такое кадровое мероприятие не предусмотрено порядком заполнения.

При переводе графа 6 «Код выполняемой функции» обязательна для заполнения.

Также нужно помнить, что в ЕФС-1:

  • отражают и переводы с работы по совместительству;

  • перевод может быть оформлен допсглашением к трудовому договору.

Далее показан образец заполнения подразд. 1.1 при переводе сотрудника:

2.png

Ловите актуальные формы отчетности и сроки их подачи за 1 квартал 2023 года. Скачайте удобную табличку.

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