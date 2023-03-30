Индивидуальный предприниматель

Можно ли закрыть ИП с долгами

Как закрыть ИП с долгами, допустимо ли прощение долга и есть ли возможность исполнить обязательства за счет третьих лиц. Эти и другие вопросы освещены в статье.

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Можно ли закрыть ИП с долгами
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Можно ли прекратить деятельность, если есть долги

Индивидуальных предпринимателей нередко интересует, можно ли закрыть ИП с долгами по налогам и иным выплатам.

Руководствуясь п. 1 ст. 22.3 закона «О государственной регистрации юридических лиц...» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, закрыть ИП допустимо даже с долгами, поскольку их наличие не проверяется при регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Дело в том, что согласно ст. 24 ГК гражданин отвечает за долги всем собственным имуществом (за некоторыми исключениями).

В п. 55 постановления Пленума ВС от 17.11.2015 № 50 поясняется, что имущественная ответственность граждан не зависит от действия или утраты статуса ИП.

Принадлежащее гражданину имущество не делится на имущество физического лица и предпринимателя.

Процедура закрытия ИП с долгами перед бюджетом и контрагентами

Чтобы закрыть ИП с долгами СФР, иным органам власти или по договорным обязательствам, предпринимателю необходимо:

  • Подготовить документы (п. 1 ст. 22.3 закона № 129-ФЗ):

    • заполнить заявление по форме Р26001;

    • уплатить госпошлину;

    • получить документ о сдаче отчетности в СФР.

  • Представить указанные документы в ФНС напрямую или с помощью посредников: МФЦ, электронных сервисов – официального сайта налоговой службы, портала «Госуслуги».

  • Подождать до 5 рабочих дней, в течение которых налоговая служба решит, закроют ли ИП с долгами по налогам (п. 1 ст. 8 закона № 129-ФЗ). Если имеются основания для отказа, налоговая служба ИП с долгами не закроет.

Последствия ликвидации ИП с долгами перед контрагентами

Ставропольский краевой суд в апелляционном определении от 23.04.2019 по делу № 33-3357/2019 указал, что если ИП закрыто, а долги остались, экс-предприниматель продолжает нести ответственность перед бывшими контрагентами, но уже как физическое лицо. Долг не погашается.

Аналогичную позицию ранее высказал Минфин.

Из письма от 27.04.2017 № 03-03-06/1/25384 ясно, что ликвидация ИП с долгами в Саратове или любом другом городе не прекращает имущественной ответственности перед второй стороной.

Организации-кредиторы, в свою очередь, не могут учитывать такие долги как безнадежную дебиторскую задолженность.

Могут ли контрагенты простить ИП долги или получить отплату от третьих лиц

Если перед тем, как закрыть ИП в 2023 году, вопрос с долгами предпринимателем решен не был, у кредиторов есть несколько вариантов решения проблемы:

  • Взыскать долг после закрытия ИП с долгами по налогам.

Для этого можно прибегнуть к претензионной переписке или судебному способу защиты прав – обращению в суд общей юрисдикции.

Арбитражный суд рассмотрит спор между компанией и экс-предпринимателем только в том случае, если дело было принято к производству до того, как ФНС закрыла ИП с долгами по налогам (п. 13 постановления Пленума ВС № 6, Пленума ВАС № 8 от 01.07.1996).

  1. Согласно ст. 415 ГКпрекратить обязательство прощением долга.

Кредитор освобождает должника от обязательства без встречного представления (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.12.2014 № Ф07-10084/2014).

Еще один способ, как экс-ИП закрыть вопрос с долгами по налогам, привела ФНС в письме от 11.05.2017 № ГД-4-8/8767@.

Погасить налоговую задолженность, по мнению ведомства, может не только налогоплательщик, но и любое другое лицо.

Итоги

Таким образом, закрыть ИП с долгами по налогам и иным обязательствам можно. Однако прекращение предпринимательской деятельности не повлечет исчезновения задолженности.

Обязанность ее погашения по-прежнему будет возложена на физическое лицо, которое должно было заблаговременно поинтересоваться, можно ли закрыть ИП, если есть долги по налогам, и к каким последствиям это приведет.

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