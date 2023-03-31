Первичные документы

Как оформить электронный путевой лист

Электронный путевой лист – 2023 – нововведение, действующее с марта 2023 года. Кто должен оформить путевку в электронном формате? Является ли данная обязанность бесспорной? Какой формат применяется для путевого листа в электронном виде? Разбираем новации при создании электронного путевого листа (ЭПЛ) в нашем обзоре.

Версия для печати
Как оформить электронный путевой лист
Иллюстрация: freepik/freepik

Новый приказ по ПЛ: что нового

Электронный путевой лист в 2023 году введен новым приказом Минтранса.

Так, с 01.03.2023 действует приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390. Этот нормативный документ отменил действовавший ранее приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368.

Новый приказ действует до 01.03.2029, то есть опираться на него можно будетв течение 6 лет.

Что за коррективы, кроме введения путевого листа в электронном виде, произошли в правилах его создания?

Ничего принципиально революционного новый приказ не утвердил. Главная новация касается электронной формы путевого листа. Укажем все-таки и иные коррективы:

ПЛ1.png

На кого возложена обязанность по составлению ПЛ

Согласно новому порядку ПЛ обязаны оформить:

  • владелец транспортного средства;

  • арендодатель – в том случае, если речь идет об аренде транспортного средства с экипажем.

Здесь кардинальных изменений нет, новый приказ лишь уточнил уже существующий порядок.

В каком случае возникает обязанность заполнения ПЛ?

Обязанность оформления путевого листа возникает при эксплуатации транспортного средства с целью перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Такова прямая норма Устава автомобильного транспорта. Таким образом, ПЛ требуется только для компаний, вид деятельности которых связан с перевозками грузов и пассажироперевозками.

Между тем путевка используется повсеместно всеми, кто эксплуатирует транспортные средства для осуществления любой предпринимательской деятельности, так как функции ПЛ достаточно широки.

Путевые листы необходимы:

  • для представления сотрудникам ГИБДД по их требованию;

  • подтверждения расходов на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в целях исчисления налогов;

  • начисления зарплаты водителям;

  • подтверждения использования водителем личного транспорта в служебных целях для выплаты ему компенсации.

Таким образом, даже если транспортным средством пользуется ИП в своей деятельности или директор организации ездит на деловые встречи на служебном автомобиле, будет разумным оформить путевой лист, что позволит избежать ненужных споров с налоговыми и иными контролирующими органами.

Применяемые форма и формат ПЛ

Итак, можно применять электронные путевые листы с 1 марта 2023 года.

Является ли неоспоримой обязанностью применение именно электронных путевых листов с 2023 года? Нет, это право.

Наряду с путевым листом в электронном виде в 2023 году можно заполнять привычный бумажный бланк.

Форма ПЛ не относится к унифицированным, утвержденным законом формам, поэтому компания или предприниматель могут разработать бланк самостоятельно, внеся в него обязательные реквизиты.

Какие реквизиты закреплены как обязательные для путевого листа электронного и бумажного, посмотрите на рисунке ниже:

ПЛ2.png

Формат электронного путевого листа утвержден приказом ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@.

Где создать ЭПЛ

Оформление электронного путевого листа необходимо производить в специализированных программах. Многие операторы ТКС предоставляют такой функционал, как оформление электронного путевого листа в 2023 году.

Кроме того, функционирует государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), с помощью которой также можно оформить электронный путевой лист.

Обязательные реквизиты электронного путевого листа и бумажного путевого листа совпадают. Данные вносят в выбранной программе.

Важная часть создания электронного путевого листа как грузового автомобиля, так и легкового вне зависимости от его предназначения – его подписание, так как без подписи путевой лист не будет считаться составленным должным образом.

С 1 марта электронные путевые листы должны быть подписаны:

ПЛ3.png

Очевидно, что электронный документ подписывается электронной подписью.

Законодательство допускает подписание электронного путевого листа усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или даже усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан на Госуслугах.

Электронный журнал путевых листов, при его наличии, также следует подписывать УКЭП.

Итоги

С 1 марта 2023 года изменены правила применения ПЛ.

Скорректирован перечень обязательных реквизитов, основное новшество – введен ЭПЛ. Формат ЭПЛ утвержден ФНС, подписывать его надо УКЭП или же УНЭП, созданной на Госуслугах.

Первичные документы

Как оформить электронный путевой лист

Электронный путевой лист – 2023 – нововведение, действующее с марта 2023 года. Кто должен оформить путевку в электронном формате? Является ли данная обязанность бесспорной? Какой формат применяется для путевого листа в электронном виде? Разбираем новации при создании электронного путевого листа (ЭПЛ) в нашем обзоре.

Как оформить электронный путевой лист
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту 

Предприниматели часто переводят деньги со своего расчетного счета на банковские карты. Например, для выплаты вознаграждения исполнителям или зарплаты персоналу. На первый взгляд простые операции могут обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования законодательства.

Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Персонифицированные сведения

🔥 Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь сдавать не надо

По нормам НК ежемесячно до 25 числа надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ). Но в сдаче их за каждый последний месяц квартала нет никакого смысла.

Электронные подписи

Электронная подпись: всё, что нужно знать бизнесу в 2023 году

Использование электронной подписи в 2023 году является практически обязательным для любого бизнеса. С ее помощью сдают налоговую отчетность, участвуют в тендерах, заключают сделки, оформляют сотрудников и передают данные в госсистемы.

Электронная подпись: всё, что нужно знать бизнесу в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

☘️Один день на сдачу бухотчетности, НДФЛ 18% и налоговики, которые сами не в курсе своего же сервиса по фиксированным взносам. Самые важные новости 30 марта

В одной подборке все самое ценное для бухгалтера за день, чтобы вы ничего не пропустили. И улыбнулись немного :)

Информационные технологии

ChatGPT ведет на Клерке свой блог и рассуждает про ЕНС. А еще с ней можно пообщаться на форуме

Нейросети стремительно завоевывают интернет: а теперь такая есть еще и на Клерке! С самым серьезным видом искусственный интеллект ведет свой блог и рассуждает про ЕНС. Море эмоциональных комментариев бухгалтеров и предпринимателей под статьями про ЕНС бот называет ценными источниками информации.

Читать еще