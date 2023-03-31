Учет сезонных шин в коммерческих и бюджетных организациях: проводки

Нормативное регулирование

Порядок отражения в бухучете операций по замене сезонных шин законодательно не урегулирован.

Поэтому хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности могут самостоятельно разработать свой порядок учета и закрепить его в своей учетной политике.

При сезонной смене шин возможно:

установка соответствующего комплекта шин (зимних или летних);

списание пришедших в негодность шин.

При этом сам факт замены сезонных шин (зимних на летние, летних на зимние) не является основанием для их списания.

Но, если при смене шин выяснилось, что они повреждены и далее их эксплуатировать невозможно, то списание неизбежно.

В целях бухучета шины и диски к ним, как правило, бухгалтера включают в состав материальных запасов.

Но поскольку сезонные шины и диски имеют некоторые эксплуатационные ограничения, то хозяйствующие субъекты с учетом особенностей своей деятельности самостоятельноразрабатывают порядок их списания.

А для государственных и муниципальных учреждений такой порядок может быть установлен учредителем.

При разработке порядка списания шин хозяйствующие субъекты могут руководствоваться положениями следующих документов:

Правила эксплуатации автомобильных шин (АЭ 001-04), утвержденные распоряжением Минтранса от 21.01.2004 № АК-9-р (письмо Минюста от 21.09.2009 № 03-2609);

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров – Правительства от 23.10.1993 № 1090;

нормы эксплуатационного пробега автотранспортных шин, установленные заводом-изготовителем автотранспортных шин (письмо Минтранса от 24.08.2012 № 03-01/10-2830).

Кроме того, требования, в соответствии с которыми отдельные узлы транспортного средства могут быть признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации, изложены, в частности, в Приложении № 1 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства от 05.12.2011 № 1008.

Согласно п. 28 Приложения № 1 к Правилам № 1008 установлены следующие критерии отнесения шин к непригодным для дальнейшей эксплуатации:

наличие участка беговой дорожки, на котором высота рисунка протектора меньше установленной длины;

местные повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы), которые обнажают корд, а также местные отслоения протектора.

Конкретный срок «переобувки» автомобиля законодательством не установлен.

Однако ч.1 ст. 12.5 КоАП предусмотрен штраф в размере 500 руб. за использование изношенной зимней резины (или предупреждение).

Данный штраф может быть наложен на водителя, эксплуатирующего зимнюю резину (с маркировкой M+S и т.п.), у которой глубина протектора на самом изношенном месте составляет менее 4 мм.

Такой штраф наложат только при эксплуатации автомобиля на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии.

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Забаланс и контроль в бюджете

Задача бухгалтера-бюджетника – отражать производимые учреждением расходы на покупку согласно их экономическому смыслу.

Заметим, что покупка шин бухгалтеры отражают по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в увязке со статьей 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.

Определить экономический смысл закупки бухгалтеру помогает комиссия по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции № 157н). Именно на основании ее решения бухгалтер отразить поступление шин в учете.

Целью деятельности государственных и муниципальных учреждений является реализация государственных функций и полномочий органов власти. Такая деятельность не облагается налогом на прибыль, НДС и другими налогами. Поэтому НДС учитывают в стоимости товаров (работ, услуг).

В случае осуществления учреждением коммерческой деятельности (в терминологии бюджетников – это приносящая доход деятельность), то для них существуют различные налоговые преференции.

Поэтому, для правильного начисления налогов, бухгалтер должен знать источник финансирования, за счет которого производят расходы.

Приобретенные отдельно от транспортного средства шины учитываются в качестве материальных запасов на счете 10506 «Прочие материальные запасы».

При установке шин на автомобиль их стоимость списывают с балансового учета и отражают на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных».

Если зимние шины еще пригодны к эксплуатации, то их нужно вернуть на склад.

Пример

За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение в рамках подготовки к летнему сезону приобрело для служебного автомобиля комплект покрышек стоимостью 25 000 руб. (с НДС).

Комиссия по поступлению и выбытию активов определила срок полезной эксплуатации летних шин в 3 года. В связи с резким потеплением комплект был установлен на автомобиль сразу же после приобретения.

Бухгалтером учреждения будут сделаны следующие записи:

Дебет 4 10536 340 Кредит 4 30234 730

25 000 руб. – учтены затраты на приобретение комплекта летних шин (с учетом «входного» НДС);

Дебет 4 30234 830 Кредит 4 20111 610

25 000 руб. – перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику шин;

Дебет 4 10980 272 Кредит 4 10536 440

25 000 руб. – списана стоимость летних шин, переданных в эксплуатацию.

Одновременно: Дебет 09

25 000 руб. – стоимость летних шин отражена за балансом увеличением счета 09.

Учетной политикой учреждения для учета автомобильных шин могут к счету 09 могут быть предусмотрены субсчета: 09/1 – летние шины;

09/2 – зимние шины.

Автомобильные шины, как и другие запчасти, являются государственным (муниципальным имуществом) и могут привлекать внимание контролирующих органов.

Так, например, за правонарушения, предусмотренные ч. 20 ст. 19.5 КоАП Контрольно-счетная палата (КСП) оштрафовала руководителя учреждения на 20 000 руб.

КСП было установлены следующие нарушения ведения бухучета:

автошины не приняты к учету и не отражены на забалансовом счете 09;

не ведутся карточки учета автомобильных шин;

отсутствуют акты сезонной замены шин;

не составлены акты передачи шин на ответственное хранение или их списание.

Руководитель не согласился с КСП, подал жалобу в суд, но суд поддержал контролеров и оставил жалобу руководителя без удовлетворения (см. решение Сальского городского суда Ростовской области от 13.07.2022 по делу № 12-50/2022).

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Учета затрат и налоги в коммерции

Для ведения бухучета большинство хозяйствующих субъектов используют План счетов, утвержденный приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Автомобильные шины, приобретенные отдельно, подлежат учету на субсчете 10-5 «Запасные части».

А шины (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве, учтенные в его первоначальной стоимости, учитываются в составе основных средств.

Коммерческая деятельность таких субъектов направлена на извлечение прибыли.

Бухгалтер может уменьшать налоговую базу по прибыли на стоимость резины и дисков, а также на затраты по шиномонтажу специализированными фирмами или сотрудниками компании.

В учетной политике нужно закрепить порядок списания шин и дисков, а также указать, в составе прямых или косвенных затрат отражать услуги сторонних организаций по шиномонтажу.

Кроме того, бухгалтер может выбрать один из способов учета автошин и колесных дисков при сезонной замене.

Существует несколько вариантов учета шин и дисков.

Вариант первый

Списание стоимости шин и колесных дисков на расходы единовременно в момент их установки на автомобиль.

При этом не учитывают эксплуатационный срок и достижение износа автомобильных шин и дисков.

Российским законодательством не предусмотрен регламент по учету колесных дисков.

Пример. Компания приобрела и установила на служебный автомобиль комплект летних шин и колесных дисков (колесо в сборе) стоимостью 20 000 руб. (в т. ч. НДС – 3 051 руб.). Бухгалтер вправе списать их стоимость единовременно, не учитывая сезонный характер эксплуатации дисков, если порядок установлен внутрифирменными приказами:

Дебет 10-5 Кредит 60

16 949 руб. (20 000 – 3 051) – оприходовано колесо в сборе;

Дебет 19 Кредит 60

3 051 руб. – учтен НДС;

Дебет 20 (26, 44) Кредит 10-5

16 949 руб. – списана стоимость колеса в сборе в связи с введением в эксплуатацию.

Вариант второй

Использование данных о фактическом и нормативном пробегах для возврата на склад летне-зимних шин с учетом того, что они подлежат эксплуатации в следующем сезоне.

Стоимость автошин подлежит восстановлению на субсчете 10-5 с учетом частичного износа, который уменьшает их стоимость пропорционально пройденному пробегу.

Записи отражают по дебету счета 10-5 и кредиту счета 20 до того момента, пока не наступит установленный пробег и шины не будут сняты с эксплуатации в связи с непригодностью. При этом целесообразно составить бухгалтерскую справку.

Пример. Цена комплекта зимних шин – 20 000 руб. (в т. ч. НДС – 3 051 руб.) (нормативный пробег, установленный заводом-изготовителем, – 40 000 км; фактический пробег за зимний сезон – 15 000 км).

Возврат зимних шин на склад следует отразить с учетом износа за зимний сезон, который составит отношение фактического пробега зимних шин к нормативному, т. е. 6 356 руб. (15 000 км : 40 000 км x 16 949 руб.).

В бухучете такие операции будут отражены так:

Дебет 10-5 Кредит 20

10 593 руб. (16 949 – 6356) – возврат зимнего комплекта шин на склад с учетом износа.

Вариант третий

На счета затрат стоимость комплекта резины списывают только после того, как она достигнет своего эксплуатационного пробега.

Пример.

Стоимость комплекта летних шин – 12 300 руб. (в т. ч. НДС – 1 876 руб.).

Стоимость комплекта зимних шин – 19 360 руб. (в т. ч. НДС – 2 953 руб.).

Учет движения шин бухгалтер отразит на открытых аналитических счетах к счету 10-5. Проводки будут выглядеть следующим образом:

Дебет 10-5 субсчет «Автошины на складе» Кредит 10-5 субсчет «Автошины в обороте»

16 407 руб. – возврат зимних шин на склад по окончании сезона;

Дебет10-5 субсчет «Автошины в обороте» Кредит 10-5 субсчет «Автошины на складе»

10 424 руб. – установка летних шин на автомобиль;

Дебет 20 Кредит 10-5 субсчет «Автошины в обороте»

10 424 руб. – списана стоимость летней резины в связи с окончанием срока эксплуатации;

Возможен и четвертый вариант учета шин, когда компания списывает затраты на приобретение шин равномерно в течение периода их эксплуатации на основании данных о фактическом ежемесячном пробеге шин, производя расчет по формуле:

Сумма затрат = стоимость шин / норматив пробега х фактический пробег за отчетный период.

В компании бухгалтер помимо бухгалтерского учета, должен вести и налоговый.

Напомним, что налогоплательщик вправе самостоятельно распределять расходы, основываясь на принципе равномерности признания доходов и расходов, закрепленном в п. 1 ст. 272 НК.

Выбранный вариант распределения расходов в налоговом учете нужно закрепить в учетной политике.

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Выводы

Бухгалтерский учет как в учреждениях бюджетной сферы, так и в коммерции требует знания законодательства и нормативных актов.

Отсутствие нареканий контролирующих органов и налоговиков гарантируется грамотно сформированной учетной политикой.

Особенностью бухучета в государственных и муниципальных учреждениях является его строгая регламентированность.

Отражение отдельных учетных операций бухгалтер осуществляет на основании решений коллегиальных органов.

От бухгалтера-бюджетника требуется четкое выполнение требований инструкций и нормативных документов. Однако, любое отступление от таких требований карается контролирующими органами.

В коммерческих организациях у бухгалтера больше возможностей для выбора вариантов распределения расходов, участвующих в формировании налогооблагаемой базы.

А ответ за принимаемые решения бухгалтер держит перед руководством компании.