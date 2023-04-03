Страховые тарифы «на травматизм» на 2023 и 2024 годы и подтверждение вида деятельности

На сайте Соцфонда размещена информация о порядке подтверждения основного вида экономической деятельности.

Страховые тарифы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Страховые тарифы установлены статьей 1 закона от 21.12.2021 № 413-ФЗ .

На 2022-2024 годы сохранены 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%) в зависимости от вида экономической деятельности – класса профессионального риска.

Классификация по видам деятельности утверждена приказом Минтруда от 30 декабря 2016 года № 851н. Она формируется на основе наименований видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2.

Льготы по уплате страховых взносов «на травматизм»

Льгота по уплате страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 60% установлена ст. 2 закона от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ для:

организаций и ИП в части выплат работникам – инвалидами I, II и III группы;

общественных организаций инвалидов, где инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%;

организаций, УК которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов – не менее 25%;

образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных учреждений для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.

Как устанавливается основной вид экономической деятельности

Алгоритм, по которому изначально устанавливают вид деятельности и затем его подтверждают, утвержден приказом Минздравсоцразвития от 31 января 2006 года № 55 (в редакции приказов Минздравсоцразвития от 01.08.2008 № 376н, от 22.06.2011 № 606н, от 25.10.2011 № 1212н, приказов Минтруда от 25.01.2017 № 75н, от 27.12.2022 № 818н).

Как устанавливается тариф при регистрации компании или ИП

Основной вид экономической деятельности вновь созданных фирм устанавливается согласно заявлению, поданному в налоговую при регистрации бизнеса по ОКВЭД2 и вносится в реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

То есть, изначально основной вид деятельности вносятся по заявлению при регистрации бизнеса, а затем ежегодного подтверждается.

Поскольку при регистрации можно указать несколько видов деятельности, основным считается:

для коммерческой организации – вид деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес;

для некоммерческой организации – вид деятельности, в котором по итогам предыдущего года было занято наибольшее количество работников.

Срок действия установленного тарифа

Установленный размер страхового тарифа действует в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря включительно).

Следовательно, в течение 2023 года нужно исчислять и уплачивать страховые взносы в соответствии с размером страхового тарифа, указанным в Уведомлении на 2023 год.

Если несколько видов деятельности

Если компания или ИП осуществляет свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности в равных долях, основным будет считаться тот, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска.

Если не подтвердить вид деятельности

Если не подтверждать основной вид деятельности, фонд установит наиболее высокий класс риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД2, указанными в ЕГРЮЛ.

Если изменили вид деятельности

Если компания или ИП меняют вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, об этом нужно сообщить в налоговую в течение 3 рабочих дней и указать новые ОКВЭД.

Смена ОКВЭД в течение текущего года не влечет за собой изменения размера страхового тарифа, установленного на этот год.

Если деятельность не вели

Если компания или ИП не осуществляли деятельность в предыдущем календарном году, класс профессионального риска и размер страхового тарифа определяется по коду ОКВЭД2, указанному в качестве основного по выписке из ЕГРЮЛ за предыдущий год.

Кто должен подтверждать основной вид деятельности

Основной вид деятельности в 2023 году должны подтвердить:

коммерческие организации;

обособленные подразделения организаций;

некоммерческие организации.

ИП не обязаны ежегодно подтверждать свой основной вид деятельности. Они платят взносы по виду деятельности – ОКВЭД, который указан в ЕГРИП, как основной.

Если компания не ведет деятельность, подтверждать основной вид деятельности все равно нужно. В справке-подтверждении нужно указать нулевые доходы.

Как подтвердить основной вид экономической деятельности

Основной вид деятельности подтверждается ежегодно.

В срок не позднее 15 апреля текущего года компания (ИП) должны подать в СФР по месту регистрации пакет документов:

заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме МСП).

В 2023 году подтвердить основной вид деятельности нужно до 17 апреля, так как 15 апреля – суббота. В 2024 году – 15 апреля (понедельник).

Как заполнить документы на подтверждение основного вида деятельности

В 2023 году заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности и справка-подтверждение за 2022 год заполняются в соответствии по ОКВЭД2, указанными в выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.12.2022 г., и включенными в Классификацию видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утв. приказом Минтруда от 30.12.2016 № 851н.

Пункт 9 справки-подтверждения основного вида экономической деятельности «Распределение доходов и поступлений за предыдущий финансовый год» заполняется на основе данных бухотчетности за предыдущий год в соответствии с кодами по ОКВЭД2 , содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.12.2022 год.

Документы для подтверждения основного вида экономической деятельности могут быть представлены:

в электронном виде через: единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru); сайт подтверждения основного вида экономической деятельности фонда.

на бумажном носителе: на личном приеме; отправлением по почте; в МФЦ.



В случае представления неполного комплекта документов фонд информирует о недостающих документах одним из способов:

при личном обращении заявителя – в день их приема;

при личном обращении в МФЦ;

по почте – в 5-дневный срок с даты приема документов;

через личный кабинет страхователя на едином портале госуслуг или сайте подтверждения ОВЭД посредством электронного сообщения.

Если основной вид деятельности ИП указанный в ЕГРИП на 31.12.2022 года не изменился, подтверждать его не требуется.

В случае расхождения между фактически осуществляемым основным видом деятельности ИП и основным видом деятельности, заявленным в ЕГРИП, сведения необходимо обновить.

Уведомления о размере страхового тарифа будут направлены тем ИП, для которых в 2023 году установлен отличный от 2022 года ОВД.

Структура заявления о подтверждении основного вида деятельности с 2023 года

С 4 апреля 2023 года введена обновленная форма заявления ‎о подтверждении основного вида экономической деятельности.

Она утверждена приказом Минфина от 27.12.2022 № 818н.

Изменения носят технический характер: изменено наименование фонда и появилось поле «Код территориального органа фонда», вместо поля «Код подчиненности».

По названию фонда вы легко сможете отличить новую форму от старой. Поскольку большинство бухгалтеров заполняет это заявление в бухгалтерской программе, вам нужно только проверить, чтобы форма была новой. Изменение с 2023 года выделено цветом.