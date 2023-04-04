Перевод сотрудника в обособленное подразделение в 1С

Открывая подразделение, необходимо понять нужно ли регистрировать его в ЕГРЮЛ или нет. Структурные подразделения бывают:

• внутренние, т. е. размещены на территории головной организации: цеха, отделы и т. п.;

• обособленные, т. е. размещены вне места головной организации: филиал (осуществляет все функции предприятия или их часть, в том числе функции представительства) и представительство (представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту).

Представительства и филиалы не являются отдельным юридическим лицом. Но должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц (ст. 55 ГК).

Организация обязана регистрировать обособленное подразделение, если появилась необходимость осуществлять деятельность по адресу, отличному от основного. Т. е. если организуются отдельные рабочие места более чем на один месяц, там располагается имущество организации и трудятся работники.

Например, если склад организации размещен в другом районе города, в нем хранится товар, установлена сигнализация и видеонаблюдение, то обособленное подразделение не регистрируется. Если же на том же складе работают сторож и кладовщик на постоянной основе, то в этом случае регистрируется «обособка».

Если работник принимается на работу в обособленное структурное подразделение, обязательно указывается адрес осуществления трудовых функций. Место работы – это обязательное условие трудового договора (ст. 57 ТК).

Не редки на предприятиях переводы работников как на другую работу, должность, так и в другое подразделение.

Перевод – это постоянное или временное изменение трудовой функции (трудового договора) работника и (или) структурного подразделения, при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК).

О переводах работников необходимо сообщать в СФР. Т. е. необходимо представить форму ЕФС-1, подраздел 1.1 (в прошлом форма СЗВ-ТД). Срок представления формы в случае перевода – до 25 числа следующего месяца.

Как сформировать ЕФС-1 на перевод в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

После документального оформления и регистрации филиала, внесем информацию о подразделении в разделе «Главное» → «Организации / Реквизиты организации»: При создании подразделения очень важно установить галочку Обособленного подразделения.

Если поле «Обособленное подразделение» в документе отсутствует, проверим одноименную галочку в настройках заработной платы в разделе «Зарплата и кадры»:

По условиям нашего примера менеджер был принят на работу 12 февраля. 27 февраля его переводят на должность заместителя директора в обособленное подразделение «Филиал № 1».

Для этого необходимо создать «Кадровый перевод» в разделе «Зарплата и кадры».

Создавая в программе новую должность «Заместитель директора», обязательно заполните поле «Трудовая функция»:

Код по ОКЗ (общероссийскому классификатору занятий) – обязательный реквизит формы ЕФС-1.

Если отчет ЕФС-1 представляется по одному работнику, можно воспользоваться кнопкой «Зарегистрировать» в кадровом переводе.

На текущий момент отчет ЕФС-1 автоматически формируется в привычной нам форме СЗВ-ТД. Совсем скоро в программах 1С появится отдельная форма ЕФС-1.

Двойным щелчком открывается описание мероприятия по работнику:

После проверки можно посмотреть печатную форму ЕФС-1 и отправить отчет в СФР. На этой же страничке будет ответ фонда.

Если необходимо заполнить ЕФС-1 по нескольким сотрудникам и мероприятиям, то можно использовать другой алгоритм в программе: в разделе «Зарплата и кадры» выбрать пункт «Электронные трудовые книжки» и уже оттуда сформировать СЗВ-ТД.