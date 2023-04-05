Рассчитываем доплату за ночную работу при суммировать учете рабочего времени

Для разных отраслей деятельности и категорий работников устанавливается разная минимальная доплата за работу в ночное время. Так, например, для производственных рабочих – это не менее 50% часовой тарифной ставки.

Размер повышенной оплаты труда за работу в ночное время, может быть предусмотрен в трудовом или коллективном договоре.

В общем случае, оплата работы в ночное время рассчитывается по формулам:

Доплата за 1 час= часовая тарифная ставка х % повышения оплаты за работу в ночное время (не менее 20%). Оплата ночной работы= (часовая тарифная ставка + доплата за 1 час) х кол-во отработанных ночных часов.

Расчет доплаты при суммированном учете рабочего времени

При суммированном учете рабочего времени норма рабочих часов устанавливается за определенный период: неделя, месяц, квартал, год. При этом в отдельные недели, месяцы фактически отработанное время может быть больше или меньше нормы.

Если учетный период больше месяца, в течение этого периода работник должен получать ежемесячный оклад. По окончании учетного периода производится перерасчет за весь период с учетом фактически отработанного времени и выплаченной суммы окладов.

Когда за учетный период работник отработал меньше часов, чем установленная норма, образуется недоработка. Но, она возникла по вине работодателя, поскольку именно он не обеспечил работника работой. Когда за учетный период работник отработает больше часов, чем установленная норма за учетный период, это расценивается как сверхурочная работа и оплачивается не менее чем в полуторном размере за первые два часа работы, в двойном размере – за последующие часы. Либо компенсируется отгулом.

Часовая тарифная ставка рассчитывается исходя нормы часов установленный на расчетный период. Если этот период месяц – считаются часы за месяц, все просто. Если квартал – ставка рассчитывается из среднеквартальной нормы часов. Но, не для расчета доплаты за работу в ночное время. Здесь применяется часовая ставка, рассчитанная за месяц.

Такая позиция была изложена на сайте Роструда и ее подтверждает судебные решения. Например, судьи 8 кассационного суда общей юрисдикции от 12.01.2023 № 88-409/2023-(88-24278/2022) по делу № 2-2743/2022 постановили, что расчет часовой тарифной ставки исходя из среднеквартальной нормы часов противоречит ТК и ухудшает положение работника.

Расчет оплаты за работу в ночное время должен рассчитываться из месячной нормы часов. Оклад за месяц нужно разделить на количество часов по производственному календарю за месяц. И это не зависит от установленного в локальных нормативных актах компании учетного периода.

Оплата работы в ночное время при суммированном учете рабочего времени рассчитывается по формулам:

Доплата за 1 час = часовая ставка за месяц х % повышения оплаты за работу в ночное время (не менее 20%). Оплата ночной работы = (часовая ставка за месяц + доплата за 1 час) х кол-во отработанных ночных часов.

Приказ о привлечении к работе в ночное время

Сотрудники привлекаются к работе в ночное время на основании приказа руководителя. В приказе указывают сотрудников, которые выполняют работу, и сумму доплаты.

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