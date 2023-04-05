Детские пособия: что изменилось с 1 апреля 2023 года

Традиционно размер выплат увеличивается два раза в год.

В связи с ежегодным изменением МРОТ с января 2023 г. произошло увеличение суммы пособий, связанных с МРОТ и прожиточным минимумом.

Все остальные пособия индексируются с 1 февраля, в 2023 года размер индексации составил 11,9 %.

Виды детских пособий

Пособия, которые можно получать в России на детей, условно делятся на следующие виды:

Пособия, связанные с трудоустройством получателя.

К таким относятся больничные, выплаты по уходу за ребенком и пр. Данные пособия выплачивает социальный фонд, и данные выплаты могут происходить как через работодателя, так и напрямую получателю.

Пособия, не связанные с трудоустройством получателя.

К ним относятся, например, выплаты нуждающимся семьям, которые производят после обращения граждан в СФР, МФЦ и пр. Для выплаты данных пособий необходимо соответствие критериям, установленным законодательно.

Пособия, получение которых не требует заявительного порядка.

В настоящее время к такому относится единовременная выплата при рождении ребенка, которая производится после получения родителями свидетельства о рождении.

Что изменилось

С 2023 года произошли изменения в самих выплатах пособий и их размере. Рассмотрим, с чем они связаны.

Новый МРОТ

С начала года действует новый размер МРОТ – 16 242 рубля.

От этой суммы также зависят суммы прожиточного минимума для разных категорий граждан. Исходя из этого, увеличены суммы выплаты больничных, декретных отпусков и пр.

Например, минимальный среднедневной заработок в 2023 году составляет 533,98 руб. (16 242 руб. × 24 мес. : 730 дн.).

Следовательно минимальные декретные составляют:

За 140 дней – 74 757,2 руб .

За 156 дней – 83 300,88 руб.

За 194 дня – 103 592,12 руб.

Также с 2023 года действуют новые лимиты выплат по больничным листам и декретным отпускам. В расчетный период входят 2021 и 2022 год.

Таким образом, максимальный размер декретных отпускных составляет в 2023 году:

За 140 дней – 383 178,6 руб.

За 156 дней – 426 970,44 руб.

За 194 дня – 530 976,06 руб.

Обратите внимание, что выплата по больничным листам и декретным отпускам будет увеличена на районный коэффициент, действующий в каждом регионе.

Как рассчитать районный коэффициент к зарплате подробно на примере разобрали здесь.

Как мы уже говорили выше, от суммы МРОТ зависит сумма прожиточного минимума. Исходя из этого, рассчитываются пособия для малообеспеченных семей.

Важно помнить, что для расчета пособий необходимо пользоваться суммой прожиточного минимума, установленного в каждом субъекте РФ.

Индексация пособий

Пособия, которые выплачиваются в фиксированной сумме, ежегодно индексируются.

В 2023 году рост составил 11,9%.

Таким образом, были увеличены следующие пособия на детей:

единовременное пособие при рождении ребенка;

пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет.

Новое универсальное пособие

До 2023 году существовал ряд пособий для детей из малообеспеченных семей. Однако эти пособия были неудобны для получения, в связи с тем, что родителям приходилось обращаться в разные органы, разбираться в правилах оформления каждой выплаты.

С 2023 года в РФ выплачивается единое пособие, которое выплачивается всем нуждающимся семьям по единым правилам, которые включают в себя требования к уровню дохода и наличию имущества.

Для его оформления необходимо обратиться с заявлением один раз, и пособие будет выплачиваться до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Размер пособия определяется в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

В приведенной ниже таблице вы найдете размеры пособий на детей в 2023 году.

Обратите внимание, что в таблице приведено сравнение ряда пособий между текущим размером и размером до 2023 года.