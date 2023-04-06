Гособоронзаказ: что делать бухгалтеру, чтобы не платить штрафы

Почему бухгалтеры пренебрегают требованиями законодательства

Участие в государственных или муниципальных закупках или гособоронзаказе (ГОЗ) для малого и среднего бизнеса – это своего рода «спасательный круг» в условиях экономической нестабильности. Но бюджет так просто деньги не дает.

Одно из условий получения бюджетного финансирования в рамках ГОЗ – ведение специального раздельного учета исполнителем.

Опытный бухгалтер может организовать раздельный учет на основе рабочего плана счетов. Раздельный учет усложняет документооборот и увеличивает трудозатраты.

Но наличие соответствующей бухгалтерской программы позволяет существенно минимизировать трудозатраты бухгалтера при любой «глубине» аналитики.

Поэтому многие бухгалтеры, когда у бизнеса появляется возможность участвовать в ГОЗ, к требованию о ведении раздельного учета относятся невнимательно.

В рамках ГОЗ факт ведения раздельного учета подтверждают, прежде всего, локальные нормативно-правовые акты (учетная политика, приказы руководителя и т. п.).

Но не каждый бухгалтер – «писатель», поэтому многие при организации раздельного учета ограничиваются лишь настройками плана счетов в бухгалтерской программе.

Однако те, кто пытался упростить себе работу, в итоге стали участниками административных судебных историй.

Миссия не выполнена: штраф

Чтобы не совершать ошибки самому, лучше учиться на ошибках других.

Поэтому для скорейшего понимания ситуации с ГОЗ бухгалтерам рекомендуем изучить 2-3 административных дела по ст. 15.37 КоАП «Нарушение требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности».

Именно по этой статье КоАП малый и средний бизнес чаще всего привлекают к административной ответственности за нарушения при выполнении ГОЗ.

Типовую ситуацию рассматривал Арбитражный суд Самарской области 30.05.2022 по делу № А55-479/2022.

Согласно материалам дела ООО заключило договор с ПАО в рамках ГОЗ по контракту между ПАО и Министерством обороны. По договору между ООО и ПАО осуществлялись расчеты за товары, и в установленный срок ООО в полном объеме выполнило свои обязательства перед ПАО.

Через некоторое время в ООО пришла прокуратура и установила нарушение порядка ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по госконтрактам в рамках исполнения ГОЗ.

Прокуратура направила результаты проверки в УФАС, которое вынесло постановление и оштрафовало ОООна 150 000 руб. за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 15.37 КоАП. ООО с УФАС не согласилось и обратилось в суд.

Суд установил, что законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – закон № 275-ФЗ) установлены правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения ГОЗ и государственного контроля (надзора) в этой сфере, определены основные принципы и методы госрегулирования цен на товары, работы, услуги по ГОЗ.

При этом в статье 3 закона № 275-ФЗ указано, что Правительство устанавливает задания на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.

В соответствии с пунктом 1 Правил ведения организациями, выполняющими ГОЗ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности (утв. постановлением Правительства от 19.01.1998 № 47, далее – Правила № 47), организация, выполняющая ГОЗ (головной исполнитель), а также организация, участвующая в поставках продукции по ГОЗ (исполнитель, участник кооперации), осуществляют учет производственных и коммерческих затрат, обязательств (дебиторская и кредиторская задолженности), денежных средств, имущественных прав, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов и т. п. отдельно по каждому государственному контракту.

Исключение установлено только в отношении госконтрактов, подлежащих казначейскому сопровождению (п. 4 постановления Правительства от 19.01.1998 № 47).

Затем суд указал, что согласно части 1 статьи 8 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» совокупность способов ведения экономическим субъектом бухучета составляет его учетную политику.

Однако учетная политика ООО не содержит положения о порядке ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по госконтрактам в рамках исполнения ГОЗ.

А локальные акты ООО не регламентируют порядок ведения раздельного учета по контрактам, заключенных в рамках ГОЗ, также отсутствует справка о распределении накладных и административно-управленческих расходов по договору.

При этом в регистрах аналитического учета, в оборотно-сальдовых ведомостях по счетам41.01, 44.01, 51, 60, 70, 90, 99 реквизитов, позволяющих идентифицировать принадлежность отраженных в нем количественных и качественных показателей затрат к договору, не установлено.

С учетом этих и других обстоятельств суд отказал ООО в удовлетворении заявленных требований и оставил решение УФАС об уплате штрафа в силе.

Обратите внимание, что суд начал исследовать организацию раздельного учета с учетной политики, локальных нормативных актов, а только затем изучил ведение учета непосредственно в регистрах и на счетах.

Также отметим, что в данном случае ООО еще относительно повезло, так как за правонарушения, предусмотренные статьей 15.37 КоАП, организацию-исполнителя могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., а его должностных лиц могут наказать штрафом в размере от 20 до 100 тыс. руб., либо дисквалификацией на срок до трех лет.

Другими словами, желание бухгалтера упростить себе жизнь при выполнении ГОЗ, будет стоить ему и бизнесу ну очень дорого.

Что же сделать бухгалтеру, чтобы избежать таких штрафов?

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С чего начать бухгалтеру работу с ГОЗ: формируйте локальные акты

Так как ГОЗ – это обеспечение обороны и безопасности страны, то раздельный учет помогает контролирующим органам, в случае необходимости, определить:

кто именно изготовил комплектующие (какая партия),

где хранились комплектующие до их передачи в производство,

кто несет персональную ответственность за изготовление товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Другим словами, раздельный учет ГОЗ – не просто аналитика в рабочем плане счетов, а совокупность локальных нормативных документов, раскрывающих по каждому контракту ГОЗ:

ведение раздельного учета ГОЗ в бухгалтерской программе;

особенности раздельного учета в учетной политике;

состав и требования к оформлению первичных документов и документооборота;

составление плановой и отчетной калькуляции затрат, расходной декларации;

обоснование (нормирования) затрат;

распределение накладных и коммерческих расходов;

нормативы прибыли (рентабельности);

составление отчета об исполнении государственного контракта;

разработку и обоснование основных экономических нормативов ГОЗ;

границы зон ответственности должностных лиц и работников и т.д.

Чем больше будет локальных актов, регламентирующих ведение раздельного учета в рамках ГОЗ, тем проще бухгалтеру избежать обвинений в административных правонарушениях и штрафов.

Бухгалтеру без опыта работы с ГОЗ подготовить такой комплект документов будет непросто. Поэтому, если возможно, то предварительно проконсультируйтесь с более опытным коллегой.

Он подскажет, на что следует обратить внимание в вашем конкретном случае, чтобы в дальнейшем не переделывать подготовленные документы.

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Раздельный учет: бухгалтерский и налоговый

После разработки локальных актов бухгалтеру нужно решить: раздельный учет вести вручную или использовать компьютерную программу.

Вести учет «руками» можно, но это будет очень трудоемко. Лучше – использовать специальную бухгалтерскую программу. Но не все популярные бухгалтерские программы облегчат работу бухгалтера в рамках ГОЗ.

Однако, разработчики расширяют возможности программ путем встраивания дополнительных модулей. Поэтому рекомендуем узнать у разработчиков потенциал используемой для бухучета программы для ведения раздельного учета ГОЗ.

Одним из условий контракта в рамках ГОЗ является обязанность исполнителя указывать во всех документах специальный код (идентификатор).

Такой идентификатор целесообразно сделать основным аналитическим признаком при ведении раздельного учета.

Согласно приказу Минобороны, Федерального казначейства от 11.08.2015 № 475/13н идентификатор представляет собой двадцатипятизначный цифровой код, присваиваемый заказчиком госконтракту с головным исполнителем.

Идентификатор указывают на всех документах, сопровождающих конкретный ГОЗ (платежки, внутренние приказы, контракты).

Такой код служит определенным залогом того, что госконтракт будет оплачен. Один и тот же идентификатор может быть присвоен только одному контракту. Только с этим кодом документ добавляется в реестр контрактов.

Для организации раздельного учета с использованием идентификатора используют субсчета первого и второго порядка к соответствующим синтетическим счетам:

аналитические счета первого порядка позволяют персонифицировать затраты по каждому госконтракту (можно использовать для этих целей кодированный многозначный идентификатор контракта);

аналитические счета второго порядка разграничат расходы в рамках каждого госконтракта по видам (в соответствии с принятой для каждого ГОЗ номенклатурой: МПЗ, зарплата и др.).

Например, к счету 20 субсчет может выглядеть так: 20.ГОЗ № 1527187200102000000025000/МПЗ.

В остальном, бухгалтерские проводки по операциям в рамках ГОЗ принципиально не отличаются от типовых проводок, используемых для отражения в учете обычной деятельности. Некоторые отличия могут быть обусловлены условиями конкретного госконтракта.

Заметим, что НК не содержит указаний о ведении раздельного налогового учета доходов (расходов) при поставке продукции по ГОЗ.

Согласно п. 2 ст. 274 НК налогоплательщик ведет раздельный учет доходов (расходов) только по тем операциям, в отношении которых гл. 25 НК предусмотрен особый порядок учета прибыли и убытка.

Таким образом, при расчете налогов исполнитель ГОЗ руководствуется общими нормами их исчисления и применяемой системой налогообложения.

Спецсчет и разрешенные операции

Получить денежные средства в рамках финансирования по ГОЗ в «обычном» банке не получится. Правительство распоряжением от 03.06.2016 № 1135-рустановило перечень банков, уполномоченных работать в системе ГОЗ.

Уполномоченные банки открывают специальные банковские счета для организаций, выполняющих ГОЗ.

Отдельный счет для каждого контракта обязаны открывать как головной исполнитель ГОЗ, так и исполнители по всей цепочке кооперации (ст. 8 закона № 275-ФЗ).

Количество участников в цепочке кооперации законодательством не ограничено. Режим использования отдельного спецсчета предусматривает следующее:

Списать деньги можно только при указании в распоряжении идентификатора госзаказа. Списать деньги можно только на отдельный счет.

При этом установлены исключения, когда списание денежных средств с такого счета на иные банковские счета возможно в целях:

уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему;

оплаты расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию (перечень таких товаров, работ, услуг утверждается Правительством);

оплаты расходов на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, рассчитанным в порядке, установленном законодательством;

перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);

перечисления головным исполнителем денежных средств при частичном исполнении им госзаказа, если результатом такого частичного исполнения является принятая госзаказчиком продукция, в размере, согласованном с ним и не превышающем размера прибыли, подлежащего применению госзаказчиком в составе цены продукции или цены госзаказа, заключаемого с единственным головным исполнителем;

расчетов с иностранными исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ и входящими в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки. Перечень таких иностранных исполнителей по каждой сопровождаемой сделке составляется головным исполнителем, согласуется и представляется госзаказчиком в уполномоченный банк, в котором открыт отдельный счет головным исполнителем;

перечисления денежных средств в размере, предусмотренном условиями госзаказа, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены госзаказа, понесенных головным исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения ГОЗ, при условии подтверждения головным исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса;

оплаты головным исполнителем расходов на сумму не более 5 млн руб. в месяц и оплаты исполнителем расходов на сумму не более 3 млн руб. в месяц.

Со специального счетазапрещено (ст. 8.4 закона № 275-ФЗ):

предоставлять ссуды, займы, кредиты;

возвращать суммы займов, кредитов и процентов по ним;

перечислять (выдавать) денежные средства физическим лицам;

проводить операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;

осуществлять операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;

приобретать валюту;

покупать ценные бумаги (в том числе векселя);

приобретать у кредитных организаций драгоценные металлы, драгоценные камни и монеты из драгоценных металлов;

размещать деньги на депозитах, в иные финансовые инструменты.

Обратите внимание, что денежные средства, поступающие от заказчика, являются целевыми средствами, поэтому их используют строго на определенные затраты по конкретному ГОЗ.

При этом заказчик имеет право проверить финансово-хозяйственную деятельность исполнителя (закон № 275-ФЗ).

Перевести деньги со специального счета на «обычный» исполнитель может лишь после завершения контракта.

Важным отличием расчетов по закупкам в рамках ГОЗ является то, что исполнитель получает прибыльтолько после исполнения всего заказа, даже если в нем много различных заказов.

Так, например, постановлением Правительства от 02.12.2017 № 1465 установлено ограничение размера прибыли исполнителя при поставках военной техники.

А при выполнении опытно-конструкторских работ исполнителю следует использовать калькуляцию себестоимости, утвержденную приказу Минпромторга от 08.02.2019 № 334.

Контракт ГОЗ: права и обязанности

В условиях обеспечения безопасности и обороноспособности страны отношения исполнителя и заказчика должны быть максимально прозрачными. Поэтому все особенности таких отношений тщательно прописывают в тексте контракта.

При этом, как уже отмечалось выше, Заказчик имеет достаточно обширные права, в частности, запрашивать у исполнителя информацию:

о привлеченных субподрядчиках;

о текущем состоянии работ по контракту;

об операциях с денежными средствами по всем счетам головного исполнителя.

Данную информацию может проверять также прокуратура и органы финансового мониторинга. В случае если в заказе фигурирует оружие, боеприпасы и т.д., то к проверке могут быть привлечены военные структуры.

При этом заказчик обязан:

указывать специальный код (идентификатор) в платежках;

в территориальном органе Федерального Казначейства подтвердить регистрацию счета головному исполнителю или же отказать в открытии счета;

если денежные операции по счету головного исполнителя были приостановлены необоснованно, то заказчик должен уведомить Казначейства или подтвердить обоснованность таких мер;

вовремя перечислять средства исполнителю.

Права и обязанности исполнителя строго регламентированы законодательством и требованиями заказчика. Но исполнитель имеет право выбрать один из уполномоченных банков по согласованию с заказчиком. При этом он должен сообщить о своем выборе остальных участников кооперации. Условия работы с банком и использование отдельного счета для работы с ГОЗ прописывается в контракте.

Обратите внимание, что в исполнитель обязан предоставить информацию обо всех субподрядчиках в течение 5 рабочих дней в случае, если такой запрос поступил от банка или заказчика (отметим, что такая обязанность исполнителя не установлена законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ о закупках).

Кроме того, исполнитель обязан:

проводить строгий контроль по исполнению контракта на каждом этапе;

во всех документах проставлять специальный код (идентификатор);

обеспечить возможность проверки Казначейством исполнение контракта, в том числе с использованием видео- и фотосъемки;

поддерживать качество товаров, работ и услуг по каждому контракту – в соответствии с требованиями контракта и законодательства.

Как правило, в контракте указывают следующие права исполнителя:

получить компенсацию расходов, если издержки возникли раньше поступления средств на специальный счет;

получать все сведения, касающиеся денежных операций на собственном счете, а также на счетах субподрядчиков;

раскрывать состав цены контракта (только в случаях, регулируемых законодательными актами Правительства).

И еще раз повторим: при выполнении ГОЗ бухгалтер должен обеспечить раздельный учет ФХД.

Отчетность поставщика по ГОЗ

Согласно статье 15.3 закона № 275-ФЗ организации-головные исполнители и исполнители по госконтрактам обязаны представлять в установленные сроки по мотивированному требованию необходимые ФАС документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе содержащую сведения, составляющие государственную, налоговую, банковскую, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Основным отчетом, представляемым в ФАС всеми организациями ОПК, имеющими на исполнении госконтракты и/или контракты с госзаказчиками ГОЗ, головными исполнителями и исполнителями ГОЗ, является квартальный отчет по форме 1-ГОЗ. Однако в 2023 году представлять в ФАС этот отчет не нужно.

Исполнитель ГОЗ, как и все субъекты хозяйствования, по итогам хозяйственной деятельности составляет и направляет в налоговый орган налоговую отчетность согласно требованиям НК и бухгалтерскую отчетность, установленную п. 3 и 4 ст. 14 закона № 402-ФЗ.

Если исполнитель ГОЗ является государственной корпорацией или публично-правовой компанией, то он дополнительно составляет отчетность о выполнении программ деятельности и достижении ключевых показателей эффективности работы госкорпораций (госкомпаний) и публично-правовых компаний (ППК). Эта отчетность включается в состав годового отчета корпорации (компании).

Кроме того, постановлением Правительства от 19.01.1998 № 47 установлен отчет «Исполнение контрактов ГОЗ», который направляется в Министерство обороны.

Использование программного обеспечения позволяет формировать и представлять такие отчеты автоматически.

Состав отчетности и порядок ее представления по конкретному ГОЗ может быть установлен заказчиком в рамках соответствующего контракта.

Ответственность поставщика по ГОЗ

Помимо штрафов за правонарушения, предусмотренные статьей 15.37 КоАП должностных лиц и саму организацию-исполнителя могу привлечь к административной ответственности за следующие правонарушения:

Нарушение Основание Наказание Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены госконтракта по ГОЗ или цены госконтракта при размещении ГОЗ ст. 7.29.1 КоАП Штраф для должностного лица госзаказчика в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Отказ или уклонение поставщика российских вооружения и военной техники, которые не имеют российских аналогов единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного законодательными актами, актами Президента, актами Правительства, от заключения госконтракта по ГОЗ, если заключение такого госконтракта является обязательным для указанных лиц ч. 1 ст. 7.29.2 КоАП Штраф: на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей,

на юридических лиц – от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. Отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика), занимающего в соответствии с законодательством в сфере ГОЗ доминирующее положение, от заключения договора, необходимого для выполнения ГОЗ, если заключение такого договора является обязательным для указанного лица ч. 2 ст. 7.29.2 КоАП Штраф: на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.,

на юридических лиц – от 300 тыс. до 1 млн руб. Нарушение должностным лицом головного исполнителя условий госконтракта по ГОЗ, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, либо нарушение должностным лицом исполнителя условий договора, заключенного в целях выполнения ГОЗ, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ч. 1 ст. 14.55 КоАП Штраф в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Нарушение должностным лицом головного исполнителя срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по ГОЗ, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования ч. 2.1 ст. 14.55 КоАП Штраф на должностных лиц в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Грубое нарушение* условий госконтракта по ГОЗ, совершенное должностным лицом головного исполнителя ч. 3 ст. 14.55 КоАП дисквалификация должностного лица на срок до трех лет Ликвидация или перепрофилирование головным исполнителем без согласования с госзаказчиком производственных мощностей, обеспечивающих поставки продукции по ГОЗ, в случае прекращения поставок такой продукции на очередной год и плановый период ст. 14.55.1 КоАП Штраф: на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.,

на юридических лиц от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. Включение головным исполнителем, исполнителем в себестоимость производства (реализации) продукции по ГОЗ, не связанных с ее производством (реализацией), за исключением случаев, предусмотренных ст. 14.31 КоАП ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП Штраф: на должностных лиц в размере 50 тыс. руб.

на юридических лиц в двукратном размере суммы затрат, включенных в себестоимость продукции по ГОЗ и не относящихся к производству такой продукции Совершение головным исполнителем, исполнителем действий (бездействия), запрещенных законодательством в сфере ГОЗ, если такие действия (бездействие) приводят или могут привести к необоснованному завышению цены на продукцию по ГОЗ, неисполнению или ненадлежащему исполнению госконтракта по ГОЗ, кроме случаев, предусмотренных ч. 2 ст.14.55.2, ст. 14.31 и 14.55 КоАП ч. 1 ст. 14.55.2 КоАП Штраф: на должностных лиц в размере от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.,

на юридических лиц – от 300 тыс. до 1 млн руб.

* Под грубым нарушением условий контракта заказчиком или исполнителем по гособоронзаказу (п. 1 постановления Правительства от 02.06.2014 № 504 «Об установлении понятия грубого нарушения условий государственного контракта по государственному оборонному заказу») понимают: