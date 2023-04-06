Сменный график работ в 2023 году: как рассчитывать зарплату сотрудникам

Как установить сменный график работы

Трудовой кодекс (ст. 103) разрешает устанавливать сменный график работ в двух случаях:

Если длительность процесса производства больше допустимой продолжительности ежедневной работы.

Например, круглосуточные аптеки, пункты неотложной или скорой медицинской помощи, охранные и дежурные патрульные службы не могут прекратить свою работу даже на час, не говоря уж о выходных и праздничных днях.

Для эффективного использования оборудования, увеличения объемов выпускаемой продукции (работ, услуг).

Желание нарастить объемы прибыли или сократить затраты на эксплуатацию дорогостоящего оборудования (иногда отключение и новый запуск стоят дороже чем то, что производится в промежутке между этими процессами).

Приняв решение перейти на сменный режим работы, работодатель:

издает соответствующий приказ;

вносит изменения в коллективный договор (ч. 1 ст. 100 ТК);

корректирует Правила внутреннего трудового распорядка;

составляет график сменности (ч. 2 ст. 103 ТК);

прописывает в трудовом договоре условия работы сотрудника при сменном режиме (ч. 1 ст. 100, абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК).

Важным отличием сменного режима работы от традиционного 5/2 является то, что законодательно установленные выходные дни – суббота и воскресенье могут быть рабочими, согласно установленному графику.

При этом выходными по графику сменности будут назначены любые другие дни недели.

А это означает, что рабочие дни сменщика, совпадающие с традиционными выходными, не требуется оплачивать в повышенном размере (ч. 3 ст. 111 и ст. 153 ТК).

Аналогичного мнения придерживаются и суды (Апелляционное определение Московского городского суда от 10.06.2020 по делу № 33-12361/2020, Определение Калужского областного суда от 17.03.2014 № 33-710/2014).

Все тонкости расчета зарплаты и других выплат, составления отчетности, работы в 1С и оформления документов мы собрали в один большой курс. После его прохождения вы будете обладать не только актуальными практическими знаниями, но и диплом о профпереподготовке. Пробный урок – пройдите бесплатно

Как установить зарплату сотрудникам при сменном графике

Законодательно закрепленных каких-либо специальных требований к установлению порядка оплаты труда при сменном графике нет.

Работодатель волен выбрать любую систему оплаты труда:

окладную;

повременную;

сдельную;

иную.

Зарплата работника на сменном режиме специфична тем, что количество рабочих часов в графике чаще всего отличается от нормы в сторону увеличения (плановая сверхурочная работа) либо образовывать плановую недоработку.

Важно контролировать чтобы количество часов переработки не превышало 120 (ст. 99 ТК).

Чтобы этого не произошло целесообразно по окончании учетного периода, который установлен для расчета ЗП, проводить процедуру сверки:

фактически отработанных часов по графику сменным работником;

норма часов за учетный период.

Если первый показатель окажется выше второго, необходимо рассчитать и оплатить переработку не менее, чем в полуторном размере за первые два часа, приходящиеся в среднем на каждый рабочий день учетного периода и не менее чем в двойном размере за последующие часы переработки.

Данная трактовка позаимствована из п. 5.5. постановления от 30.05.1985 Госкомтруда СССР № 162, ВЦСПС № 12-55.

Этот документ, по сути, уже утратил силу, т.к. был принят приказ Минтруда от 10.05.2017 № 415, но изложенная в нём позиция активно применяется судами (Апелляционное определение Московского городского суда от 28.01.2020 по делу № 33-1534/2020, 2-5925/2018, Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.06.2020 № 33-11307/2020 по делу № 2-7115/2019, разд. 5 обзора, утв. президиумом ВС 26.02.2014).

Пример расчета

Охраннику на предприятии установлен суммированный учет времени работы с назначением учетного периода в 1 месяц. Работает он по графику 2/2 (2 раб. дня по 11 часов через 2 выходных).

По графику за месяц охранник отработал 176 часов при норме 160 часов. Бухгалтерия рассчитала зарплату при часовой тарифной ставке охранника – 300 руб.:

зарплата за отработанное время: 176 ч × 300 руб./ч = 52 800 руб.;

часы переработки: 176 – 160 = 16 ч;

число рабочих дней в учетном периоде: 176 ч / 11 ч за смену = 16 дн.;

рассчитаем коэффициент средней продолжительности сверхурочной работы, приходящаяся на 1 рабочий день учетного периода – 16 ч / 16 дн. = 1 ч/дн. Он не превысил 2 часов в день, значит оплату часов переработки необходимо произвести в полуторном размере;

итого сумма доплаты за сверхурочную работу составит 300 руб./ч × 16 ч × (1,5 – 1) = 2 400 руб.;

общая сумма зарплаты: 52 800 + 2 400 = 55 200 руб.

Для того, чтобы рассчитать график сменной работы, захватывающей ночное время, например, «сутки через трое», необходимо:

определить суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК);

отмечать в графике работу в дневное и ночное время отдельно;

соблюдать законодательно утвержденную норму перерывов для отдыха и приема пищи (не более 2 часов и не менее получаса, ст. 108 ТК);

разделить учет времени, отработанного каждым сотрудником (ст. 91 ТК).

Разобраться со всеми нюансами начисления зарплаты поможет курс: «Бухгалтер по зарплате». Профессиональная переподготовка с дипломом. Пробный урок – бесплатно.

Расчет зарплаты сотрудника со сменным графиком при работе в праздники

В случае, если на рабочие смены сотрудника выпадают праздничные дни, то их оплата производится в общеустановленном ТК порядке для любого графика работы.

Такие дни должны быть оплачены не менее, чем в двойном размере (ст. 153 ТК).

Но, работодатель может установить и большее вознаграждение, если сочтет нужным.

Главное помнить, что условия оплаты, в том числе и праздничных дней, расчет и порядок выплат, необходимо закрепить во внутреннем локальном акте компании:

коллективном договоре;

положении об оплате труда и др.

При расчете зарплаты сотрудника, рабочие смены которого совпали с праздничными нерабочими днями, следует учесть вот что:

если, например, сотрудник приступил к работе в 7:00 праздничного дня и его смена длится 10 рабочих часов, то все отработанные им часы нужно оплатить в двойном размере ;

если часть рабочей смены приходится на ночной период, например, с 21:00 праздничного дня до 7:00 следующего дня, расчет доплаты необходимо производить только до 24 часов праздничного дня. Т. е. в нашем случае за 3 часа с 21:00 до 00:00 праздничного дня.

Во время работы в праздничные дни не стоит забывать о сверхурочных.

Если сотрудник за учетный период отработал лишь норму рабочего времени, то бухгалтер начислит одинарную доплату сверх установленного оклада, часовой или дневной ставки.

А это значит, что за отработку в праздничный деньпо графику зарплата начисляется в двойном размере: обычный оклад плюс еще один в доплату.

Если же в учетном периоде у сотрудника появляются часы сверх нормы рабочего времени, работодатель делает полуторную или двойную доплату к окладу или ставке.

При этом за основу расчета в праздничные дни берется уже двойной оклад и коэффициент надбавки применяется именно к нему.

Расчет зарплаты сотрудника со сменным графиком при работе в ночное время

В том случае, когда смена сотрудника попадает на ночные часы (с 22.00 до 6.00), минимальный размер дополнительной оплаты труда составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время (постановление Правительства № 554).

При этом, максимальный предел такой надбавки законодательно не установлен, а это значит, что работодатель волен предусмотреть и большую сумму выплат локальным актом организации.

Нельзя забывать, что доплату в обязательном порядке необходимо производить даже в тех случаях, когда работник принят только для службы в ночные смены.

По аналогии с работой в праздничные дни, если работник в учетном периоде имел сверхурочные часы и трудился при этом в ночное время, такая работа должна оплачиваться и как сверхурочная, и как работа в ночное время (письмо Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353).

Ночную сменунеобходимо сокращать на один рабочий час. Если половина от рабочего времени всей смены приходится на ночь, то смена считается ночной и должна быть уменьшена на один час. Если в смене менее половины приходится на ночное время, она не считается ночной и не сокращается.

Исключение составляют работники, которые были наняты специально для занятости в ночное время. Такой сотрудник обязан отрабатывать полную ночную смену, независимо от количества ночных часов.

Расчет зарплаты сотрудникам со сменным графиком, когда в графике предусмотрено меньше часов, чем в производственном календаре

Если сотруднику пришлось на время приостановить работу по различным причинам, которые работодатель не смог вовремя предотвратить (поломка оборудования, нехватка сырья и пр.) или устранить, в результате у сотрудника возникает недоработка до нормы по факту вынужденного простоя.

Поскольку работник не виноват в недоработке, то он должен получить оплату за время простоя, пусть даже оно и не было рабочим.

Однако стоит помнить, что за неотработанное не по своей вине время сотрудник получит лишь 2/3 от среднего заработка.

А в случае, если простой не был надлежащим образом оформлен, но работодатель соглашается, что виновен в недоработке, то сотруднику он должен компенсировать работнику потерю в зарплате пропорционально фактически отработанным часам.

Если норма не выполнена по вине сотрудника, ситуация с оплатой недоработки несколько отличается.

Как правило, такая недоработка оплате не подлежит. Если конечно работодатель не предусмотрит иного в своем локальном акте. Всякое бывает, например, можно дать поблажки новичкам.

Если причиной недоработки оказался форс-мажор, а не сотрудник или предприятие, то сотрудникам гарантирована на законодательном уровне оплата в размере 2/3 от их среднего заработка, исчисляемого в обычном порядке.