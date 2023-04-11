Чек-лист для бухгалтера: как проверять действующих контрагентов на благонадежность

Почему действующие контрагенты требуют повышенного внимания
У контрагента за время сотрудничества могли произойти самые разные события: от ухудшения финансового положения и сокращения активов вплоть до банкротства.
Товары, работы, услуги по документам могут поступать от имени контрагента, который был выбран и прошел проверку, а по факту – исполняться силами других контрагентов, которые не проверялись при заключении сделки.
Налоговый орган, проводя проверку ваших контрагентов, обязательно увидит, что продавец или уже ликвидирован, или признан банкротом, или у него отсутствуют трудовые ресурсы (нулевая численность) для выполнения обязательств по договору.
И задаст резонный вопрос: «Почему не была проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента?»
В результате налоги доначисляются компании-покупателю.
Причем налоговые «разрывы» зачастую вменяют наиболее платежеспособным налогоплательщикам, которым приходится доказывать свою непричастность и правоту уже в суде с непредсказуемым результатом.
А при крупных суммах неоплаченных доначислений для менеджмента высоки персональные риски уголовной ответственности.
5 шагов, чтобы избежать рисков
Что можно сделать, чтобы не столкнуться с описанными выше ситуациями?
Доработать внутренний регламент организации по проверке контрагентов.
Создавать по итогам проверки поставщиков досье каждой компании с информацией, которая подтверждает проверку контрагента на предмет его добросовестности.
Проводить постоянный мониторинг благонадежности действующих контрагентов, используя специализированные сервисы.
Включить в договоры с контрагентами «особые условия» – оговорки, которые смогут обеспечить защиту прав и имущественных интересов обеих сторон.
Исключить из налогового учета результаты финансово-хозяйственной деятельности по взаимоотношениям с недобросовестным контрагентом в части вычетов «входящего НДС» и расходов по налогу на прибыль, если договор с неблагонадежным контрагентом всё же был заключен.
Расскажем подробнее о каждом из этих пунктов.
Шаг 1. Доработка внутреннего регламента
Как доработать регламент организации по проверке поставщиков:
Дополнить его проверкой контрагентов на момент подписания акта выполненных работ и проведения оплаты.
Закрепить процедуру периодической перепроверки поставщиков (один раз в год) на основании внутренне установленных лимитов, начиная от определенного размера оборота закупок.
Прописать работников, ответственных за проверку контрагентов в зависимости от специфики проверки.
Например, отдел продаж – первичный сбор информации о контрагенте, служба безопасности – проверка контрагента по базам данных МВД, ФССП и т. д., отдел бухгалтерии – проверка сделок и договоров на соответствие налоговому и бухгалтерскому законодательству и т. д.
Ответственные сотрудники должны быть ознакомлены подписью с регламентом.
Шаг 2. Создание досье
По итогам проверки контрагентов нужно для каждой компании составить досье с информацией, подтверждающей проверку контрагента на предмет его добросовестности.
Досье контрагентов необходимо периодически обновлять в зависимости от сроков перепроверки контрагентов, закрепленных в регламенте.
Такое досье станет доказательством проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и способно сыграть положительную роль при урегулировании споров с налоговыми органами.
Шаг 3. Мониторинг благонадежности действующих контрагентов
Как проводить такой контроль?
В досье компании проверить наличие всех первичных документов и документов, подтверждающих реальность сделки.
При необходимости связаться с контрагентом, чтобы запросить у него необходимые или недостающие документы и пояснения.
Если выявлены серьезные риски, рекомендуется:
прекратить сотрудничество с таким контрагентом;
попытаться «усилить» пакет документов (досье), чтобы подтвердить правомерность налоговых вычетов за прошлые периоды;
просчитать риски в денежном выражении – налоги, пени, штрафы.
Если материальные риски высоки, ответственное за расчеты подразделение компании передает бухгалтеру информацию об этом с целью создать резервы под вероятностную уплату доначисленных налогов в будущем.
Чтобы упростить задачу по регулярному мониторингу благонадежности контрагентов, бухгалтер может использовать специализированные сервисы.
Например, Контур.НДС+, который позволяет:
Узнать о рисках, из-за которых ФНС может отказать в вычете: например, если контрагент начал процесс ликвидации или признан банкротом.
Приоритизировать неблагонадежных контрагентов по сумме НДС с ними или по сумме НДС с расхождениями.
Избежать риска доначислений по субконтрагентам (контрагентам вашего контрагента) – за счет отслеживания налоговой дисциплины по НДС по контрагентам и их субконтрагентам.
Шаг 4. Особые условия в договорах с контрагентами
Включите в договоры с контрагентами «особые условия» – оговорки, которые смогут обеспечить защиту прав и имущественных интересов обеих сторон.
К таким оговоркам можно отнести заверения и гарантии сторон и о неприменении незаконных схем налоговой оптимизации, а также обязательства исполнить условия договора собственными силами и возместить имущественные потери и убытки.
Механизм работы таких оговорок схематично выглядит так: если налоговый орган обнаружил расхождения по НДС (известный как разрыв) компании направляется информационное письмо.
Далее события могут развиваться по двум сценариям:
Добровольное урегулирование «разрыва» с контрагентами и субконтрагентами;
Отказ контрагента или субконтрагентов урегулировать «разрыв». В этом случае покупатель имеет право удержать в счет предстоящих платежей данному контрагенту сумму «разрыва» и самостоятельно возместить ущерб бюджету.
Шаг 5. Меры для снижения рисков
Если договор с неблагонадежным контрагентом всё же был оформлен – исключите из налогового учета результаты финансово-хозяйственной деятельности по взаимоотношениям с недобросовестным контрагентом в части вычетов «входящего НДС» и расходов по налогу на прибыль.
Если компания узнала о недобросовестности контрагента после сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, нужно в кратчайшие сроки уточнить свои налоговые обязательства и представить уточненные декларации, а также уведомить налоговиков о мерах, предпринятых для снижения этого риска.
Подробную информацию найдете на сайте.
Реклама: 16+, АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: LjN8JwhnS