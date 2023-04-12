Ответственность за нарушение правил охраны труда

Какие требования охраны труда проверяют

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет федеральная инспекция труда (ч. 1 ст. 353 ТК).

Среди требований в области охраны труда, которые должен соблюдать работодатель и которые, соответственно, проверяет ГИТ, можно выделить выполнение:

организационных мероприятий;

требований, обеспечивающих безопасный труд работников;

обязанностей по обучению сотрудников в области охраны труда;

обязанностей по взаимодействию с контрольными органами;

обязанностей по информированию сотрудников;

санитарно-гигиенических требований;

мер по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Организационные мероприятия

К организационным мероприятиям в области охраны труда на предприятии относятся:

Создание системы управления охраной труда (СУОТ) и обеспечение ее функционирования.

Для этого работодатель обязан, в частности, утвердитьлокальный нормативный акт, в котором нужно установить структуру и порядок функционирования СУОТ.

Документ принимается с учетом примерного положения (п. 1 примерного положения о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н).

Проведение спецоценки условий труда.

Порядок ее проведения установлен законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

Систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценка.

Примерный перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ содержится в приложении № 1 к примерному положению.

Разработка мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда , оценку уровня профессиональных рисков до ввода в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест.

Разработка и утверждение локальных нормативных актов по охране труда.

При этом учитывается мнение выборного органа первичной профорганизации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при его наличии) в порядке, установленном ст. 372 ТК для принятия локальных нормативных актов.

К таким актам относятся правила и инструкции по охране труда. При их разработке нужно руководствоваться основными требованиями, утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 772н.

Перечень правил и инструкций работодатель определяет самостоятельно (п. 4 основных требований).

Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Примерный перечень мероприятий утвержден приказом Минтруда от 29.10.2021 № 771н.

Требования, обеспечивающие безопасный труд работников

К требованиям, гарантирующим безопасный труд работников, относятся:

соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда;

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении технологических процессов и эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

соблюдение режима труда и отдыха работников. Он устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, а для сотрудников, чей режим рабочего времени отличается от общих правил, действующих у работодателя, – трудовым договором (ч. 1 ст. 100 ТК);

соблюдение установленных для отдельных категорий сотрудников ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда. Так, для женщин ограничения предусмотрены перечнем, утвержденным приказом Минтруда от 18.07.2019 № 512н;

приобретение за счет собственных средств и выдача средств индивидуальной защиты, смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном порядке. Они полагаются тем, кто трудятся во вредных и (или) опасных условиях труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ст. 221 ТК);

оснащение средствами коллективной защиты;

контроль условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также надзор за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения охране труда, обязательных медосмотров и психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья сотрудников при их возникновении, а также по оказанию первой помощи пострадавшим. Если персонал выполняет работы или оказывает услуги на территории, которую контролирует другой работодатель (иное лицо), то до начала работ (оказания услуг) нужно согласовать с ним мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. Примерный перечень мероприятий утвержден приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н. В их числе назначение ответственных за безопасную организацию работ, составление плана эвакуации и спасения работников и так далее (ч. 4 ст. 214 ТК, пп. 1, 2 перечня № 656н);

приостановление при возникновении угрозы (до ее устранения) жизни и здоровью работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности;

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств, приведших к микроповреждениям (микротравмам). При расследовании и учете профзаболеваний работников нужно руководствоваться правилами, утвержденными постановлением Правительства от 05.07.2022 № 1206. Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников утверждены приказом Минтруда от 15.09.2021 № 632н.

Обязанности по обучению сотрудников в области охраны труда

Работодатель обязан организовать обучение охране труда, включая, например, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знания требований охраны труда.

Обучать и проверять знания необходимо у всех сотрудников, включая руководителя организации (ч. 1 ст. 219 ТК).

Обучение осуществляется в ходе проведения:

инструктажей по охране труда;

стажировки на рабочем месте;

обучения оказанию первой помощи пострадавшим;

обучения использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

обучения охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

Правила обучения утверждены постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

Минтруд рекомендует обращать внимание работников на необходимость готовиться к проверке полученных знаний.

Сотрудники с неудовлетворительными результатами отстраняются от работы (не допускаются к ней).

В течение 30 календарных дней со дня проверки они повторно направляются на проверку знания требований охраны труда (ч. 1 ст. 76 ТК, п. 79 правил № 2464, п. 10 письма Минтруда от 22.09.2022 № 15-2/ООГ-2333).

Обязанности работодателя по взаимодействию с контрольными органами

Работодатель обязан:

предоставлять определенным органам (например, федеральной инспекции труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права) информации и документов в соответствии с законодательством в рамках их полномочий с учетом требований законодательства о гостайне;

обеспечить беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц определенных органов (например, ГИТ, СФР), а также представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, для проверки условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве и профзаболеваний работников, проведения госэкспертизы условий труда;

выполнять предписания должностных лиц федеральной инспекции труда, других контрольных органов и рассматривать представления органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принимать меры по результатам их рассмотрения.

Обязанности по информированию работников

Работодатель должен сообщать сотрудникам:

об условиях и охране труда на рабочих местах;

профессиональных рисках и их уровнях;

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах;

предоставляемых гарантиях, полагающихся компенсациях и СИЗ;

использовании приборов, устройств, оборудования и (или) их комплексов (систем), обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ для контроля за безопасностью производства работ.

Если по результатам спецоценки условия труда на рабочем месте отнесены к опасному классу, незамедлительно нужно проинформировать об этом сотрудника (ч. 3 ст. 216.2 ТК). По общему правилу трудиться в таких условиях запрещено.

Однако на некоторые виды работ данный запрет не распространяется (ч. 1, 7 ст. 214.1 ТК). Например, это касается полетов на воздушных судах экспериментальной авиации, управления санитарным автомобилем класса «B» и «C» (пп. 14, 15 перечня, утвержденного Распоряжением Правительства от 04.12.2021 № 3455-р).

Работодатель должен вести реестр нормативных правовых актов с требованиями охраны труда, связанными со спецификой деятельности.

Делать это можно на бумаге или в электронном виде. Работодатель должен обеспечить сотрудникам доступ к актуальным редакциям таких актов.

Санитарно-гигиенические требования

К таким требованиям относятся следующие мероприятия.

Организация и проведение в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами: обязательных медосмотров сотрудников , включая предварительные и периодические; обязательных психиатрических освидетельствований ; внеочередных медосмотров по медицинским рекомендациям ; химико-токсикологических исследований на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.



На время их прохождения за сотрудниками нужно сохранить место работы (должность) и средний заработок.

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение сотрудников в соответствии с требованиями охраны труда, доставка работников, заболевших на рабочем месте, в медорганизацию для оказания им неотложной медицинской помощи (при необходимости).

В частности, работодатель должен оборудовать санитарно-бытовые помещения, организовать посты для оказания первой помощи (ч. 1 ст. 216.3 ТК).

Создание для инвалида (при приеме на работу или в случае признания инвалидом) условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, по индивидуальной программе реабилитации или абилитации , а также обеспечение охраны труда.

Обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Обеспечение мер по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Безопасность условий труда требует от работодателя обеспечения мер по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (пп. 4 п. 2 ст. 17 закона № 125-ФЗ).

Например, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны иметь необходимые средства индивидуальной защиты (ст. 214 ТК).

Правила финансового обеспечения предупредительных мер утверждены приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н.

Эти меры страхователь финансирует за счет собственных средств с последующим возмещением за счет средств СФР (п. 2 правил № 467н).

Максимальная сумма возмещения – 20% взносов на травматизм, начисленных за предыдущий календарный год.

Она увеличивается до 30%, если были дополнительные расходы на санаторно-курортное лечение предпенсионеров.

Дисциплинарная ответственность

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, к нему можно применить 3 вида взысканий (ч. 1 ст. 192 ТК):

замечание;

выговор;

увольнение.

К дисциплинарной ответственности можно привлечь за несоблюдение требований охраны труда и иных обязанностей в области охраны труда, перечисленных, в частности, в ст. 214 ТК.

В том числе возможно и увольнение по пп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК, если нарушение требований охраны труда повлекло тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создало реальную угрозу их наступления (ч. 1, 3 ст. 192, ст. 419 ТК).

Применение наказания именно в виде увольнения – право, а не обязанность работодателя. Поэтому он может ограничиться выговором или замечанием либо вообще не применять взыскание к работнику.

При выявлении факта нарушения требований охраны труда работодатель обязан организовать расследование, которое может проводиться либо комиссией, либо уполномоченным по охране труда (пп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК).

По аналогии с комиссией по расследованию несчастных случаев (ст. 229 ТК) комиссия по расследованию нарушения требований охраны труда создается в составе не менее 3 человек.

В нее включают работника службы охраны труда либо лицо, ответственное за охрану труда (если такой службы нет), а также представителей профсоюзной организации (при ее наличии).

В приказе о создании комиссии указывают фамилии и должности работников, включенных в ее состав, цель, дату создания комиссии и срок ее действия (он может быть и не ограничен определенным случаем), а также полномочия комиссии.

Комиссия вправе требовать объяснения от подозреваемых в проступке работников, а при отказе в их представлении составить соответствующий акт. Если такие объяснения получены в ходе расследования, то повторно требовать их при наложении взыскания не нужно.

В компаниях с численностью работников не более 50 человек контроль за охраной труда может осуществлять специалист по охране труда, а при его отсутствии – иной уполномоченный работник (ст. 223 ТК). ,

В таком случае расследование нарушения требований охраны труда можно проводить без образования комиссии. Но такое допустимо, только если нарушение не повлекло несчастного случая – происшествия, в результате которого пострадали люди. Несчастный случай всегда расследуется комиссией (ст. 229 ТК).

Полномочия работника, отвечающего за охрану труда, на расследование случаев нарушения требований охраны труда должны быть зафиксированы в трудовом договоре или должностной инструкции.

В связи с этим издавать отдельный приказ о проведении расследования по каждому конкретному случаю необязательно.

Все действия членов комиссии или уполномоченного по охране труда и полученные в ходе расследования сведения оформляют актами, справками. Итоговый результат работы отражается в акте.

Унифицированной формы такого документа нет, поэтому организация разрабатывает ее самостоятельно.

В акте нужно отразить:

основание и время проведения расследования;

сведения о проделанной работе;

время, место и обстоятельства нарушения требований охраны труда;

причины и условия совершения правонарушения;

виновных лиц и степень их вины;

предлагаемые меры наказания (учитывая личные и деловые качества виновных лиц) или дальнейшие действия;

рекомендации по предотвращению подобных нарушений.

Если тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) не наступили, но действия работников вызвали угрозу их возникновения, в акте нужно указать, какие именно последствия могли наступить и на основании чего сделан данный вывод.

При этом необходимо раскрыть причинно-следственную связь между действием (бездействием) работника и возможными последствиями.

Акт подписывается членами комиссии или уполномоченным по охране труда. Работника, вина которого установлена, нужно ознакомить с содержанием документа под подпись.

В случае его отказа или уклонения от подписи составляется соответствующий акт.

До издания приказа о применении дисциплинарного взыскания за нарушение требований охраны труда от работника нужно потребовать письменное объяснение (ст. 193 ТК).

Таким образом, работнику предоставляется возможность указать на причины проступка. ТК не уточняет, в какой именно форме нужно затребовать данное объяснение.

Поэтому если работник готов представить объяснительную записку, то письменное уведомление о необходимости представить объяснение можно не оформлять.

Если же ситуация носит явно конфликтный характер, то данное требование лучше оформить письменно и вручить работнику под подпись. При его отказе от подписи необходимо составить соответствующий акт.

Если по истечении двух рабочих дней со дня предъявления требования работник не представил объяснений, то оформляется соответствующий акт (ст. 193 ТК).

В случае представления работником объяснительной записки дальнейшие действия работодателя зависят от того, какие причины проступка в ней указаны.

Если работодатель сочтет их уважительными, то взыскание к работнику не применяется. В противном случае объяснительная записка становится одним из оснований для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности.

После получения объяснительной записки или составления акта о том, что по истечении двух рабочих дней работник объяснение не представил, можно оформлять приказ о применении дисциплинарного взыскания.

При этом вопрос о том, какое именно наказание применить в данном случае, работодатель решает самостоятельно.

Издать приказ о применении дисциплинарного взыскания можно, только если со дня совершения проступка прошло не более 6 месяцев, а со дня его обнаружения – не более одного (ст. 193 ТК).

При этом днем обнаружения проступка считается день, когда об этом проступке стало известно непосредственному руководителю работника. И неважно, есть ли у этого руководителя право применять дисциплинарное взыскание (п. 34 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Материальная ответственность

Работника

Работники, причинившие прямой действительный ущерб организации в результате допущенных ими нарушений требований охраны труда, привлекаются к материальной ответственности.

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб (ст. 238 ТК).

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

К прямому действительному ущербу можно, например, отнести порчу оборудования и материалов работодателя, расходы на ремонт поврежденного имущества, суммы уплаченного штрафа (письмо Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1 ).

В соответствии с частью 1 статьи 248 ТК взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя.

Согласно части 4 статьи 248 ТК работник может добровольно возместить ущерб полностью или частично. Это означает, что работник выплачивает работодателю из личных средств сумму причиненного ущерба в полном размере или определенную его часть.

Оставшуюся сумму работодатель удерживает из заработной платы работника в размере 20% вплоть до окончательного возмещения ущерба. Работник и работодатель могут также договориться о возмещении ущерба с рассрочкой платежа.

Распоряжение о взыскании ущерба может быть сделано не позднее месяца со дня, как работодатель окончательно установит его размер.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить ущерб, а его сумма превышает средний месячный заработок, то взыскание может осуществить только суд (ч. 2 ст. 248 ТК).

Сотрудник несет полную материальную ответственность, то есть возмещает урон в полном объеме вне зависимости от размера заработка, если причинил ущерб (ст. 243 ТК):

умышленно;

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в результате административного правонарушения или преступления, и это установлено приговором суда либо актом органа власти;

не во время исполнения трудовых обязанностей.

Работодателя

Нести материальную ответственность может и работодатель. В частности, сотрудник имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя (ст. 237 ТК, п. 46 постановления Пленума ВС № 33).

В пункте 46 постановления Пленума ВС № 33 среди неправомерных действий или бездействия работодателя, при которых работник в силу ст. 237 ТК имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав, прямо указано необеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда.

Обязанность работодателя возместить работнику моральный вред наступает при следующих обстоятельствах:

причинение работнику физических и (или) нравственных страданий;

совершение работодателем виновных неправомерных действий или бездействия;

наличие причинной связи между неправомерными виновными действиями (бездействием) работодателя и физическими и (или) нравственными страданиями работника.

Моральный вред, причиненный сотруднику, компенсируется в денежной форме. Размер компенсации определяется соглашением сторон.

Если работник в переговорах с работодателем не смог договориться о необходимости компенсации морального вреда или стороны не достигли соглашения о ее размере, то работник имеет право обратиться в суд.

Судебные органы вправе удовлетворить требования сотрудника, если будет доказан факт виновного причинения ему работодателем морального вреда.

В этом случае размер возмещения определяется судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба (ст. 237, ч. 3 ст. 392 ТК).

Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом, в том числе тяжести причиненных работнику нравственных и физических страданий, индивидуальных особенностей его личности, значимости для работника нематериальных благ, объема их нарушения, формы и степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения прав (пп. 25, 26, 47 постановления Пленума ВС № 33).

Административная ответственность

Виды и размеры административных наказаний за нарушение требований охраны труда устанавливает ст. 5.27.1 КоАП.

Для удобства представим их в виде таблицы.

Часть ст. 5.27.1 КоАП Нарушение Ответственность 1 Нарушение государственных нормативных требований охраны труда Предупреждение или штраф для должностных лиц и ИП – от 2 до 5 тыс. рублей, для компаний – от 50 до 80 тыс. рублей 2 Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение Предупреждение или штраф для должностных лиц и ИП – от 5 до 10 тыс. рублей, для компаний – от 60 до 80 тыс. рублей 3 Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний Штраф для должностных лиц и ИП – от 15 до 25 тыс. рублей, для компаний – от 110 до 130 тыс. рублей 4 Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты Штраф для должностных лиц и ИП – от 20 до 30 тыс. рублей, для компаний – от 130 до 150 тыс. рублей 5 Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1–4, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение Штраф от 30 до 40 тыс. рублей или дисквалификация от года до трех лет – для должностных лиц; штраф от 30 до 40 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток – для ИП; штраф от 100 до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток – для компаний.

Гражданско-правовая ответственность

По общему правилу возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей, в том числе при нарушении работодателем правил охраны труда, осуществляется в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ч. 8 ст. 216.1 ТК).

Обеспечение по страхованию осуществляется в виде (ст. 8 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 24.07.1998 № 125-ФЗ»):

пособия по временной нетрудоспособности , назначаемого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

страховых выплат ;

оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая.

Если причиненный сотруднику вред превышает вышеуказанные выплаты, то работодатель несет ответственность в порядке, закрепленном главой 59 ГК (п. 6 постановления Пленума ВС от 10.03.2011 № 2).

Уголовная ответственность

За нарушение требований охраны труда виновное должностное лицо могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 143 УК.

Это касается, в частности, руководителя организации, специалиста службы охраны труда, то есть лица, на которое возложены обязанности по соблюдению требований охраны (п. 4 постановления Пленума ВС от 29.11.2018 № 41).

Если нарушение требований охраны труда повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, то виновному грозит:

штраф в размере до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;

либо исправительные работы на срок до двух лет;

либо принудительные работы на срок до одного года;

либо лишение свободы до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Если нарушение требований охраны труда повлекло по неосторожности смерть человека, то виновному грозят:

принудительные работы на срок до 4 лет;

либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если нарушение требований охраны труда повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, то виновному грозят:

принудительные работы на срок до пяти лет;

либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение работником требований охраны труда

За нарушения требований охраны труда работника могут привлечь к дисциплинарной, материальной, административной и даже уголовной ответственности.

О правилах и условиях привлечения к каждой из них мы рассказали выше.