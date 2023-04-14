Инвестиции

Как работают сервисы-инвесткопилки

Некоторые крупные российские банки начали предлагать своим клиентам услугу – инвесткопилка. В отличие от обычной копилки, доступной в банковских приложениях уже несколько лет, средства на счету не просто лежат, а инвестируются. Мы выяснили, насколько этот инструмент безопасен, кому и для каких целей он подойдет.

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Как работают сервисы-инвесткопилки
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Что такое инвесткопилка

Инвесткопилка – инструмент, который объединяет возможности накопительного и брокерского счетов:

  • Накопительный счет, как следует из названия, позволяет копить деньги на какие-либо цели: от покупки модного фена до образования или пенсии.

Многие российские банки предлагают услугу «копилка» – для неё можно настроить автопополнение. К примеру, в копилку с основного счета автоматически каждый день будет списываться по 100 рублей.

Ещё один вариант пополнения – округление сумм покупок. К примеру, человек купил газировку с помощью банковской карты за 47 рублей. Приложение округлит сумму до 50 рублей и отправит три рубля в копилку.

  • На брокерский счёт, в отличие от накопительного, банковские проценты не начисляются. Доходность достигается с помощью инвестиций.

К примеру, человек купил облигации федерального займа (ОФЗ) и каждые полгода получает купонные выплаты. Также на брокерский счет можно купить акции, но риски выше, а доходность не гарантирована.

От накопительного счета инвесткопилка взяла автоматическое пополнение, от брокерского счета – инвестиционные возможности.

При этом самостоятельно выбирать ценные бумаги для инвестиций не придется. За клиента это делает банк.

Как правило, средства инвестируются в фонды, которые представляют собой корзину, сформированную из акций, облигаций и золота.

Плюсы инвесткопилки

У этой банковской услуги есть ряд преимуществ:

  • Простота. Достаточно скачать приложение банка и подключить инвесткопилку. Никуда ходить не нужно. Это можно сделать в своём смартфоне.

  • Легкость. Пополнение происходит в автоматическом режиме. Это позволяет довольно легко и непринужденно направлять деньги на накопления. Если человек может забыть перечислить деньги на специальный счет, то робот – нет.

  • Удобство. Это инструмент, который позволяет инвестировать буквально всем, даже если человек совершенно не знаком с фондовым рынком и основами работы таких инструментов, как акции, облигации, фонды и др.

  • Без минимального взноса. Для того чтобы стать инвестором, сумма не имеет значения – это могут быть как миллионы рублей, так и считанные копейки.

  • Быстрый вывод денег. Нет ограничений по выводу средств со счета. Если деньги потребовались срочно, например на покупку холодильника, их можно вывести без потери доходности. Впрочем, сделать это возможно не в любой момент, а только в будние дни, когда работает биржа.

Минусы инвесткопилки

Предложение довольно заманчивое: человек, сам того не замечая, копит средства на свои цели. При этом потенциальная доходность от инвестиций выше, чем в случае с начислением процентов по обычному накопительному счету.

Однако важно знать, что есть и минусы такого инструмента и они довольно значительные:

  • Доходность не гарантирована.

Если фонд, в который вложены деньги плохо управляется, а в экономике (как российской, так и мировой) не всё спокойно, то доходность может быть отрицательной.

К примеру, скопленные 5 тысяч рублей в инвесткопилке могут превратиться в 0, если фондовый рынок вдруг рухнет.

  • Отсутствие контроля.

Клиент банка может полюбопытствовать, в какие именно ценные бумаги вложился его фонд.

Однако участвовать в формировании портфеля никто не разрешит. Тут варианта два: либо продаешь, либо держишь.

  • Неизвестность.

Инвесткопилка – это не вклад и не накопительный счет. Здесь нет регулярно начисляемого дохода.

Спрогнозировать сумму, которая окажется на руках, например, через год, невозможно.

  • Вложения не застрахованы.

Банковские депозиты страхуются государством в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) до 1,4 млн рублей.

Средства инвесткопилки не страхуются.

Это значит, что в случае банкротства банка вложения никто не вернёт.

  • Плата за управление.

Обслуживание самой инвесткопилки бесплатно.

Однако управляющая компания в одних случаях берет свой процент за управление и обслуживание фондов, в других – включает свой процент в стоимость паев.

Плата может списываться, например, ежемесячно, ежегодно или при выводе средств со счета.

  • Налоги.

С доходов от инвестиций при выводе средств по итогам года нужно платить 13% НДФЛ. Если человек заработал, к примеру, 100 тыс. рублей, то 13 тыс. придется поделиться с государством.

Самостоятельно высчитывать налоги и заполнять декларацию не нужно – банк в данном случае выступает налоговым агентом своего клиента и платит налоги за него.

Вывод

Инвесткопилка – один из финансовых инструментов.

Прежде чем воспользоваться им, необходимо взвесить все за и против, определить свою готовность к рискам, которые он предполагает, понять, подходит ли такой инструмент для ваших финансовых целей и горизонта планирования.

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