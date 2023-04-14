Как работают сервисы-инвесткопилки

Что такое инвесткопилка

Инвесткопилка – инструмент, который объединяет возможности накопительного и брокерского счетов:

Накопительный счет, как следует из названия, позволяет копить деньги на какие-либо цели: от покупки модного фена до образования или пенсии.

Многие российские банки предлагают услугу «копилка» – для неё можно настроить автопополнение. К примеру, в копилку с основного счета автоматически каждый день будет списываться по 100 рублей.

Ещё один вариант пополнения – округление сумм покупок. К примеру, человек купил газировку с помощью банковской карты за 47 рублей. Приложение округлит сумму до 50 рублей и отправит три рубля в копилку.

На брокерский счёт, в отличие от накопительного, банковские проценты не начисляются. Доходность достигается с помощью инвестиций.

К примеру, человек купил облигации федерального займа (ОФЗ) и каждые полгода получает купонные выплаты. Также на брокерский счет можно купить акции, но риски выше, а доходность не гарантирована.

От накопительного счета инвесткопилка взяла автоматическое пополнение, от брокерского счета – инвестиционные возможности.

При этом самостоятельно выбирать ценные бумаги для инвестиций не придется. За клиента это делает банк.

Как правило, средства инвестируются в фонды, которые представляют собой корзину, сформированную из акций, облигаций и золота.

Плюсы инвесткопилки

У этой банковской услуги есть ряд преимуществ:

Простота . Достаточно скачать приложение банка и подключить инвесткопилку. Никуда ходить не нужно. Это можно сделать в своём смартфоне.

Легкость . Пополнение происходит в автоматическом режиме. Это позволяет довольно легко и непринужденно направлять деньги на накопления. Если человек может забыть перечислить деньги на специальный счет, то робот – нет.

Удобство . Это инструмент, который позволяет инвестировать буквально всем, даже если человек совершенно не знаком с фондовым рынком и основами работы таких инструментов, как акции, облигации, фонды и др.

Без минимального взноса . Для того чтобы стать инвестором, сумма не имеет значения – это могут быть как миллионы рублей, так и считанные копейки.

Быстрый вывод денег. Нет ограничений по выводу средств со счета. Если деньги потребовались срочно, например на покупку холодильника, их можно вывести без потери доходности. Впрочем, сделать это возможно не в любой момент, а только в будние дни, когда работает биржа.

Минусы инвесткопилки

Предложение довольно заманчивое: человек, сам того не замечая, копит средства на свои цели. При этом потенциальная доходность от инвестиций выше, чем в случае с начислением процентов по обычному накопительному счету.

Однако важно знать, что есть и минусы такого инструмента и они довольно значительные:

Доходность не гарантирована.

Если фонд, в который вложены деньги плохо управляется, а в экономике (как российской, так и мировой) не всё спокойно, то доходность может быть отрицательной.

К примеру, скопленные 5 тысяч рублей в инвесткопилке могут превратиться в 0, если фондовый рынок вдруг рухнет.

Отсутствие контроля.

Клиент банка может полюбопытствовать, в какие именно ценные бумаги вложился его фонд.

Однако участвовать в формировании портфеля никто не разрешит. Тут варианта два: либо продаешь, либо держишь.

Неизвестность.

Инвесткопилка – это не вклад и не накопительный счет. Здесь нет регулярно начисляемого дохода.

Спрогнозировать сумму, которая окажется на руках, например, через год, невозможно.

Вложения не застрахованы.

Банковские депозиты страхуются государством в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) до 1,4 млн рублей.

Средства инвесткопилки не страхуются.

Это значит, что в случае банкротства банка вложения никто не вернёт.

Плата за управление.

Обслуживание самой инвесткопилки бесплатно.

Однако управляющая компания в одних случаях берет свой процент за управление и обслуживание фондов, в других – включает свой процент в стоимость паев.

Плата может списываться, например, ежемесячно, ежегодно или при выводе средств со счета.

Налоги.

С доходов от инвестиций при выводе средств по итогам года нужно платить 13% НДФЛ. Если человек заработал, к примеру, 100 тыс. рублей, то 13 тыс. придется поделиться с государством.

Самостоятельно высчитывать налоги и заполнять декларацию не нужно – банк в данном случае выступает налоговым агентом своего клиента и платит налоги за него.

Вывод

Инвесткопилка – один из финансовых инструментов.

Прежде чем воспользоваться им, необходимо взвесить все за и против, определить свою готовность к рискам, которые он предполагает, понять, подходит ли такой инструмент для ваших финансовых целей и горизонта планирования.