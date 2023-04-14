Поставщика, не исполнившего контракт из-за санкций, не включают в РНП

Документ

Постановление АC Волго-Вятского округа от 30.01.2023 по делу № А38-1916/2022 (решение в пользу предпринимателя).

Участники дела

ООО «Офис и Стиль» против Марийского УФАС.

Резюме эксперта

Кассация поддержала нижестоящие суды и признала незаконным решение УФАС о включении в Реестр недобросовестных поставщиков участника закупки, который уклонился от заключения контракта, т. к. не мог исполнить его из-за изменения экономической и политической ситуации в стране.

Антимонопольный орган должен был установить недобросовестность в действиях уклониста, но не сделал этого.

О ее отсутствии, по мнению суда, говорили попытки компании приобрести товар для поставки по контракту, дефицит офисной бумаги из-за отсутствия импортного сырья по причине санкций, положительная репутация поставщика в сфере госзакупок и др.

Обстоятельства дела

«Офис и Стиль» – победитель аукциона на поставку офисной бумаги – уклонился от подписания контракта.

Компания указала, что неоднократно пыталась приобрести товар, отвечающий условиям контракта. Но производители (дистрибьюторы) бумаги и оптовые поставщики в ответ на ее запросы сообщали, что бумаги необходимой марки в продаже нет.

Ее выпуск приостановлен из-за отказа европейских поставщиков отгружать нужные для производства химикаты.

Несмотря на это, антимонопольный орган включил «Офис и Стиль» в РНП.

Поставщик оспорил это решение в суде. Две инстанции признали включение в РНП незаконным.

УФАС подало кассационную жалобу.

Решение кассации и его обоснование

Окружной суд согласился с нижестоящими инстанциями, отметив следующее:

Рассматривая вопрос о включении информации о недобросовестном поставщике в РНП, антимонопольный орган не должен ограничиваться формальным установлением нарушения закона.

Он обязан исследовать все обстоятельства дела, оценить существенность нарушения, степень вины нарушителя, ущерб, нанесенный заказчику.

Лишь после этого регулятор решает вопрос о наличии/отсутствии оснований включить сведения в РНП.

В поведении «Офиса и Стиля» нет признаков недобросовестности.

На это указывают такие факты: изменение экономический и политической ситуации в период заключения/исполнения контракта (апрель 2022 г.), короткий срок его исполнения, большой объем поставки, общеизвестность ситуации с дефицитом офисной бумаги из-за применения в ее производстве импортных химикатов, доказанность отсутствия бумаги у поставщиков, положительная репутация компании как участника госзакупок.