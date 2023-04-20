Первые деньги: юридические аспекты трудоустройства подростков

Правила трудоустройства

Треть российских подростков собираются работать этим летом.

Это подсчитали эксперты «Зарплата.ру»:

67% планируют подработку, чтобы иметь карманные расходы;

23% хотят накопить на крупную покупку;

4% ставят целью поддержку родителей;

3% деньги нужны на учебу;

3% хотят получить первый опыт взрослой жизни.

Занятость молодых ребят в возрасте 14-18 лет регулируется ТК. Там сказано, что подростки при желании могут подрабатывать в свободное от учебы время.

С несовершеннолетним работником заключается либо трудовой договор, либо срочный контракт, например на время каникул.

Если подросток не достиг 16 лет, то его трудовая рабочая неделя должна длиться не более 12 часов. В возрасте от 16 до 18 лет разрешается трудиться 17,5 часов. Это нормы для совмещающих учебу с работой.

Законодательство регулирует и другие обстоятельства рабочего времени несовершеннолетних. Работодатель не имеет права заставлять юного сотрудника работать в выходные и праздничные дни.

Исключения: творческие направления: СМИ, театры, кино и др. Там действуют другие условия занятости, которые обговариваются заранее.

При этом устанавливать испытательный срок для несовершеннолетних запрещено законом.

Работодателям нельзя привлекать подростков к работе с вредными условиями труда, опасными условиями труда, на подземные работы, работу вахтовым методом, к управлению транспортом. Это категорически запрещено ТК. Ирина Гаревская, консультант Лаборатории карьеры Алёны Владимирской.

Законодательство также не допускает трудоустройство несовершеннолетних в казино и ночных клубах. Это объясняется возможным вредом для нравственного развития подростка.

Где может работать подросток

На рынке труда есть большое количество вакансий, которые подходят для несовершеннолетних. Часто они не требуют специальных знаний или опыта.

Главное – желание и усердие, тогда справиться можно с любой работой.

В магазине можно попробовать себя в роли упаковщика – помогать складывать товары покупателям в пакеты. Также можно попробовать себя в качестве мерчендайзера – сотрудника магазина, который поддерживает красивую выкладку товара на полке и следит за тем, чтобы товар всегда присутствовал в нужном количестве. Еще в магазинах всегда нужны помощники – это люди, которые помогают основному штату справляться с их повседневными обязанностями: что-то принести, распаковать, переложить, помыть и т. д. Наталья Венерова, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива».

Важно! По закону подросток не может нести материальную ответственность. То есть, он имеет право устроиться продавцом или кассиром в магазин, но в случае недостачи работодатель не сможет взыскать с него ущерб.Исключение – намеренная кража.

Подросток также может попробовать себя в роли режиссера монтажа, SMM-менеджера, графического дизайнера и др.

Специалисты говорят: хорошо, когда подработка не только приносит карманные деньги, но и обучает полезным для будущей взрослой жизни навыкам.

Можно попробовать себя в роли ассистента отдела продаж, маркетинга, клиентского сервиса. Как правило, в компаниях всегда много рутинной однообразной работы: обработать документы, внести данные в информационную систему, систематизировать информацию и др. Наталья Венерова, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива».

Вакансии удобнее всего искать на сайтах по поиску работы. Там можно встретить и довольно необычные варианты.

К примеру, догситтер, в обязанности которого входят прогулки и уход за домашним питомцем на время отпуска или командировки хозяев.

Также можно попробовать себя в роли актера массовки – людей набирают для съемок сериалов или телепередач.

На сайтах компаний часто размещается информация о стажировках. Это хороший шанс попробовать себя в роли работника сферы, на которую, например, планируется сделать ставку в будущем.

Стажировки бывают в т. ч. оплачиваемыми. В этом случае можно не только получить новые знания и опыт, но и заработать реальные деньги.

Что нужно для трудоустройства

При трудоустройстве работодатель попросит принести пакет документов:

паспорт,

трудовую книжку. Если работа первая, то работодатель ее заведет,

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Работодатель также может оформить документ самостоятельно,

медицинскую справку из поликлиники по форме 086/у с припиской от врача «Годен к работе с возрастными ограничениями».

Начиная с 14 лет подросток может самостоятельно подписывать трудовой договор с работодателем. Однако до 16 лет также потребуется письменное согласие одного или обоих родителей либо попечителя.

К обязательным требованиям также относится разрешение органа опеки – его можно получить в местном департаменте труда и социальной защиты населения.

Есть исключение: разрешение от опеки и родителей не требуется, если подросток старше 15 лет, он окончил 9 классов или учится в вечерней школе, техникуме или колледже.

В настоящее время работодатели, которые трудоустраивают подростков, вынуждены оплачивать медицинские осмотры несовершеннолетних (это обязательное требование перед приемом на работу).

Кроме того, работодатели сталкиваются с проверками по соблюдению требований законодательства в отношении сотрудников в возрасте до 18 лет. Основанием может послужить информация, полученная от органов власти, профсоюзов или СМИ.

Интересно! Госдума приняла в первом чтении законопроект, который снимает барьеры для работодателей при найме подростков.

Если инициатива будет одобрена окончательно, то для работы не потребуется брать разрешение в органах опеки – достаточно будет согласия одного из родителей, предварительные медосмотры за счет работодателей заменят справкой о состоянии здоровья, а проверки соблюдения прав несовершеннолетних станут возможны только по заявлению самого подростка или его родителей.

Самозанятость для несовершеннолетних

Подростки старше 14 лет могут стать самозанятыми. В этом случае они будут платить налог на профессиональный доход:

4% при работе с физическими лицами

6% при работе с юридическими лицами

Этот налоговый режим подходит для тех, кто умеет что-то делать своими руками (например, печь торты на продажу, мастерить какие-то поделки и др.)

Также самозанятость подходит для репетиторов, парикмахеров, мастеров маникюра, разработчиков сайтов, дизайнеров, тестировщиков, фотографов, видеографов и других профессий.

Пример. Десятиклассник Коля К. на летних каникулах решил поработать сам на себя как дизайнер-фрилансер. Он зарегистрировался в ФНС в качестве самозанятого и нашел на сайте бесплатных объявлений свой первый заказ – разработать логотип для типографии.

Коля К. заключил с компанией договор об оказании услуг, выполнил работу и получил деньги – 10 000 рублей. С них он заплатит налог с дохода:

10 000 : 100 × 6 = 600 рублей

Самостоятельно подавать декларацию и считать налоги не нужно.

Достаточно скачать приложение «Мой налог», пройти стандартную процедуру регистрации, с помощью родителей открыть расчетный счет в банке (на него заказчики будут перечислять вознаграждение за оказанные услуги), в течение месяца вносить в программу суммы доходов, а затем заплатить налог.