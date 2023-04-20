Социальные пособия

Пособие на погребение в 2023 году: размер и порядок выплаты

Какой размер пособия на погребение умершего в 2023 году? Как и куда подавать заявление на получение социального пособие на погребение? Как работодателю возместить из ФСС выплаченное пособие на погребение умершего сотрудника? Отвечаем на вопросы и приводим образцы документов.

Версия для печати
Пособие на погребение в 2023 году: размер и порядок выплаты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Основание к выплате

Пособие на погребение в России предоставляется в целях социальной поддержки семьи умершего.

Это пособие предназначено для компенсации части расходов, связанных с организацией погребения и другими процессами, такими как оформление документов.

Смысл этого пособия заключается в том, чтобы помочь семье умершего работника справиться с финансовыми трудностями, возникающими в результате его смерти, и облегчить некоторые из непредвиденных расходов.

Это также является демонстрацией социальной ответственности со стороны работодателя и государства перед семьями своих граждан.

Работодатели обязаны выплачивать пособие на погребение, чтобы обеспечить поддержку семье умершего работника в трудный период и облегчить их финансовую нагрузку.

Это также может улучшить отношения между работодателем и работниками, показывая заботу и внимание к жизненным обстоятельствам сотрудников.

Памятка для работодателя

Пособие платите человеку, оплатившему похороны вашего работника.

Кроме того, пособие выплачивают работнику в случае смерти его ребенка в возрасте до 18 лет.

Срок выплаты – день, когда вы получили все необходимые документы (ст. 10 закона № 8-ФЗ, ст. 15 закона № 255-ФЗ).

Документы для выплаты:

  • заявление на пособие;

  • оригинал справки о смерти из ЗАГСа.

Документы, подтверждающие расходы на похороны, не нужны. Приказ о выплате пособия можно не оформлять.

Заявление на выплату пособия на погребение: пример

Обязательной формы заявления на погребение от физлица, нет. Форма – произвольная.

В заявлении необходимо указать лицо, в связи со смертью которого запрашивается пособие, наличие родственной связи и реквизиты справки о смерти.

Если физлицо хочет получить пособие в безналичной форме, необходимо указать реквизиты расчетного счета в банке.

Образец заявления на пособие на погребение-2023.

image.png

Размер пособия на погребение в 2023 году

Базовый размер как пособия на погребение, так и стоимости ритуальных услуг, компенсируемых СФР, составляет 4000 руб.

Эту сумму нужно увеличить на районные коэффициенты, если они применяются в местности, где находится организация.

Кроме того, пособие ежегодно индексирует Правительство.

Размер пособия с 01.02.2023 – 7 793,48 руб.

Платежное поручение на перечисление пособия

При заполнении платежного поручения на выплату пособия на погребение следуйте общему порядку заполнения.

Учтите особенности заполнения:

  • в поле 21 укажите – 4;

  • поле 22 – 03;

  • в поле 24 «Назначение платежа» укажите всю информацию, которая поможет идентифицировать платеж: на какую карту или расчетный счет перечисляете, ФИО получателя, что именно перечисляете.

В поле 3 платежного поручения укажите номер в порядке очередности нумерации у страхователя. В поле 4 укажите дату, когда составили платежное поручение, цифрами.

Заполните «Сведения о плательщике» и «Банковские реквизиты плательщика» в полях 8 – 12, 60, 101 – 102 укажите реквизиты страхователя.

В полях 13 – 17, 61 и 103, укажите «Сведение о получателе» и «Банковские реквизиты получателя».

Используйте реквизиты любого расчетного счета, которые предоставил сотрудник, в случае смерти несовершеннолетнего или родственник умершего сотрудника, на которого оформляют пособие на погребение.

Перечислять пособие на погребение на карту «МИР» не обязательно.

Возмещение пособия из СФР

СФР возмещает только расходы, которые страхователь оплачивает сам. В том числе и пособие на погребение.

Пособие полностью возмещает СФР, для этого подайте в фонд заявление и справку о смерти.

image.png
image.png
image.png
image.png

Если вы не работаете, то за получением пособия на погребение обратитесь в службу социальной защиты.

Пособия на погребение военных пенсионеров или пенсионеров правоохранительной службы выплачивают пенсионные подразделения соответствующих ведомств: Минобороны, МВД, ФСБ.

Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в ЕФС-1

Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки.  Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.

Как исправить ошибки в ЕФС-1

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Первые деньги: юридические аспекты трудоустройства подростков

Часто подростки предпочитают зарабатывать карманные деньги самостоятельно. Так можно почувствовать финансовую свободу от родителей и накопить на мечту: велосипед, новый смартфон или компьютер. Вместе с экспертами мы выясняли правила трудоустройства подростков.

Первые деньги: юридические аспекты трудоустройства подростков
Отчеты по прослеживаемости

Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет

Если компания или ИП ввозит товары из-за рубежа, то регулярно, пока они в обороте, нужно сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Но как не ошибиться, прослеживаемый товар или нет? О каких операциях отчитываться, а про какие можно промолчать? Особенности есть и для тех, кто на спецрежиме, и для плательщиков НДС. 

Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ФСБУ

Минфин рассказал, какие нововведения содержит новый стандарт на инвентаризацию компаниями имущества

Минфином был утвержден новый ФСБУ 28/2023 о процедуре проведения инвентаризации. Стандарт не применяется бюджетниками, а также при проверке наличия драгметаллов и драгкамней. Его обязательное применение наступает с 01.04.2025, но у хозсубъекта есть право начать работать по стандарту досрочно.

Минфин рассказал, какие нововведения содержит новый стандарт на инвентаризацию компаниями имущества
Банковские карты

Восемь ситуаций, когда банковскую карту необходимо заблокировать

Заблокировать карту может ее владелец, а может банк. Обычно финансовая организация блокирует карту для защиты средств клиента на счете от мошеннических действий. Подробно, почему банк может заблокировать карту, разобрали здесь. Но иногда владельцу карты необходимо самостоятельно ее заблокировать. Рассказываем, в каких случаях нужно это сделать.

Восемь ситуаций, когда банковскую карту необходимо заблокировать

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность. Схемы

«Быстро разбогатеть редко удаётся. Как и медленно обанкротиться». Анонс: в продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

Читать еще