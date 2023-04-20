Пособие на погребение в 2023 году: размер и порядок выплаты

Основание к выплате

Пособие на погребение в России предоставляется в целях социальной поддержки семьи умершего.

Это пособие предназначено для компенсации части расходов, связанных с организацией погребения и другими процессами, такими как оформление документов.

Смысл этого пособия заключается в том, чтобы помочь семье умершего работника справиться с финансовыми трудностями, возникающими в результате его смерти, и облегчить некоторые из непредвиденных расходов.

Это также является демонстрацией социальной ответственности со стороны работодателя и государства перед семьями своих граждан.

Работодатели обязаны выплачивать пособие на погребение, чтобы обеспечить поддержку семье умершего работника в трудный период и облегчить их финансовую нагрузку.

Это также может улучшить отношения между работодателем и работниками, показывая заботу и внимание к жизненным обстоятельствам сотрудников.

Памятка для работодателя

Пособие платите человеку, оплатившему похороны вашего работника.

Кроме того, пособие выплачивают работнику в случае смерти его ребенка в возрасте до 18 лет.

Срок выплаты – день, когда вы получили все необходимые документы (ст. 10 закона № 8-ФЗ, ст. 15 закона № 255-ФЗ).

Документы для выплаты:

заявление на пособие;

оригинал справки о смерти из ЗАГСа.

Документы, подтверждающие расходы на похороны, не нужны. Приказ о выплате пособия можно не оформлять.

Заявление на выплату пособия на погребение: пример

Обязательной формы заявления на погребение от физлица, нет. Форма – произвольная.

В заявлении необходимо указать лицо, в связи со смертью которого запрашивается пособие, наличие родственной связи и реквизиты справки о смерти.

Если физлицо хочет получить пособие в безналичной форме, необходимо указать реквизиты расчетного счета в банке.

Образец заявления на пособие на погребение-2023.

Размер пособия на погребение в 2023 году

Базовый размер как пособия на погребение, так и стоимости ритуальных услуг, компенсируемых СФР, составляет 4000 руб.

Эту сумму нужно увеличить на районные коэффициенты, если они применяются в местности, где находится организация.

Кроме того, пособие ежегодно индексирует Правительство.

Размер пособия с 01.02.2023 – 7 793,48 руб.

Платежное поручение на перечисление пособия

При заполнении платежного поручения на выплату пособия на погребение следуйте общему порядку заполнения.

Учтите особенности заполнения:

в поле 21 укажите – 4;

поле 22 – 03;

в поле 24 «Назначение платежа» укажите всю информацию, которая поможет идентифицировать платеж: на какую карту или расчетный счет перечисляете, ФИО получателя, что именно перечисляете.

В поле 3 платежного поручения укажите номер в порядке очередности нумерации у страхователя. В поле 4 укажите дату, когда составили платежное поручение, цифрами.

Заполните «Сведения о плательщике» и «Банковские реквизиты плательщика» в полях 8 – 12, 60, 101 – 102 укажите реквизиты страхователя.

В полях 13 – 17, 61 и 103, укажите «Сведение о получателе» и «Банковские реквизиты получателя».

Используйте реквизиты любого расчетного счета, которые предоставил сотрудник, в случае смерти несовершеннолетнего или родственник умершего сотрудника, на которого оформляют пособие на погребение.

Перечислять пособие на погребение на карту «МИР» не обязательно.

Возмещение пособия из СФР

СФР возмещает только расходы, которые страхователь оплачивает сам. В том числе и пособие на погребение.

Пособие полностью возмещает СФР, для этого подайте в фонд заявление и справку о смерти.

Если вы не работаете, то за получением пособия на погребение обратитесь в службу социальной защиты.

Пособия на погребение военных пенсионеров или пенсионеров правоохранительной службы выплачивают пенсионные подразделения соответствующих ведомств: Минобороны, МВД, ФСБ.