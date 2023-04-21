Электронные повестки: что нужно знать

Закон об электронных повестках

В настоящий момент закон подписан главой государства. Документ касается электронного способа оповещения граждан, подлежащих призыву, а также видов наказаний за уклонение и введения реестра военнообязанных.

Проектом предлагается внести изменения в ряд законов. В частности:

в ФЗ о безопасности дорожного движения № 196-ФЗ;

ФЗ о порядке выезда и въезда в РФ № 114-ФЗ;

ФЗ о воинской обязанности и военной службе № 53-ФЗ;

ФЗ о госрегистрации юрлиц и ИП № 129-ФЗ;

ФЗ о потребительском кредите № 353-ФЗ;

в ФЗ о госрегистрации недвижимости № 218-ФЗ;

в ФЗ о регистрации ТС № 283-ФЗ ;

в ФЗ от 27.01.2023 № 4.

Данный документ предусматривает следующие изменения.

В России заведут автоматизированный специальный реестр воинского учета. В нем будут аккумулироваться данные из различных информационных систем.

Заниматься этим станет министерство обороны. В нем будут содержаться данные о лицах, включаемых в такой реестр. К такой информации относится:

ФИО, пол, дата рождения;

данные паспорта;

данные о месте жительства и дате пребывания;

информация о постановке на воинский учет;

состояние здоровья лица;

ИНН;

сведения об образовании;

сведения о работе;

СНИЛС;

данные о гражданстве за пределами РФ или ВНЖ.

Также реестр будет содержать сведения о повестках, а именно об их направлении и получении гражданами, о том, явились ли по ним данные лица или нет, было ли оспаривание ограничений этими лицами. И так далее.

Теперь у гражданина в некоторых случаях нет необходимости являться в военкомат, чтобы внести изменения связанные с воинским учетом. Так, сведения могут быть внесены без его участия. Например, в следующих случаях:

постановка на воинский учет;

снятие с воинского учета;

зачисление в запас при определенных обстоятельствах.

Все эти действия будут совершаться на основании данных, полученных из различных информационных ресурсов. О таких изменениях гражданину должно приходить соответствующее уведомление на госуслуги.

Различные организации теперь будут передавать сведения о людях в военные комиссариаты. В частности, это:

налоговые органы;

Центризбирком;

Соцфонд;

МВД. Такими данными могут быть сведения о смене местожительства (регистрации), информация о новых лицах, которые приобрели гражданство, есть ли судимости и др;

судебные органы. Данные о приговорах в отношении лиц подлежащих учету;

Минпросвещения;

учебные учреждения;

следственные и дознавательные органы. Они могут, например, передавать сведения о возбуждении (прекращении) уголовных дел в отношении граждан;

медицинские организации;

государственные органы субъектов.

Резюмируя, можно сказать, что на первый взгляд изменения связаны с призывом на срочную службу. Однако новые правила не делают исключений для граждан запаса.

Поэтому потенциально риск есть у всех лиц мужского пола определенной возрастной категории. И вероятно, женщин, имеющих те или иные военные специальности, за исключением тех, кто имеет законное право на отсрочку или освобождение.

И даже находясь за границей, вы можете получить такое электронное уведомление. Исключением, вероятно, может быть, снятие вас с военного учета, если постоянно проживаете за пределами РФ.

Кроме того, видится, что не являются исключением направление любых видов повесток указанным способом, то есть с учетом новых правил направления в электронном виде.

В частности:

в рамках призыва на срочную службу;

в рамках призыва на частичную мобилизацию. Напомним, что указ не был официально отменен;

на военные сборы. Данное мероприятие проводится ежегодно. В нем могут участвовать не только граждане запаса, но и лица, состоящие в резерве;

для уточнения данных воинского учета.

Об остальных изменениях расскажем подробнее в других разделах.

Электронные повестки через госуслуги

Несмотря на изменения, по-прежнему остается способ получения повестки в бумажном виде.

Ее могут вручать сотрудники военкомата или другие уполномоченные лица. Остается также способ вручения через работодателя.

При этом к этим способам добавились:

отправка повестки заказным письмом с уведомлением ;

рассылка электронных повесток. Остановимся здесь подробнее.

Такие уведомления теперь будут приходить через портал госуслуг в личном кабинете либо направляться через МФЦ. По юридической силе они будут приравнены к бумажным.

Помимо этого, повестка может быть продублирована несколькими способами. Такое возможно, к примеру, если у адресата нет личного кабинета.

Возможны ли повестки по электронной почте

Новые поправки не устанавливают порядка уведомления посредством электронной почты.

Документы, которые могут направляться в электронном виде, будут приходить исключительно в личный кабинет госуслуг.

Остальные способы вручения, кроме госуслуг и направления электронных повесток работодателю, не имеют отношения к электронному уведомлению, в том числе направление через электронную почту.

Реестр электронных повесток

Помимо реестра воинского учета, будет создан отдельный общедоступный реестр электронных повесток.

Содержаться там будут сведения о соответствующих направленных документах, как то:

копия повестки, которая была отправлена;

данные о военном комиссариате, который ее направил;

данные о лице, получившем ее;

сведения о месте жительства или пребывании такого лица.

Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете или при ее вручении другими установленными способами.

При этом если вручение указанными способами не состоялось, она будет считаться врученной спустя 7 дней ее размещения в реестре повесток. Также при направлении электронной повестки она должна быть продублирована в письменном виде.

С того момента когда документ считается врученным, для лица, которому она была направлена, вводится запрет на выезд из РФ. Данный механизм будет происходить автоматически, а сведения внесут в базу.

Указывается, что для снятия данного запрета нужно явиться в военкомат. Далее если гражданин не явится в установленный срок, который составляет 20 дней, в отношении него будут приняты ограничения следующего характера:

запрет на открытие ИП и статуса самозанятого;

невозможность брать кредиты и займы;

заключение сделок с недвижимостью;

управление транспортными средствами и запрет на их регистрацию;

другие меры, которые могут быть введены местными органами власти.

В случае несогласия с данными ограничениями гражданин вправе их обжаловать в установленном порядке.

О возможных ограничениях лицо должно быть уведомлено с самого начала в течение суток с момента вручения.

В случае же принятия решения о применении к призывнику данных ограничений в случае его неявки, на госуслуги должно быть направлено данное решение.

Снятие ограничений должно наступать также при явке в военкомат. Или если гражданин подтвердит уважительную причину неявки.

Некоторые источники также утверждают, что новые правила не должны коснуться весеннего призыва, который уже вовсю идет. Вместе с тем есть еще и граждане запаса, которым тоже может прийти повестка в соответствии с новыми правилами для уточнения данных воинского учета. Применение нового порядка возможно в том числе при проведении военных сборов.

Ответственность за уклонение от электронной повестки

В направленном уведомлении должны указываться меры, которые будут приняты в случае невыполнения установленных требований.

О возможных ограничениях при неявке мы уже рассказали в предыдущем разделе. Вместе с тем если речь идет о призывнике на срочную службу, то могут быть последствия вплоть до уголовной ответственности, так как частью 1 ст. 328 УК предусмотрено наказание за уклонение от призыва на военную службу.

А уклонением может являться неявка без уважительных причин по повестке (ч. 4 Пленума ВС 03.04.2008 № 3).

Виды ответственности:

штраф в размере до 200 тыс. рублей;

штраф в размере ЗП или другого дохода за период до 18 месяцев;

принудительные работы на срок до 2 лет;

арест на срок до 6 мес.;

лишение свободы до 2 лет.

Более того, в законодательстве существует норма, при которой призывник при отсутствии повестки должен самостоятельно явиться в военный комиссариат. Сделать это нужно в течение двух недель с начала призыва на службу.

Что касается граждан, состоящих в запасе, то в случае неявки к ним могут быть применены только те санкции, которые установлены административным кодексом, в частности, ст. 21.5 КоАП. В этой ситуации за неявку грозит предупреждение или штраф от 500 до 3 тыс. рублей.

Лишение водительских прав за уклонение

В законе не идет речь именно о лишении водительских прав в случае уклонения от призыва.

При этом используется формулировка, что право на управление транспортными средствами ограничивается.

Однако данное ограничение происходит только на определенный срок. В частности, до формирования в едином реестре решения об отмене временных мер.

Запрет на выезд из страны за уклонение

В новых правилах запрет на выезд не является мерой ответственности за уклонение. Он является временной мерой, направленной на обеспечение явки граждан в военкомат.

В частности, со дня, когда повестка является врученной, запрещается выезд из РФ, а не с момента, когда лицо не явилось в военкомат.

Запрет на кредиты за уклонение

Одной из обеспечительных мер, которые могут быть приняты при неявке, является запрет на выдачу таким гражданам кредитов.

Теперь если потенциальный призывник явится в кредитное учреждение, оно, перед тем как принять решение о выдаче кредита, должно направить запрос в реестр воинского учета.

При наличии в данном реестре информации об уклонении лицу будет отказано в выдаче денежных средств.

Такой запрет устанавливается только спустя 20 дней с момента получения уведомления. И только в случае неявки гражданина в комиссариат.

Соответственно, он будет снят при явке в военкомат или при наличии подтвержденных уважительных причин такой неявки.

К примеру, таким документом может быть справка из больницы и любые другие подтверждающие документы.

Ограничение касается как выдачи кредитов, так и выдачи займов. Поэтому микрофинансовые организации тоже должны будут проверять граждан.

Конечно, могут быть и те, кто будет пренебрегать своей обязанностью и выдавать займы. Однако вряд ли получится получить займ в такой организации на выгодных для себя условиях. И такая организация рискует остаться без лицензии.

Запрет на регистрацию ИП и самозанятости

Данные ограничения также являются видами обеспечительных мер в случае неявки призывника в течение 20 календарных дней в военкомат.

Запрет стоит именно на регистрацию в качестве ИП. Для тех, кто уже ведет деятельность как предприниматель, ничего не сказано. Поэтому сейчас можно отметить, что для действующих ИП последствий пока нет.

То же самое можно сказать в отношении граждан, которые хотят использовать специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (проще говоря, стать самозанятыми).