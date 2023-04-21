Электронные повестки: что нужно знать

Закон об электронных повестках
В настоящий момент закон подписан главой государства. Документ касается электронного способа оповещения граждан, подлежащих призыву, а также видов наказаний за уклонение и введения реестра военнообязанных.
Проектом предлагается внести изменения в ряд законов. В частности:
в ФЗ о безопасности дорожного движения № 196-ФЗ;
ФЗ о порядке выезда и въезда в РФ № 114-ФЗ;
ФЗ о воинской обязанности и военной службе № 53-ФЗ;
ФЗ о госрегистрации юрлиц и ИП № 129-ФЗ;
ФЗ о потребительском кредите № 353-ФЗ;
в ФЗ о госрегистрации недвижимости № 218-ФЗ;
в ФЗ о регистрации ТС № 283-ФЗ ;
в ФЗ от 27.01.2023 № 4.
Данный документ предусматривает следующие изменения.
В России заведут автоматизированный специальный реестр воинского учета. В нем будут аккумулироваться данные из различных информационных систем.
Заниматься этим станет министерство обороны. В нем будут содержаться данные о лицах, включаемых в такой реестр. К такой информации относится:
ФИО, пол, дата рождения;
данные паспорта;
данные о месте жительства и дате пребывания;
информация о постановке на воинский учет;
состояние здоровья лица;
ИНН;
сведения об образовании;
сведения о работе;
СНИЛС;
данные о гражданстве за пределами РФ или ВНЖ.
Также реестр будет содержать сведения о повестках, а именно об их направлении и получении гражданами, о том, явились ли по ним данные лица или нет, было ли оспаривание ограничений этими лицами. И так далее.
Теперь у гражданина в некоторых случаях нет необходимости являться в военкомат, чтобы внести изменения связанные с воинским учетом. Так, сведения могут быть внесены без его участия. Например, в следующих случаях:
постановка на воинский учет;
снятие с воинского учета;
зачисление в запас при определенных обстоятельствах.
Все эти действия будут совершаться на основании данных, полученных из различных информационных ресурсов. О таких изменениях гражданину должно приходить соответствующее уведомление на госуслуги.
Различные организации теперь будут передавать сведения о людях в военные комиссариаты. В частности, это:
налоговые органы;
Центризбирком;
Соцфонд;
МВД. Такими данными могут быть сведения о смене местожительства (регистрации), информация о новых лицах, которые приобрели гражданство, есть ли судимости и др;
судебные органы. Данные о приговорах в отношении лиц подлежащих учету;
Минпросвещения;
учебные учреждения;
следственные и дознавательные органы. Они могут, например, передавать сведения о возбуждении (прекращении) уголовных дел в отношении граждан;
медицинские организации;
государственные органы субъектов.
Резюмируя, можно сказать, что на первый взгляд изменения связаны с призывом на срочную службу. Однако новые правила не делают исключений для граждан запаса.
Поэтому потенциально риск есть у всех лиц мужского пола определенной возрастной категории. И вероятно, женщин, имеющих те или иные военные специальности, за исключением тех, кто имеет законное право на отсрочку или освобождение.
И даже находясь за границей, вы можете получить такое электронное уведомление. Исключением, вероятно, может быть, снятие вас с военного учета, если постоянно проживаете за пределами РФ.
Кроме того, видится, что не являются исключением направление любых видов повесток указанным способом, то есть с учетом новых правил направления в электронном виде.
В частности:
в рамках призыва на срочную службу;
в рамках призыва на частичную мобилизацию. Напомним, что указ не был официально отменен;
на военные сборы. Данное мероприятие проводится ежегодно. В нем могут участвовать не только граждане запаса, но и лица, состоящие в резерве;
для уточнения данных воинского учета.
Об остальных изменениях расскажем подробнее в других разделах.
Электронные повестки через госуслуги
Несмотря на изменения, по-прежнему остается способ получения повестки в бумажном виде.
Ее могут вручать сотрудники военкомата или другие уполномоченные лица. Остается также способ вручения через работодателя.
При этом к этим способам добавились:
отправка повестки заказным письмом с уведомлением;
рассылка электронных повесток. Остановимся здесь подробнее.
Такие уведомления теперь будут приходить через портал госуслуг в личном кабинете либо направляться через МФЦ. По юридической силе они будут приравнены к бумажным.
Помимо этого, повестка может быть продублирована несколькими способами. Такое возможно, к примеру, если у адресата нет личного кабинета.
Возможны ли повестки по электронной почте
Новые поправки не устанавливают порядка уведомления посредством электронной почты.
Документы, которые могут направляться в электронном виде, будут приходить исключительно в личный кабинет госуслуг.
Остальные способы вручения, кроме госуслуг и направления электронных повесток работодателю, не имеют отношения к электронному уведомлению, в том числе направление через электронную почту.
Реестр электронных повесток
Помимо реестра воинского учета, будет создан отдельный общедоступный реестр электронных повесток.
Содержаться там будут сведения о соответствующих направленных документах, как то:
копия повестки, которая была отправлена;
данные о военном комиссариате, который ее направил;
данные о лице, получившем ее;
сведения о месте жительства или пребывании такого лица.
Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете или при ее вручении другими установленными способами.
При этом если вручение указанными способами не состоялось, она будет считаться врученной спустя 7 дней ее размещения в реестре повесток. Также при направлении электронной повестки она должна быть продублирована в письменном виде.
С того момента когда документ считается врученным, для лица, которому она была направлена, вводится запрет на выезд из РФ. Данный механизм будет происходить автоматически, а сведения внесут в базу.
Указывается, что для снятия данного запрета нужно явиться в военкомат. Далее если гражданин не явится в установленный срок, который составляет 20 дней, в отношении него будут приняты ограничения следующего характера:
запрет на открытие ИП и статуса самозанятого;
невозможность брать кредиты и займы;
заключение сделок с недвижимостью;
управление транспортными средствами и запрет на их регистрацию;
другие меры, которые могут быть введены местными органами власти.
В случае несогласия с данными ограничениями гражданин вправе их обжаловать в установленном порядке.
О возможных ограничениях лицо должно быть уведомлено с самого начала в течение суток с момента вручения.
В случае же принятия решения о применении к призывнику данных ограничений в случае его неявки, на госуслуги должно быть направлено данное решение.
Снятие ограничений должно наступать также при явке в военкомат. Или если гражданин подтвердит уважительную причину неявки.
Некоторые источники также утверждают, что новые правила не должны коснуться весеннего призыва, который уже вовсю идет. Вместе с тем есть еще и граждане запаса, которым тоже может прийти повестка в соответствии с новыми правилами для уточнения данных воинского учета. Применение нового порядка возможно в том числе при проведении военных сборов.
Ответственность за уклонение от электронной повестки
В направленном уведомлении должны указываться меры, которые будут приняты в случае невыполнения установленных требований.
О возможных ограничениях при неявке мы уже рассказали в предыдущем разделе. Вместе с тем если речь идет о призывнике на срочную службу, то могут быть последствия вплоть до уголовной ответственности, так как частью 1 ст. 328 УК предусмотрено наказание за уклонение от призыва на военную службу.
А уклонением может являться неявка без уважительных причин по повестке (ч. 4 Пленума ВС 03.04.2008 № 3).
Виды ответственности:
штраф в размере до 200 тыс. рублей;
штраф в размере ЗП или другого дохода за период до 18 месяцев;
принудительные работы на срок до 2 лет;
арест на срок до 6 мес.;
лишение свободы до 2 лет.
Более того, в законодательстве существует норма, при которой призывник при отсутствии повестки должен самостоятельно явиться в военный комиссариат. Сделать это нужно в течение двух недель с начала призыва на службу.
Что касается граждан, состоящих в запасе, то в случае неявки к ним могут быть применены только те санкции, которые установлены административным кодексом, в частности, ст. 21.5 КоАП. В этой ситуации за неявку грозит предупреждение или штраф от 500 до 3 тыс. рублей.
Лишение водительских прав за уклонение
В законе не идет речь именно о лишении водительских прав в случае уклонения от призыва.
При этом используется формулировка, что право на управление транспортными средствами ограничивается.
Однако данное ограничение происходит только на определенный срок. В частности, до формирования в едином реестре решения об отмене временных мер.
Запрет на выезд из страны за уклонение
В новых правилах запрет на выезд не является мерой ответственности за уклонение. Он является временной мерой, направленной на обеспечение явки граждан в военкомат.
В частности, со дня, когда повестка является врученной, запрещается выезд из РФ, а не с момента, когда лицо не явилось в военкомат.
Запрет на кредиты за уклонение
Одной из обеспечительных мер, которые могут быть приняты при неявке, является запрет на выдачу таким гражданам кредитов.
Теперь если потенциальный призывник явится в кредитное учреждение, оно, перед тем как принять решение о выдаче кредита, должно направить запрос в реестр воинского учета.
При наличии в данном реестре информации об уклонении лицу будет отказано в выдаче денежных средств.
Такой запрет устанавливается только спустя 20 дней с момента получения уведомления. И только в случае неявки гражданина в комиссариат.
Соответственно, он будет снят при явке в военкомат или при наличии подтвержденных уважительных причин такой неявки.
К примеру, таким документом может быть справка из больницы и любые другие подтверждающие документы.
Ограничение касается как выдачи кредитов, так и выдачи займов. Поэтому микрофинансовые организации тоже должны будут проверять граждан.
Конечно, могут быть и те, кто будет пренебрегать своей обязанностью и выдавать займы. Однако вряд ли получится получить займ в такой организации на выгодных для себя условиях. И такая организация рискует остаться без лицензии.
Запрет на регистрацию ИП и самозанятости
Данные ограничения также являются видами обеспечительных мер в случае неявки призывника в течение 20 календарных дней в военкомат.
Запрет стоит именно на регистрацию в качестве ИП. Для тех, кто уже ведет деятельность как предприниматель, ничего не сказано. Поэтому сейчас можно отметить, что для действующих ИП последствий пока нет.
То же самое можно сказать в отношении граждан, которые хотят использовать специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (проще говоря, стать самозанятыми).