Как получить налоговый вычет на детей в 2023 году

Что такое налоговый вычет на детей

Стандартный вычет на ребенка – это сумма, на которую можно снизить доход при расчете налоговой базы для НДФЛ. С помощью него снижается размер налоговой базы, а налог начисляют на сумму меньше

Кто получает вычеты на детей

Такой налоговый вычет положен налогоплательщикам: родителям и их супругам, усыновителям, попечителям и опекунам.

Вычет можно получить, только если родитель платит НДФЛ со своих доходов.

Это сотрудники организаций, предприниматели на основной системе налогообложения, владельцы недвижимости, которые сдают ее в аренду и платят налог с доходов.

Вычет может получить каждый родитель. Право на него могут получить отчим или мачеха, если они также содержат ребенка.

В этом случае родитель ребенка должен написать заявление в бухгалтерию, что его ребенок находится на общем иждивении супругов.

Кто не имеет права на стандартный налоговый вычет

Нерезиденты в любом статусе не могут получить такую налоговую льготу.

Также рассчитывать на вычет не могут индивидуальные предприниматели (ИП) на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН и ПСН) или применяющие единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), поскольку их доходы облагаются упрощенным налогом.

Условия получения налогового вычета

Сотрудник должен быть резидентом РФ, то есть находиться на территории России 183 календарных дня в году, следующих подряд, и более.

По общему правилу вычеты дают на детей в возрасте до 18 лет. Однако если совершеннолетний ребенок обучается очно в вузе или ссузе, то вычет на него предоставляют до 24 лет, сказано в письме Минфина от 25.10.2013 № 03-04-05/45277.

Учиться ребенок может платно или бесплатно, в России или за рубежом. Если ребенок заканчивает учебу до 24 лет, вычет перестают делать с того месяца, когда он получил диплом. Если ребенок заканчивает учебу до 24 лет, то право на вычет исчезает с месяца получения диплома.

Однако взрослого ребенка все равно учитывают при вычете на младших детей.

Например, если в семье четверо детей, старшему из которых уже 24 года, то на второго ребенка родители могут получить 1 400 рублей, а на третьего и четвертого – уже по 3 тыс. рублей.

К каким доходам применяют вычет

Стандартный вычет применяют к доходам основной налоговой базы:

зарплата;

премии;

отпускные;

больничные;

матпомощь;

средства по срочным договорам;

доходы физлиц от аренды;

средства, перечисляемые по договорам гражданско-правового характера.

На сумму вычета не получится снизить доходы, не относящиеся к основной налоговой базе, например, дивиденды.

Доходы, которые частично освобождены от НДФЛ, суммируют для расчета предельной величины только в той части, которая облагается налогом.

К таким выплатам относятся:

суточные по внутрироссийским (от 700 рублей) и зарубежным (от 2 500 рублей) командировкам;

подарки стоимостью от 4 тыс. рублей в год;

материальная помощь при рождении или усыновлении ребенка (от 50 тыс. рублей за каждого малыша);

другие виды материальной помощи (от 4 тыс. рублей).

Размеры вычета на детей в 2023 году

Размер стандартного вычета зависит от количества детей, наличия у них инвалидности, а также наличия у налогоплательщика статуса опекуна

Семьи с одним или двумя детьми могут получить вычет в размере 1 400 рублей на каждого ребенка. Право на вычет имеют родители, их супруги, усыновители или приемные родители и их супруги.

Снизить налоговую базу на 3 тыс. рублей могут сотрудники, которые имеют троих и более детей. Учитывают детей всех возрастов.

Право на повышенный вычет есть у работников, которые воспитывают детей с инвалидностью I или II группы. Размер вычета для опекунов и попечителей составляет 6 тыс. рублей, а для родителей и усыновителей – 12 тыс. рублей.

Единственный родитель или один из родителей, если второй отказался от получения вычета, может получить его в двойном размере. Чтобы получить двойной вычет, работник должен подать письменное заявление в свою бухгалтерию.

Как рассчитать налоговый вычет на детей с зарплаты

Вычет ориентирован на малоимущих граждан, поэтому государство установило лимит по доходам, сверх которого получить вычет не получится.В 2023 году это 350 тыс. рублей.

Суммирование доходов для контроля лимита выполняется нарастающим итогом с 1 января года.

Чтобы узнать, какую сумму НДФЛ придется уплатить с заработной платы с учетом вычета, необходимо:

Сумму вычета на детей умножить на 13%.

Это значение вычесть из заработной платы.

Полученную разницу умножить на 13%.

Рассчитаем налоговый вычет на примерах

Например, сотрудник имеет заработную плату в 25 тыс. рублей и воспитывает троих детей 7, 10 и 23 лет.

Доход за год составляет у него 300 тыс. рублей, то есть не превышает предельную величину. Старший ребенок еще обучается в вузе.

В этом случае родитель будет получать: (1 400 + 1 400 + 3 000) × 0,13 = 754 рубля в месяц.

Так, работник смог бы получить сумму, с который бы пришлось уплатить НДФЛ: 25 000 − 754 рубля = 24 246 рублей.

Размер НДФЛ составит: 24 246 рублей × 0,13 = 3 151,98 рубля.

Если бы старший ребенок не обучался в вузе, то родитель мог бы получить 1 400 рублей за второго ребенка и 3 тыс. за третьего ребенка.

Так, размер налогового вычета в месяц составил бы 4 тыс. рублей (1 400 + 3 000).

4 000 × 0,13 = 520 рублей. 25 000 − 520 = 3 182,4 рубля. Это НДФЛ, который должен будет оплатить работник с учетом вычета.

Разберем пример для детей от разных браков

Например, у работника есть один ребенок от первого брака и двое от второго. Сотрудник выплачивает алименты, то есть участвует в содержании детей.

В этом случае он может оформить стандартный вычет на троих детей: (1 400 + 1 400 + 3 000) = 5 800 рублей. 5 800 × 0,13= 754 рубля.

Чтобы получить размер НДФЛ к уплате, необходимо 754 рубля вычесть из заработной платы, а полученную разницу умножить на 13%.

Если бы в семье было, например, двое несовершеннолетних детей, у одного из которых была инвалидность, родители бы могли оформить вычет: 1 400 рублей за первого ребенка + 1 400 рублей за второго ребенка + 12 тыс. рублей за инвалидность второго ребенка.

Общая сумма возмещения бы составила 14 800 рублей в месяц для каждого родителя. 14 800 × 0,13 = 1 924 рубля. На эту сумму снизится налогооблагаемый доход.

Как оформить налоговый вычет на детей с зарплаты

Чтобы получать стандартный вычет по НДФЛ на ребенка, необходимо заполнить заявление на имя работодателя. Документ заполняют в свободной форме. При необходимости вы можете попросить образец в вашей бухгалтерии.

Ежегодно писать заявление не нужно. Однако вы можете заполнить его повторно, если у вас появится право на еще один вычет, например, в вашей семье родится еще один ребенок.

За какой период предоставят вычет

Работодатель предоставит налоговый вычет за каждый месяц налогового периода, пока вы работаете в компании и пока вы не превысили лимит в 350 тыс. рублей.

Какие документы нужны для оформления налогового вычета на детей

Перечень документов зависит от вашей жизненной ситуации. Вам могут потребоваться:

копии свидетельств о рождении детей, даже если вычет на кого-то из них уже не положен;

копия решения суда об усыновлении или удочерении, если вы приемный родитель;

копия решения суда об опеке или попечительстве, если вы опекун ребенка;

справка с места учебы ребенка в возрасте от 18 до 24 лет;

копия свидетельства о браке;

заявление родителя о том, что ребенок находится на совместном иждивении супругов;

копия документа об уплате алиментов;

копия справки об установлении инвалидности у ребенка;

заявление второго родителя об отказе от вычета и справка 2-НДФЛ с его места работы, если вы планируете получать вычет в двойном размере;

копия документа о том, что вы являетесь единственным родителем ребенка;

оригиналы бумаг для сверки.

Как получить вычет через ФНС

Для этого вам нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ за тот период, в который вы хотите оформить вычет. Заполненную форму необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства.

Это можно сделать в вашем отделении ФНС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства.

В течение 3 месяцев налоговики должны рассмотреть вашу декларацию и документы. При положительном решении вам вернут сумму излишне уплаченного налога.

Дополнительные вопросы о налоговом вычете на детей с зарплаты

Могут ли получать налоговый вычет на детей безработные родители?

Налоговым вычетом не могут воспользоваться лица, у которых в принципе отсутствует налогооблагаемый доход, в том числе безработные, если у них нет иных источников дохода.

Если вы официально не работаете, но при этом сдаете недвижимость в аренду и ежегодно уплачиваете НДФЛ с дохода, вы можете получить вычет.

Однако в этом случае вам придется обращаться непосредственно в налоговую службу.

Можно ли одновременно с вычетом на детей получать другие налоговые вычеты?

Стандартный налоговый вычет не отменяет другие вычеты. Вы также можете получить социальный вычет за лечение или имущественный вычет за покупку жилья и так далее.

Что делать, если возникли проблемы с получением налогового вычета на детей?

При возникновении сложностей с получением вычета необходимо обратиться в налоговую службу. Возможно, причина кроется в неправильно заполненных документах.

В этом случае достаточно будет исправить неточности или подать недостающие бумаги.

Налоговый вычет на детей с зарплаты: что нужно знать