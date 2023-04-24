По законопроекту россияне-нерезиденты, которые сотрудничают с российскими компаниями, будут платить повышенную ставку НДФЛ. Тех физических лиц, кто работает по трудовым договорам, изменения не затронут.
Цифра дня. Про НДФЛ с фрилансеров
Правительство хочет повысить налоговую ставку для тех, кто работает из-за границы.
По законопроекту россияне-нерезиденты, которые сотрудничают с российскими компаниями, будут платить повышенную ставку НДФЛ. Тех физических лиц, кто работает по трудовым договорам, изменения не затронут.