Цифра дня. Про НДФЛ с фрилансеров

Бесплатный вебинар: как сэкономить 30% HR-бюджета с помощью внештатников

Внештатные исполнители платят налоги за себя и так экономят затраты со стороны компании. Но не все HR и директоры знают, как правильно с ними работать. Многие делают ошибки в договорах, выплатах и получают штрафы.

Избежать ошибок поможет БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР. Он пройдет 26 апреля (среда) в 12:30 по МСК. Узнаете о всех HR-трендах и поймете, почему классические виды найма уже не работают.