НДФЛ

Цифра дня. Про НДФЛ с фрилансеров

Правительство хочет повысить налоговую ставку для тех, кто работает из-за границы.

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Цифра дня. Про НДФЛ с фрилансеров

По законопроекту россияне-нерезиденты, которые сотрудничают с российскими компаниями, будут платить повышенную ставку НДФЛ. Тех физических лиц, кто работает по трудовым договорам, изменения не затронут.
 

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
НДФЛ
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