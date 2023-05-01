Как оформить перевод на должность генерального директора

Перевод сотрудника на должность директора ООО: правовые пробелы

Перевод на должность директора человека, который является действующим сотрудником фирмы, – процедура, реализуемая в юрисдикции двух разных ветвей законодательства – трудового и гражданского.

При рассмотрении закрепленных в них правовых норм можно пронаблюдать наличие ряда явных пробелов в нормах права – в части регламентации перевода действующего сотрудника фирмы на должность генерального директора в ООО.

А именно:

Срок полномочий директора ООО: если его установление не отнесено к компетенции совета директоров хозяйственного общества, то он не может превышать тот срок, что закреплен в уставе организации. При этом в уставе нельзя отразить неопределенный срок (п. 1 ст. 40 закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, ст. 190 ГК). Таким образом, с одной стороны, заключение с директором ООО бессрочного трудового договора не запрещено трудовым законодательством (ст. 59 ТК), с другой – при ограниченном сроке его полномочий заключение такого договора нецелесообразно (поскольку, не имея полномочий, директор не сможет выполнять свои обязанности, его подписи будут незаконными). Изначально работник предприятия может работать на бессрочном трудовом договоре. Перевод с него на срочный, которому нет альтернативы при найме директора ООО в общем случае, суды склонны рассматривать как незаконную процедуру (апелляционное определение Иркутского областного суда от 16.08.2013 по делу № 33-6746/13).

С учетом данной особенности соотношения норм законодательства, а также позиции судов рассмотрим возможные законные сценарии перевода действующего работника предприятия на должность директора.

Перевод на должность директора ООО де-юре: общий сценарий

Конечно, возможен сценарий, его условно можно назвать общим, при котором действующий сотрудник ООО будет иметь срочный трудовой договор по своей должности.

В этом смысле не возникнет никаких препятствий с точки зрения трудового права на назначение данного сотрудника генеральным директором в порядке перевода, который регламентируется положениями ст. 72.1 ТК.

Данная процедура предполагает:

Принятие учредителями решения о назначении нового генерального директора и отражение данного решения в протоколе. Если собственник компании 1, то потребуется только решение, изданное им. Заключение кадровой службой фирмы дополнительного соглашения с работником по переводу на должность директора (далее в статье мы рассмотрим нюансы заключения данного соглашения с сотрудником).

Законный перевод в ООО де-факто: перезаключение договора

Де-юре рассматриваемый вариант назначения сотрудника на должность директора не будет переводом, однако позволит при полном соблюдении норм трудового и гражданского законодательстваназначить данного сотрудника руководителем фирмы и осуществить перевод де-факто.

Для этого потребуется:

Кадровой службе – предложить сотруднику расторгнуть действующий договор по соглашению сторон.

Учредителям – опять же, принять решение о назначении данного сотрудника генеральным директором и закрепить соответствующее решение в протоколе. Как и в первом сценарии, если собственник в фирме 1, то потребуется только его решение.

Кадровой службе и учредителям – оформить и заключить с сотрудником срочный трудовой договор на должность генерального директора (далее в статье мы рассмотрим особенности заключения данного договора).

Рассматриваемый сценарий правомерно считать базовым и наиболее типичным при оформлении фактического перевода действующего сотрудника фирмы на должность директора.

Здесь есть место взаимному доверию: человек, отказываясь от текущей работы, показывает, что не опасается обмана со стороны работодателя, который, в свою очередь, предложит ему подписать новый трудовой договор на более высокой должности, выполняя обещание сделать сотрудника руководителем.

Законный перевод в ООО де-факто: дополнительное соглашение о совмещении

Если по каким-то причинам доверительный сценарий, описанный выше, не может быть реализован, то возможен следующий вариант назначения действующего сотрудника ООО на должность директора фирмы.

Он предполагает, что кадровая служба в рассматриваемом сценарии предложит сотруднику, которого хотят сделать директором, подписать:

дополнительное соглашение – о совмещении текущей должности (например, финансового директора) с позицией руководителя фирмы на определенный срок;

дополнительное соглашение – об изменении условий действующего трудового договора (например, в части сведения к минимуму полномочий финансового директора и изменения зарплаты).

Де-юре сотрудник будет осуществлять совмещение 2 позиций, но де-факто – работать только по 1 из них (генерального директора) при бессрочном трудовом договоре.

Рассматриваемый сценарий скорее выгоден работодателю, поскольку:

Если человек подпишет второе дополнительное соглашение (о сведении к минимуму полномочий по основной должности), то должен будет прилагать все усилия, чтобы быть хорошим руководителем, так как при аннулировании соответствующего соглашения (по предусмотренным законом основаниям) стать финансовым директором с прежними полномочиями и зарплатой у него уже не получится без согласия работодателя. Если человек не подпишет второе соглашение, то у работодателя будут основания спрашивать с работника результаты сразу по 2 должностям – маловероятно, что они окажутся удовлетворительными с учетом серьезности обеих позиций.

Как следствие – появятся основания прекратить оба соглашения или даже трудовой договор в целом.

Совмещение должностей: нюансы

Законодательство в большинстве сценариев внутрикорпоративных правоотношений не предполагает каких-либо запретов на совмещение должностей директором.

Однако есть здесь и исключения, и одно из тех, на которые следует обратить внимание в первую очередь, касается совмещения должностей директора и главного бухгалтера (либо иного компетентного сотрудника организации, отвечающего за бухгалтерию).

Дело в том, что директор не может исполнять одновременно функцию главного бухгалтера (равно как и наоборот – главный бухгалтер не может быть назначен директором в рамках совмещения) на предприятиях, которые имеют хозяйственные показатели, превышающие те, что определены для фирм:

Таким образом, в крупной фирме назначение главного бухгалтера на должность генерального директора возможно только в рамках механизмов, не предполагающих совмещения.

Законный перевод в ООО де-юре: роль совета директоров

Наиболее, возможно, трудозатратный, но единственный, который позволяет осуществить перевод сотрудника с бессрочного трудового договора на должность генерального директора де-юре (то есть в соответствии со ст. 72.1 ТК), – это наделение компетенциями по определению сроков полномочий директора фирмы совета директоров.

Прежде всего, совет директоров должен быть учрежден в организации: решение о его создании закрепляется в уставе фирмы.

Перечень компетенций совета директоров, как правило, фиксируется в отдельном положении, принимаемом учредителями.

В данном положении, в частности, должна присутствовать формулировка о том, что образование исполнительных органов управления ООО находится в компетенции его совета директоров.

Совет директоров вправе принять положение о генеральном директоре предприятия, в котором будет отражено, что сроки полномочия генерального директора определяются трудовым договором, который может быть срочным или бессрочным.

Собственно, для перевода на должность генерального директора в рамках бессрочного трудового договора вновь составляется дополнительное соглашение – на этот раз о перемещении.

Подписывает данное соглашение со стороны работодателя в общем случае председатель совета директоров.

Перевод на должность директора: заключение договора

Изучим теперь особенности заключения трудового договора с новым генеральным директором организации (дополнительного соглашения – о совмещении или о переводе, которое может составляться в порядке, рассмотренном нами выше).

Соответствующий договор или соглашение могут:

заключаться на срок, определенный учредительными документами (в ООО – не более 5 лет);

включать условие об испытательном сроке длительностью в 6 месяцев – если только генеральный директор не назначается по итогам конкурса ;

включать дополнительные основания для увольнения руководителя – с учетом норм ст. 278 ТК.

После подписания договора с сотрудником, назначенным на должность директора, составляется приказ о приеме руководителя – можно по унифицированной форме № Т-1.

В нем желательно присутствие формулировки: «В целях исполнения решения учредителей» или «В целях исполнения решения совета директоров» в контексте начала исполнения новым директором своих обязанностей.

Если назначение директора осуществляется в рамках перезаключения трудового договора, перевода по общему сценарию или в порядке, определенном советом директоров, то после подписания договора соответствующая запись обязательно вносится в трудкнижку нового руководителя фирмы.

Если он занимает свою должность в порядке совмещения – запись в трудкнижку вносится по просьбе сотрудника.

Кроме этого, с 01.01.2023 при переводе работника на другую постоянную работу работодатель должен представить в СФР по месту регистрации в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел перевод, сведения по форме ЕФС-1 подраздел 1.1.

Перевод на должность директора АО: нюансы

Как оформить перевод на должность генерального директора, в свою очередь, в акционерном обществе?

С учетом особенностей законодательства, регулирующего корпоративные и трудовые правоотношения в АО, правомерно говорить о том, что в таких предприятиях нет тех сложностей, которые характеризуют соответствующий перевод в ООО.

Действующие нормы права, регламентирующие учреждение и деятельность АО, никак не регулируют то, каким образом должен определяться срок полномочий директора.

Так, учредители АО могут зафиксировать его не только в уставе, но и в любом локальном нормативном акте – например, решении о назначении директора.

При этом стоит отметить, что совет директоров АО в отличие от аналогичной структуры ООО по умолчанию не имеет тех компетенций, что предполагают установление срока полномочий директора организации – данные компетенции не перечислены в подп. 9 п. 1 ст. 65 закона «Об АО» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Таким образом, в АО возможно и бессрочное установление полномочий генерального директора.

В этом случае нет никаких препятствий к осуществлению перевода на должность генерального директора АО сотрудника с бессрочным трудовым договором на основании ст. 72.1 ТК.

Итоги

Перевод действующего сотрудника ООО на должность директора в порядке ст. 72.1 ТК (то есть как перевод де-юре) возможен, только если данный сотрудник работает на срочном трудовом договоре.

Если исходный договор – бессрочный, то сотрудник может быть назначен директором ООО при переподписании трудового договора, в порядке совмещения или все же по ст. 72.1 ТК – если совет директоров фирмы получит компетенции по определению срока полномочий директора.

В АО соответствующий перевод может быть проведен по ст. 72.1 ТК без каких-либо ограничений.