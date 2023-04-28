Штрафы для самозанятых: за что придется заплатить и почему могут лишить статуса

Правила для самозанятых

Специалист со статусом самозанятого обязан вести деятельность по определенным правилам, например выдавать чек по каждой операции и вовремя уплачивать налог.

При работе с заказчиками, плательщики налога на профессиональный доход действуют по определенному сценарию:

Сначала самозанятый заключает договор с заказчиком, если сумма сделки превышает 10 тыс. рублей. Трудовой договор для услуг именно по самозанятости заключать нельзя. Это может быть договор подряда, перевозки, оказания услуг и другое. При этом единой формы для таких договоров для НПД нет. Предоставляет товары или услуги. При нарушении обязательств заказчик может потребовать исправить недостатки за счет самозанятого или денежную компенсацию. Принимает оплату услуг наличным или безналичным способом.

Заносит информацию о полученном платеже в приложение «Мой налог». Это необходимо для того, чтобы система корректно учла доходы и рассчитала размер налога для самозанятого. Оформляет чек по проведенной сделке и передают его заказчику. По желанию заказчика чек можно оформить в электронном либо бумажном варианте. Производит уплату налога за прошедший месяц до 28 числа следующего. Размер налога составляет 4% – для работы с физлицами и 6% – для работы с юрлицами. При действии вычета в 10 тыс. рублей ставки снижаются до 3% и 6% соответственно.

Что запрещено самозанятому

Самозанятые не могут:

нанимать сотрудников;

перепродавать чужие товары;

заниматься запрещенными видами деятельности.

Так, согласно ст. 4 № 422-ФЗ самозанятые не могут:

реализовывать подакцизные товары, которые нужно маркировать;

перепродавать товары, имущественные права, кроме имущества для личных, домашних и других подобных нужд;

заниматься добычей и/или реализацией полезных ископаемых;

нанимать сотрудников;

осуществлять предпринимательскую деятельность в интересах других лиц по договорам поручений, комиссий или агентских договоров;

доставлять товары с приемом или передачей платежей в интересах других лиц;

получать доход выше 2,4 млн рублей в год. Если доход будет выше, самозанятого автоматически переведут на НДФЛ;

использовать другие налоговые спецрежимы, например УСН.

Нарушение любых требований приведет к последствиям. Не сформировали чек о доходе, не уплатили налог вовремя? Будьте готовы заплатить штраф.

Штрафы для самозанятых

Штрафы за сокрытие доходов от самозанятости

Если самозанятый специально скрывает часть дохода, забудет внести информацию о новой оплате или допустит ошибку при вводе, указав сумму меньше, налоговая может наложить штрафы.

ФНС может проверить исполнителя с помощью тайного покупателя или узнать о нарушении из жалобы заказчика.

Согласно ст. 129.13 НК за сокрытие части доходов придется оплатить штраф в размере 20% от утаенных платежей. Если ситуация повторится в течение 6 месяцев, то штраф для самозанятого составит уже 100% от нелегального дохода.

Чтобы избежать санкций, внимательно вносите данные в приложение «Мой налог». Добавляйте информацию о всех поступлениях от самозанятости, даже в наличных.

В приложении «Мой налог» можно привязать к профилю дебетовую карту

Все средства, которые будут поступать на счет, учитываются как доход от самозанятости. В этом случае НПД будут рассчитывать с поступившей суммы.

Разграничить деньги на личные и профессиональные можно несколькими способами:

оформить карту именно для самозанятости и принимать на нее только оплату от заказчиков;

не привязывать карту к личному кабинету в принципе и вносить информацию в приложение вручную. Это удобно, если заказов у вас немного.

Если вы расторгли сделку с заказчиком и вернули ему оплату, вы можете аннулировать чек. Тогда ФНС скорректирует налог в соответствии с обновленными данными.

Что будет, если не выдать чек

Самозанятый может предоставить чек по сделке даже на 20 или 50 рублей.

Чтобы предоставить квитанцию, вы можете:

распечатать чек – в приложении есть функция отправки на печать;

отправить электронный чек на почту, сообщением в любой мессенджер или социальные сети;

отобразить чек на экране смартфона или компьютера, чтобы заказчик мог отсканировать QR-код.

Обратите внимание, что чек необходимо отправить заказчику сразу же после оплаты. Если оплату проводят через расчетный счет или электронный кошелек, вы должны выдать чек не позднее 9 числа следующего месяца.

Если вы работаете с посредниками, например с торговыми площадками, то они сами выдают кассовые чеки. В этом случае вы можете просто внести весь доход за месяц и передать посреднику чек на общую сумму.

Часть посредников может учитывать доходы самозанятых самостоятельно. Они ежемесячно формируют единый документ для ФНС и отправляют его исполнителю в приложение «Мой налог».

В других случаях чеки нужно формировать самим. Если не создать документ, это могут расценить как сокрытие доходов.

Если заказчик отправит в налоговую жалобу и инспекторы обнаружат, что чек вы не формировали, придется заплатить штраф в 20% от незафиксированного в приложении дохода. При повторных нарушениях – уже 100%.

Чтобы избежать проблем с налоговиками, формируйте чеки по каждому товару или услуге и предлагайте их клиентам.

Если заказчик отказывается от чека, зафиксируйте этот факт. Например, сделайте скрин вашей переписки. Это станет доказательством для налоговой службы.

Если у вас не получается сформировать чек из-за сбоев в приложении, то вас не оштрафуют, при условии что вы создали документ в течение суток после устранения проблемы.

Чем грозит неуплата налогов

Налог на профессиональный доход ФНС рассчитывает за каждый месяц на основе данных, которые указал самозанятый в приложении.

Если дохода за месяц не было, то и платить налог не нужно. Не придется платить налог и, если за месяц он составил менее 100 рублей.

Сумма налога к уплате за прошедший месяц появляется в приложении до 12 числа следующего.

Уплатить налог необходимо до 28 числа месяца, следующего за отчетным. Если вы привязали карту к профилю, можно настроить автоплатеж, тогда деньги в счет НПД спишут автоматически.

Если не уплатить налог вовремя, то через 10 дней на вашем счете к сумме налога прибавится пеня.

Она составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка от долга ежедневно, вплоть до погашения долга.

Не забывайте просматривать информацию в приложении «Мой налог», чтобы избежать пеней. Для этого можно настроить напоминание в своем календаре.

Если вы внесли платеж, но приложение показывает долг, уточните информацию в банке.

Если вы оплатили сумму вовремя и она не может поступить на счет из-за проблем с обработкой платежа, переживать не о чем: датой оплаты налога считается день, когда вы перечислили средства. Санкции аннулируют при поступлении средств на счет.

За что могут лишить статуса самозанятого

Человека могут лишить статуса самозанятого, если он не будет соблюдать несколько условий налогового режима.

Например, если его доход от самозанятости за год превысит 2,4 млн рублей или он будет заниматься запрещенными для НПД видами деятельности.

При потере статуса самозанятого человеку придется перейти на менее выгодный налоговый режим. Например, при УСН (упрощенной системе налогообложения) ставка может вырасти до 15%.

Банковский счет самозанятого могут заблокировать, если самозанятого переведут на другой налоговый режим и он опоздает с подачей декларации на 20 и более дней.

Такое легко может произойти, если налоговая перевела вас на другой режим автоматически и вы не заметили уведомление.

Можно ли восстановить статус самозанятого

Если человек устранит причины, из-за которых не мог использовать специальный налоговый режим, он может повторно зарегистрировать самозанятость.

Для этого нужно:

Подать заявку через приложение «Мой налог».

Прикрепить к ней документы, которые подтверждают ваше право на возобновление деятельности в статусе самозанятого.

Дождаться, когда вашу заявку рассмотрят.

Важно: при повторной регистрации теряется право на вычет в 10 тыс. рублей, который снижал сумму налога, если изначально вы не успели исчерпать эту сумму.

Штрафы для самозанятых: главное

Получить штраф можно, если вы умышленно скрыли доход или забыли сформировать чек.

Штраф составит 20% от неучтенного дохода при первом нарушении и 100% – при повторном в течение полугода.

Чтобы этого избежать, обязательно вносите данные по всем операциям и передавайте чеки заказчикам в момент получения оплаты.

Для этого можно привязать к приложению «Мой налог» карту только для доходов от самозанятости или воспользоваться специальными сервисами для плательщиков НПД. Такие есть у многих банков, например.

Лишить статуса самозанятого могут при превышении годового дохода в 2,4 млн рублей, использовании других спецрежимов или запрещенной для самозанятых деятельности.

В этом случае налоговая автоматически переведет вас на уплату НДФЛ.

Чтобы восстановить статус самозанятого, придется устранить нарушения, повторно подать заявку в налоговую и приложить документы, которые подтверждают, что вы можете работать по НПД.