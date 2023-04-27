Карьера бухгалтера

Почему сегодня профессия маркетолога так востребована

Какой бы хороший продукт вы не создавали, о нем никто не узнает, если у вас в штате нет маркетолога. Это правило применимо к бизнесу любого размера: неважно продаете вы люксовые товары или делаете маникюр на дому — вам нужен человек, который найдет вашу аудиторию и построит с ней диалог.

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Почему сегодня профессия маркетолога так востребована
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Основная задача маркетолога — понять, как выглядит целевой клиент бизнеса и какие у него есть потребности. Зная это, маркетолог может аргументировать, почему именно ваш продукт решит его проблему. 

Специалист, который помогает предпринимателю зарабатывать деньги, всегда востребован на рынке. Научитесь определять целевую аудиторию бизнеса, работать с его потребностями, строить стратегии продвижения продукта на курсе «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу»

Что должен уметь маркетолог

  • Проводить исследования рынка и анализировать работу конкурентов. Маркетолог определяет потенциал продукта, изучает, насколько он востребован у потребителей, отслеживает динамику спроса и ищет подходящие площадки для продвижения.

  • Составлять портрет целевой аудитории. Для того, чтобы продукт попадал точно в цель, маркетолог должен знать, кому и как его предложить. В зависимости от пола, возраста, места проживания, интересов — это всегда будет разный подход и подача. 

  • Запускать рекламу и продвигать продукт. У маркетолога есть множество разных инструментов для того, чтобы рассказать о продукте потенциальному покупателю. Основные — это контекстная и таргетированная реклама, SEO, реклама у лидеров мнений и блогеров, реклама на лендинге и др. 

  • Создавать воронки продаж. Маркетолог должен знать, как заинтересовать клиента, построить для него маршрут от знакомства с брендом до совершения покупки. 

  • Анализировать эффективность работы. Специалист должен отслеживать эффективность продвижения, то, как меняется спрос потребителя, сколько получено продаж с каждого канала и какую позицию компания занимает на рынке. 

Какие специализации есть в маркетинге

Понятие «маркетинг» включает в себя несколько профессий, которые одинаково связаны с рынком, но решают немного разные задачи. 

  • Маркетолог-аналитик специализируется на анализе данных. Его главный инструмент — это сквозная аналитика — система, связывающая данные о трафике и продажах. Он разрабатывает рекомендации и прогнозы по продвижению и следит за успешностью маркетинговой стратегии.

  • Интернет-маркетолог работает с каналами продвижения в интернете: SEO, контекстом, таргетом, посевами, размещением в СМИ, SMM.

  • Email-маркетолог занимается рассылками писем, SMS и пуш-уведомлений, верстает письма и следит за их показателями — доставляемостью, открываемостью и числу кликов по ссылкам.

  • Бренд-маркетолог развивает бренд и имидж компании. Он размещает материалы в СМИ, договаривается об участии компании в профильных конференциях, запускает PR-кампании — повышает узнаваемость продукта и доверие к нему покупателей. 

  • SMM-маркетолог продвигает бизнес в социальных сетях, составляет стратегию развития каналов, создает контент-план, запускает таргетированную рекламу. 

В маркетинге есть еще много специализаций: продакт-маркетолог, CRM-маркетолог, трафик-менеджер, контент-менеджер, таргетолог, трейд-маркетолог и др.

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Чему вы научитесь на курсе

  • Настраивать все виды рекламы в интернете.

  • Анализировать конкурентов и свою целевую аудиторию.

  • Работать в Яндекс.Метрика и Google Analytics.

  • Составлять и анализировать маркетинговые отчеты.

  • Привлекать целевых клиентов с помощью маркетинга.

  • Создавать лендинги с нуля.

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