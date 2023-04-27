Почему сегодня профессия маркетолога так востребована

Основная задача маркетолога — понять, как выглядит целевой клиент бизнеса и какие у него есть потребности. Зная это, маркетолог может аргументировать, почему именно ваш продукт решит его проблему.

Что должен уметь маркетолог

Проводить исследования рынка и анализировать работу конкурентов. Маркетолог определяет потенциал продукта, изучает, насколько он востребован у потребителей, отслеживает динамику спроса и ищет подходящие площадки для продвижения.

Маркетолог определяет потенциал продукта, изучает, насколько он востребован у потребителей, отслеживает динамику спроса и ищет подходящие площадки для продвижения. Составлять портрет целевой аудитории. Для того, чтобы продукт попадал точно в цель, маркетолог должен знать, кому и как его предложить. В зависимости от пола, возраста, места проживания, интересов — это всегда будет разный подход и подача.

Для того, чтобы продукт попадал точно в цель, маркетолог должен знать, кому и как его предложить. В зависимости от пола, возраста, места проживания, интересов — это всегда будет разный подход и подача. Запускать рекламу и продвигать продукт. У маркетолога есть множество разных инструментов для того, чтобы рассказать о продукте потенциальному покупателю. Основные — это контекстная и таргетированная реклама, SEO, реклама у лидеров мнений и блогеров, реклама на лендинге и др.

У маркетолога есть множество разных инструментов для того, чтобы рассказать о продукте потенциальному покупателю. Основные — это контекстная и таргетированная реклама, SEO, реклама у лидеров мнений и блогеров, реклама на лендинге и др. Создавать воронки продаж. Маркетолог должен знать, как заинтересовать клиента, построить для него маршрут от знакомства с брендом до совершения покупки.

Маркетолог должен знать, как заинтересовать клиента, построить для него маршрут от знакомства с брендом до совершения покупки. Анализировать эффективность работы. Специалист должен отслеживать эффективность продвижения, то, как меняется спрос потребителя, сколько получено продаж с каждого канала и какую позицию компания занимает на рынке.

Какие специализации есть в маркетинге

Понятие «маркетинг» включает в себя несколько профессий, которые одинаково связаны с рынком, но решают немного разные задачи.

Маркетолог-аналитик специализируется на анализе данных. Его главный инструмент — это сквозная аналитика — система, связывающая данные о трафике и продажах. Он разрабатывает рекомендации и прогнозы по продвижению и следит за успешностью маркетинговой стратегии.

Интернет-маркетолог работает с каналами продвижения в интернете: SEO, контекстом, таргетом, посевами, размещением в СМИ, SMM.

работает с каналами продвижения в интернете: SEO, контекстом, таргетом, посевами, размещением в СМИ, SMM. Email-маркетолог занимается рассылками писем, SMS и пуш-уведомлений, верстает письма и следит за их показателями — доставляемостью, открываемостью и числу кликов по ссылкам.

занимается рассылками писем, SMS и пуш-уведомлений, верстает письма и следит за их показателями — доставляемостью, открываемостью и числу кликов по ссылкам. Бренд-маркетолог развивает бренд и имидж компании. Он размещает материалы в СМИ, договаривается об участии компании в профильных конференциях, запускает PR-кампании — повышает узнаваемость продукта и доверие к нему покупателей.

развивает бренд и имидж компании. Он размещает материалы в СМИ, договаривается об участии компании в профильных конференциях, запускает PR-кампании — повышает узнаваемость продукта и доверие к нему покупателей. SMM-маркетолог продвигает бизнес в социальных сетях, составляет стратегию развития каналов, создает контент-план, запускает таргетированную рекламу.

В маркетинге есть еще много специализаций: продакт-маркетолог, CRM-маркетолог, трафик-менеджер, контент-менеджер, таргетолог, трейд-маркетолог и др.

Чему вы научитесь на курсе

Настраивать все виды рекламы в интернете.

Анализировать конкурентов и свою целевую аудиторию.

Работать в Яндекс.Метрика и Google Analytics.

Составлять и анализировать маркетинговые отчеты.

Привлекать целевых клиентов с помощью маркетинга.

Создавать лендинги с нуля.

Освоите главные инструменты маркетолога и отработаете навыки на практике под руководством куратора-эксперта. По окончании обучения вы получите диплом гособразца.

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