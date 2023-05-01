Право

Когда арест имущества должника судебным приставом является незаконным: три решения Верховного суда

Многие должники сталкиваются с такой неприятной мерой, как арест имущества: судебный пристав-исполнитель вправе наложить его с целью обеспечить возможность исполнения требований взыскателя. Но судебная практика показывает, что не всегда такой арест является законным. Приведу несколько примеров из решений Верховного суда.

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Когда арест имущества должника судебным приставом является незаконным: три решения Верховного суда
Иллюстрация: Muhammad Zaqy Al Fattah/unsplash

Стоимость арестованного имущества явно несоразмерна долгу

Мужчина постепенно выплатил долг по алиментам, который у него накопился за несколько лет, но остался должен судебным приставам 307 тысяч рублей исполнительского сбора (который взыскивается, если должник не погашает задолженность добровольно в течение 5 дней с момента получения постановления судебного пристава).

Этот долг вылился в многочисленные аресты, которые пристав наложил на имущество должника: под арест попала и его недвижимость, и валютные счета, и пенсионный счет, и автомобиль.

Общая стоимость всего имущества намного превышала сумму долга – поэтому мужчина обратился в суд с иском об отмене постановления пристава, которым был наложен арест.

Однако доводы должника о незаконности ареста отклоняли все инстанции, пока дело не дошло до Верховного суда.

Там постановили, что с учетом ст. 60 Закона об исполнительном производстве № 229-ФЗ, арест имущества должника должен быть соразмерен объему требований взыскателя.

Между тем, арест нельзя признать соразмерным, если стоимость арестованного имущества значительно превышает размер долга (п. 41 постановления Пленума ВС от 17.11.2015 г. № 50).

С учетом этого предыдущие решения судов отменили и дело направили на пересмотр (Кассационное определение ВС по делу № 5-КАД20-40-К2).

Арестованное имущество должно принадлежать должнику

Верховный суд признал незаконным наложение ареста на мебель, находившуюся в квартире, которую должник снимал по договору коммерческого найма.

По мнению суда, для ареста еще недостаточно факта проживания должника в квартире – судебный пристав должен располагать сведениями, что описываемое имущество является собственностью должника.

Поскольку арест применяется с целью обеспечить сохранность имущества должника для его реализации или передачи взыскателю, наложение ареста на имущество, которое должнику не принадлежит, нельзя признать правомерным (Кассационное определение ВС РФ № 5-КАД20-9-К7).

Нарушение правил оформления ареста влечет его отмену

Закон об исполнительном производстве № 229-ФЗ определяет четкие правила для оформления ареста имущества должника: обязательно участие понятых (которые никак не связаны с участниками исполнительного производства – ни родством, ни свойством, ни подчиненностью и т. д.), в акте о наложении ареста (описи имущества) должны быть указаны наименования каждой вещи, занесенной туда, а также ее отличительные признаки, постановление должно быть подписано судебным приставом и заверено печатью соответствующего подразделения ФССП (ст. 59, 80 закона № 229-ФЗ).

Руководствуясь этими положениями, Верховный суд счел незаконным наложение ареста на земельный участок должника (вместе с расположенными на нем постройками), поскольку в качестве понятых были приглашены представители взыскателя (т. е. лица, заинтересованные в исходе исполнительного производства), в акте описи и ареста имущества не были указаны все характеристики имущества (в частности, отсутствовали сведения о расположенных на земельном участке жилом доме, хозяйственных постройках, личном имуществе должника).

Кроме того, вынес постановление один пристав, а подписал – другой (Кассационное определение ВС № 41-КАД20-7-К4).

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