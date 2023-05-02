Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть до конца дня

2 мая — последний день, чтобы сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год.
Отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели на общем режиме, а также нотариусы и адвокаты.
Если еще не сдали, ускоряйтесь.
2 мая — последний день, чтобы сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год.
Отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели на общем режиме, а также нотариусы и адвокаты.
Если еще не сдали, ускоряйтесь.
В российской экономике вновь очередной кризис. И весь бизнес подвергается серьезным испытаниям. При этом, провозглашенная в НК презумпция невиновности налогоплательщика на практике не работает. Про УПК даже заикаться лишний раз не стоит! И поэтому очень важно заранее начать сбор доказательств в свою пользу.
ИФНС направила компании на УСН требование о предоставлении пояснений по налогам. Разберем, как ответить на запрос налоговой и по каким вопросам в целом ИФНС может затребовать пояснения?
При увольнении по сокращению штата сотруднику надо выплатить выходное пособие за один месяц, а потом еще одно за второй, если он все еще не нашел работу. А в исключительном случае по решению ЦЗН – еще и за третий месяц.
Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы надо уплатить их и сдать уведомление на уменьшение. Но для этого на ЕНС не должно быть отрицательного сальдо.
Декларацию по НДС сдают по установленному формату в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО (п. 5 ст. 174 НК РФ). Цену за эту услугу определяют операторы.
Решение было принято по просьбе регионов, в бюджетах которых возникли кассовые разрывы.
Исчисленный налог в разделе 2 формы 6-НДФЛ за отчетный период по всем сотрудникам должен составлять 13% от общей базы плюс, минус 3 рубля погрешности на каждого сотрудника. В отчете за год допускается погрешность в 4 рубля на человека.
Несмотря на отсутствие нормативного закрепления понятия «предпроверочный анализ», последний играет исключительно важную роль в процессе первоначального установления контакта «налогоплательщик — налоговый орган». Что он в себя включает, расскажем в статье.
Итак, для развития своей бизнес-идеи вы выбрали хорошие гипотезы и проранжировали их. Теперь следующий шаг — провести эксперименты, которые дадут доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть гипотезы, и позволят снизить риск неопределенности в развитии бизнеса. Как разработать и провести хороший эксперимент рассмотрим далее.