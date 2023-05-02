3-НДФЛ

Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть до конца дня

Если еще не сдали, ускоряйтесь.

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Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть до конца дня

2 мая — последний день, чтобы сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год.

Отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели на общем режиме, а также нотариусы и адвокаты.

Налоговые проверки

Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда

В российской экономике вновь очередной кризис. И весь бизнес подвергается серьезным испытаниям. При этом, провозглашенная в НК презумпция невиновности налогоплательщика на практике не работает. Про УПК даже заикаться лишний раз не стоит! И поэтому очень важно заранее начать сбор доказательств в свою пользу.

Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда

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Налоговые требования

Пояснения в налоговую по отчетности компаний на УСН: зарплатные налоги и декларация по налогу

ИФНС направила компании на УСН требование о предоставлении пояснений по налогам. Разберем, как ответить на запрос налоговой и по каким вопросам в целом ИФНС может затребовать пояснения?

Пояснения в налоговую по отчетности компаний на УСН: зарплатные налоги и декларация по налогу
Сокращение штата

В каком случае у сокращенного сотрудника есть право на пособие за третий месяц

При увольнении по сокращению штата сотруднику надо выплатить выходное пособие за один месяц, а потом еще одно за второй, если он все еще не нашел работу. А в исключительном случае по решению ЦЗН – еще и за третий месяц.

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6-НДФЛ

Исчисленный налог в форме 6-НДФЛ должен составлять 13% от дохода с погрешностью 3 рубля на человека

Исчисленный налог в разделе 2 формы 6-НДФЛ за отчетный период по всем сотрудникам должен составлять 13% от общей базы плюс, минус 3 рубля погрешности на каждого сотрудника. В отчете за год допускается погрешность в 4 рубля на человека.

Проверки

Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?

Несмотря на отсутствие нормативного закрепления понятия «предпроверочный анализ», последний играет исключительно важную роль в процессе первоначального установления контакта «налогоплательщик — налоговый орган». Что он в себя включает, расскажем в статье.

Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?

Эксперимент как метод проверки гипотез в бизнесе

Итак, для развития своей бизнес-идеи вы выбрали хорошие гипотезы и проранжировали их. Теперь следующий шаг — провести эксперименты, которые дадут доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть гипотезы, и позволят снизить риск неопределенности в развитии бизнеса. Как разработать и провести хороший эксперимент рассмотрим далее.

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