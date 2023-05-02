Как финансовые модели Андрея Феофанова помогают предпринимателям строить прибыльный бизнес и избегать фатальных ошибок

Эта практика помогает не только при создании фирмы. Применять финансовые модели возможно на стадии действующего проекта, чтобы разработать эффективные стратегии и улучшить положение компании. А также при выходе из бизнеса или его продажи, для чего важно правильно оценить стоимость компании и презентовать её потенциальному инвестору.

После составления финансовой модели:

Вы будете видеть ваш бизнес на три шага вперед.

Сможете предвидеть кассовые разрывы.

Оцените экономическую эффективность проекта.

Подготовите документы для инвестора или банка.

А главное — вы узнаете, как работают финансы в любом проекте и в любой точке мира.

В финансовой модели учитываются все денежные потоки (доходы, расходы, налоги, кредиты и прочее), на основе которых формируются показатели доходности и окупаемости проекта с учетом любых финансовых рисков.

Чем бизнес-план отличается от финансовой модели?

— это текстовый документ, в основе которого находится финансовая модель со всеми расчётами. Для начала строится система финансовых показателей, а бизнес-план подкрепляет данные конкретными источниками. Расчёты составляются, как правило, в Excel или Google-таблице.

Если вы не хотите потерять крупные деньги, важно знать конкретные цифры на всех этапах: идея, развитие, выход из компании. Это одна из основ успеха. Бизнесом является то, что имеет чёткую структуру, отлаженную систему и работает автоматически. Когда предпринимателю всё понятно, все слабые места защищены и виден потенциал роста.

Составление финансовой модели

Составление финансовой модели делится на две части:

Построение прогнозно-финансовой модели на стадии разработки, либо действующей предпринимательской деятельности. Прогнозирование делается на несколько лет вперёд. Срок прогноза определяется сроком окупаемости проекта. Например, вы решили запустить проект и предполагаете, что бизнес должен окупиться через семь лет. Следовательно, примерно такой же по сроку составляется план, с запасом в два-три года, потому что в ходе могут поменяться какие-то переменные, и модель будет пересчитываться. Построение управленческой модели. Она иллюстрирует фактическое движение компании от её начала до сегодняшнего дня. Полноценные финансовые модели должны состоять из фактической и прогнозной части. Всё это позволит вам чувствовать пульс вашего бизнеса.

Рис. № 1 – иллюстрация результатов финансовой модели

Подробно о том, что такое финансовое моделирование, зачем оно нужно и как его следует составлять, пишет в своём телеграм-канале ведущий международный специалист Андрей Феофанов. За более чем двенадцатилетнюю карьеру, в его портфолио собралось более 300 проектов по всему миру, включая Россию, Европу, США и Азию.

Пример условной финансовой модели со всеми показателями вы сможете скачать по этой ссылке Шаблон для ведения управленческого учёта вы можете скачать здесь.

Если вы хотите самостоятельно научиться создавать финансовые модели, то можете пройти авторский курс Андрея Феофанова по финансовому моделированию . Вы пройдете весь пусть – от сбора исходных данных, до формирования итоговых результатов бизнеса и сценариев его развития.

Либо можете доверить создание финансовой модели профессионалу. Обратиться с заказом возможно из любой точке мира. Для этого понадобится лишь подать заявку и предоставить данные, всё остальное Андрей сделает за вас. На выходе предприниматель получает качественные, удобные и понятные модели, а главное – полную ясность дальнейшего направления развития.

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