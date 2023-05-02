Как финансовые модели Андрея Феофанова помогают предпринимателям строить прибыльный бизнес и избегать фатальных ошибок

Эта практика помогает не только при создании фирмы. Применять финансовые модели возможно на стадии действующего проекта, чтобы разработать эффективные стратегии и улучшить положение компании. А также при выходе из бизнеса или его продажи, для чего важно правильно оценить стоимость компании и презентовать её потенциальному инвестору.
После составления финансовой модели:
- Вы будете видеть ваш бизнес на три шага вперед.
- Сможете предвидеть кассовые разрывы.
- Оцените экономическую эффективность проекта.
- Подготовите документы для инвестора или банка.
- А главное — вы узнаете, как работают финансы в любом проекте и в любой точке мира.
Чем бизнес-план отличается от финансовой модели?Бизнес-план — это текстовый документ, в основе которого находится финансовая модель со всеми расчётами. Для начала строится система финансовых показателей, а бизнес-план подкрепляет данные конкретными источниками. Расчёты составляются, как правило, в Excel или Google-таблице.
Если вы не хотите потерять крупные деньги, важно знать конкретные цифры на всех этапах: идея, развитие, выход из компании. Это одна из основ успеха. Бизнесом является то, что имеет чёткую структуру, отлаженную систему и работает автоматически. Когда предпринимателю всё понятно, все слабые места защищены и виден потенциал роста.
Составление финансовой моделиСоставление финансовой модели делится на две части:
- Построение прогнозно-финансовой модели на стадии разработки, либо действующей предпринимательской деятельности. Прогнозирование делается на несколько лет вперёд. Срок прогноза определяется сроком окупаемости проекта. Например, вы решили запустить проект и предполагаете, что бизнес должен окупиться через семь лет. Следовательно, примерно такой же по сроку составляется план, с запасом в два-три года, потому что в ходе могут поменяться какие-то переменные, и модель будет пересчитываться.
- Построение управленческой модели. Она иллюстрирует фактическое движение компании от её начала до сегодняшнего дня. Полноценные финансовые модели должны состоять из фактической и прогнозной части. Всё это позволит вам чувствовать пульс вашего бизнеса.
Шаблон для ведения управленческого учёта вы можете скачать здесь.
Либо можете доверить создание финансовой модели профессионалу. Обратиться с заказом возможно из любой точке мира. Для этого понадобится лишь подать заявку и предоставить данные, всё остальное Андрей сделает за вас. На выходе предприниматель получает качественные, удобные и понятные модели, а главное – полную ясность дальнейшего направления развития.