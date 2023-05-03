Зачем бухгалтеру знать управленческий учет, неужели мало двух других

В чем разница бухгалтерского и управленческого учета

Самое важное сходство — оба учета строятся на одних и тех же данных. Как для бухгалтерского, так и для управленческого учета важны расходы, доходы, прибыль и т.д.

А в чем же разница?

Разница в том, что бухгалтерский учет фиксирует состоявшиеся факты хозяйственной деятельности — купили столько-то, потратили столько-то, продали столько-то, значит прибыль наша будет такой.

А вот управленческий учет— он про развитие и оптимизацию: какое направление деятельности более прибыльное, где мы тратим больше, а могли бы тратить меньше, как компенсировать кассовый разрыв и откуда он вообще взялся?

Директор и собственник (а зачастую два в одном лице) идут с такими вопросами к бухгалтеру. И если вам уже задавали эти вопросы, а вы только руками развели — пора задуматься об обучении и прибавке к зарплате.

Как бухгалтеру освоить управленческий учет

Управленческий учет нужен прежде всего руководителю компании для решения различных управленческих задач.

Отчетность никуда сдавать не нужно, сроки нигде сильно не горят, но благодаря своевременно сформированной информации можно сэкономить компании неплохую сумму и, возможно, получить премию.

Как помогает управленческий учет:

провести анализ состояния дел в компании целиком и по отдельным направлениям;

сформировать краткосрочный и долгосрочный планы развития организации;

контролировать факт исполнения плана и выявлять различия и несовпадения;

анализировать правильность и своевременность принятых управленческих решений;

оптимизировать внутренние процессы в компании.

На самом деле этот список бесконечен, но мы прервемся, ведь нам еще о многом нужно рассказать.

Как внедрить управленческий учет в компанию

Обычно, для того, чтобы внедрить управленческий учет не требуется какого-то профессионального программного обеспечения или сложных механизмов, начать можно с табличек в Excel.

В них удобно собирать всю информацию для руководства, к тому же из 1С многие отчеты спокойно конвертируются в Excel файлы.

На первых порах обычно интересуются состоянием продаж, стоимости производства и доходов всей компании и отдельных направлений деятельности организации.

Чем больше компания и чем больше задач ставит руководитель, тем больше таблиц нужно создавать, но обычно, все вопросы вращаются вокруг тех данных, о которых мы уже сказали.

Если есть необходимость автоматизировать управленческий учет, то на базе 1С есть сервисы, которые легко настраиваются и позволяют своевременно вести управленческий учет и контролировать все данные.

Где учиться управленческому учету бухгалтеру

Обычно у бухгалтера нет времени на обучение в университетах, потому что налоговую и бухгалтерскую отчетность никто не отменял.

На помощь приходят курсы повышения квалификации, например у Клерка есть отличный курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Чему вы научитесь на курсе:

основам управленческого учета;

как настраивать управленческий учет в 1С или Excel;

как выгружать и визуализировать данные;

как вести реестр контрагентов;

как рассчитывать KPI для менеджеров;

как сформировать отчетность.

Получите официальное удостоверение на 140 ак. часов, которое будет внесено в реестр Рособрнадзора и круто прокачаете свои профессиональные навыки.

Знания об управленческом учете помогут держаться на высоких должностях и быть полезным бизнесу во время кризиса.

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