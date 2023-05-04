Какие профессии первыми заменит искусственный интеллект

В январе 2023 года приложение стало рекордсменом по числу скачиваний.

Chat GPT создает тексты любых видов, даёт советы, отвечает на философские вопросы. Программа не только выполняет развлекательные функции, но и решает трудные задачи.

Например, может написать код для программиста, дипломную работу для студента, статью для журналиста и т.д. А клиника AnsibleHealth в США использует программу для упрощения общения врача и пациента.

Искусственный интеллект серьёзно наступает на пятки человечеству. По оценке аналитической компании Nelson, 42% профессий будут автоматизированы к 2030 году.

Давайте разбираться, всё ли так страшно…

А какие прогнозы дает статистика о рынке труда?

Международные консалтинговые компании McKinsey и PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что ИИ заменит примерно 1/3 существующих сегодня профессий в течение ближайшего десятилетия, а в США и Японии это будет даже больше: 40% и 50% соответственно.

Компания-производитель компьютерной техники Dell спрогнозировал, что 85% профессий, которые будут актуальными в 2030 году, еще даже не появились.

Какие профессии с большей вероятностью уйдут с рынка труда?

Бухгалтеры.

По данным HubSpot, первым ИИ заменит бухгалтеров с 98% вероятностью.

Уже сейчас он может составлять анализ юридической и финансовой документации: сопоставление информации из разных источников, делать сверку смет и счетов с банковскими выписками. А ещё производить работу с неструктурированными данными.

Вот краткий список навыков ИИ: автоматизация ввода данных, автоматическое составление документов — например, квитанций и счетов-фактур, исследование журналов транзакций на предмет подозрительных операций, контроль трат сотрудников и подразделений компании в реальном времени, автоматическая инициация платежей и заказов, изучение ценообразования.

Переводчики.

Даже школьник знает, что онлайн-переводчик на основе искусственного интеллекта и нейронных сетей переведёт текст не хуже, чем учитель иностранного языка с большим стажем.

А совершенствование технологий распознавания речи и голоса означает, что в будущем ИИ освоит и синхронный перевод.

Копирайтеры, журналисты и корректоры.

Выше упомянутый Chat GPT уже справляется с корректурой текстов любых видов. Программа также может написать статью, пост, эссе, научную работу.

В будущем 95% новостей будут написаны роботами. Ну а СМИ и PR департаменты лишатся 80-90% штата.

Остальные будут отвечать за общую информационную повестку и проверять работу ИИ.

Часть программистов.

Кто бы мог подумать, что ИИ когда-то заменит программистов. ChatGPT может писать и корректировать код самостоятельно на разных языках программирования.

Инженер компании Тесла Андрей Карпатый недавно признался, что 80% его кода создал ИИ GitHub Copilot.

Эта тенденция будет развиваться, поэтому в ближайшем будущем в определенной части программистах, а также тестировщиках, не будет необходимости.

Так, в январе 2023 года Microsoft объявила, что планирует уволить 10 000 своих сотрудников. В этом же время компания заявила о намерении вложить 10 млрд долларов в Open AI – создателя ChatGPT, DALL-E и других продуктов искусственного интеллекта.

О планах увольнения 10 000 своих сотрудников заявляли в конце 2022 года сказали также Google (Alphabet). Все это не означает, что айтишников полностью заменять ИИ. Но работа IT компаний будет видоизменяться в сторону внедрения и использования ИИ.

Сотрудники банка.

Последние несколько лет активно сокращаются офлайн отделения банков, т.к. все операции можно произвести онлайн. Больше всех пострадали аналитики.

Алгоритмы машинного обучения показали более точную и быструю работу. Они могут предсказать платежеспособность заемщиков, риски невыплаты и другие важные параметры в кредитовании.

А ещё в список уходящих профессий попадут: турагенты, продавцы в магазинах, диспетчеры, дикторы, аналитики младшего и среднего звена.

А что будут делать люди?

Решили спросить у самого чата Chat GPT, кого он не станет выкидывать с корабля современности.

Ответ: повар, писатель, преподаватель, политик, художник, врач, психолог, социальный работник, маркетолог, адвокат, предприниматель.

Искусственный интеллект в будущем заменит специальности, связанные с шаблонными процессами. А вот профессии, в которых требуются человеческие качества, такие как эмпатия, эмоциональный интеллект роботам неподвластны.

Маркетологи и ИИ — давние коллеги. Невозможно представить хорошего маркетолога, который не использует в работе ИИ.

Настройка рекламы, сбор данных не обходится без него. Однако полностью задвинуть маркетологов роботы не смогут ещё долго. У них нет стратегического и критического мышления.

Что делать-то?

Не стоит паниковать, если ваша профессия с высокой вероятностью будет заменена в будущем. ИИ не захватит человечество так быстро.

Но возможно стоит задуматься о смене профессии уже сейчас. На всякий случай. Тем более, что сейчас есть масса возможностей получить новую специальность удалённо и за короткие сроки.

Например, можно пройти курс профессиональной переподготовки от «Клерка» «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу». Пока люди покупают и продают профессия маркетолога будет существовать.

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