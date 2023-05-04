Маркетинг

Как будет развиваться маркетинг в эпоху искусственного интеллекта

С появлением искусственного интеллекта маркетинг уже находится в процессе трансформации. Ожидается, что в ближайшие несколько лет его использование в маркетинге будет расти в геометрической прогрессии.

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Как будет развиваться маркетинг в эпоху искусственного интеллекта
Иллюстрация: midjourney

С помощью искусственного интеллекта маркетологи могут создавать более персонализированный и привлекательный для аудитории контент, с большей точностью измерять эффективность маркетинговых кампаний.

Маркетинг на базе искусственного интеллекта поможет автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как сегментация клиентов, оценка потенциальных клиентов и email-рассылка.

Это позволит маркетологам сосредоточиться на более творческих задачах, таких как разработка контента и построение стратегий бренда.

Одним из существенных преимуществ искусственного интеллекта является то, что он может анализировать большие объемы данных, чтобы помочь маркетологам понять поведение клиентов, их предпочтения и модели покупок.

ИИ может собирать данные из широкого спектра источников, включая аналитику веб-сайтов, социальные сети и отзывы клиентов.

Эти данные могут быть использованы для персонализации маркетинговых сообщений и создания целевых рекламных кампаний.

Маловероятно, что искусственный интеллект полностью заменит маркетологов в ближайшем будущем. Он может дополнять их работу, анализируя данные, создавая персонализированный контент и автоматизируя повторяющиеся задачи.

Однако маркетологи по-прежнему необходимы для интерпретации данных, разработки стратегий и выстраивания отношений с клиентами.

Человеческое прикосновение и креативность также являются важными факторами в маркетинге, которые искусственный интеллект не может полностью воспроизвести.

Поэтому более вероятно, что искусственный интеллект будет работать бок о бок с маркетологами, а не заменять их полностью.

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Вот несколько возможных сценариев того, как маркетологи будут работать в будущем:

  • Искусственный интеллект и автоматизация будут играть значительную роль в маркетинговых процессах, освобождая маркетологам время, чтобы сосредоточиться на стратегическом мышлении высокого уровня;

  • Маркетологи будут должны свободно владеть различными технологиями и анализом данных, чтобы создавать персонализированный опыт для потребителей. Это означает более тесное сотрудничество с ИТ-командами и специалистами по обработке данных;

  • Социальные сети будут продолжать развиваться, и без маркетологов там не обойтись;

  • Маркетинг, ориентированный на клиента, по-прежнему останется приоритетом: маркетологам будет необходимо использовать данные о клиентах для улучшения сегментации, таргетинга и атрибуции;

  • Рост цифрового взаимодействия с клиентами создаст для маркетологов новые возможности.

Некоторые из маркетинговых подходов, которые, по прогнозам, станут будущим маркетинга:

  • Маркетинг влияния - это использование влиятельных лиц в социальных сетях для рекламы продуктов;

  • Искусственный интеллект - алгоритмы искусственного интеллекта будут все чаще использоваться для анализа поведения клиентов и создания целевых маркетинговых кампаний;

  • Персонализация - маркетологи будут использовать данные потребителей для создания персонализированной рекламы;

  • Активизм бренда - компании будут все больше сосредотачиваться на социальных целях для создания сильной идентичности бренда;

  • Голосовой маркетинг - использование голосовых помощников, таких как Amazon Alexa и Google Home, для продвижения товаров и услуг;

  • Дополненная реальность - использование дополненной реальности для того, чтобы клиенты могли виртуально попробовать продукт перед покупкой.

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