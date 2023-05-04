Как будет развиваться маркетинг в эпоху искусственного интеллекта

С помощью искусственного интеллекта маркетологи могут создавать более персонализированный и привлекательный для аудитории контент, с большей точностью измерять эффективность маркетинговых кампаний.

Маркетинг на базе искусственного интеллекта поможет автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как сегментация клиентов, оценка потенциальных клиентов и email-рассылка.

Это позволит маркетологам сосредоточиться на более творческих задачах, таких как разработка контента и построение стратегий бренда.

Одним из существенных преимуществ искусственного интеллекта является то, что он может анализировать большие объемы данных, чтобы помочь маркетологам понять поведение клиентов, их предпочтения и модели покупок.

ИИ может собирать данные из широкого спектра источников, включая аналитику веб-сайтов, социальные сети и отзывы клиентов.

Эти данные могут быть использованы для персонализации маркетинговых сообщений и создания целевых рекламных кампаний.

Маловероятно, что искусственный интеллект полностью заменит маркетологов в ближайшем будущем. Он может дополнять их работу, анализируя данные, создавая персонализированный контент и автоматизируя повторяющиеся задачи.

Однако маркетологи по-прежнему необходимы для интерпретации данных, разработки стратегий и выстраивания отношений с клиентами.

Человеческое прикосновение и креативность также являются важными факторами в маркетинге, которые искусственный интеллект не может полностью воспроизвести.

Поэтому более вероятно, что искусственный интеллект будет работать бок о бок с маркетологами, а не заменять их полностью.

В 2023 году интернет-маркетинг — основа каждой компании.

Как правильно продвигать продукт в сети, анализировать клиентов, убеждать их?

На эти вопросы отвечают эксперты в новом курсе «Клерка».

Это курс профессиональной переподготовки «Профессия маркетолог: все методики продвижения». Он состоит из 12 разделов: 256 ак. часов материала.

В каждом разделе курса практика. Всего +40 чек-листов, полезных таблиц по маркетингу, инструментам и метрикам. Уроки по 10 — 30 минут без воды, с примерами из практики.

Сможете получать обратную связь от преподавателей курса на онлайн-встрече и задавать вопросы.

Вот несколько возможных сценариев того, как маркетологи будут работать в будущем:

Искусственный интеллект и автоматизация будут играть значительную роль в маркетинговых процессах, освобождая маркетологам время, чтобы сосредоточиться на стратегическом мышлении высокого уровня;

Маркетологи будут должны свободно владеть различными технологиями и анализом данных, чтобы создавать персонализированный опыт для потребителей . Это означает более тесное сотрудничество с ИТ-командами и специалистами по обработке данных;

Социальные сети будут продолжать развиваться , и без маркетологов там не обойтись;

Маркетинг, ориентированный на клиента, по-прежнему останется приоритетом: маркетологам будет необходимо использовать данные о клиентах для улучшения сегментации, таргетинга и атрибуции ;

Рост цифрового взаимодействия с клиентами создаст для маркетологов новые возможности.

Некоторые из маркетинговых подходов, которые, по прогнозам, станут будущим маркетинга: