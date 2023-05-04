За что штрафуют ИП в 2023 году: ответственность по НК, КоАП и УК

Индивидуальному предпринимателю может грозить налоговая, административная и уголовная ответственность.

Основания могут пересекаться, но штрафы по НК, КоАП или УК назначают отдельно. Нередко одно нарушение влечет за собой сразу несколько санкций.

Размеры штрафов обычно зависят от размера недоимки, значимости правонарушения и наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств.

В частности, в Налоговом кодексе предусмотрены санкции даже за неумышленные нарушения. Но есть и условия, при которых от штрафа освободят вовсе.

Охватим последовательно все ситуации, когда предпринимателю могут выписать штраф, и подскажем, что поможет снизить меру ответственности.

Как изменения 2023 года влияют на риск наказания за неуплату налогов ИП

В 2023 году у каждого налогоплательщика, включая ИП, появился Единый налоговый счет (ЕНС). Предприниматели перечисляют многие налоги в составе Единого налогового платежа (ЕНП), а сотрудники ИФНС потом разносят поступления по назначению.

Теперь сумму налогов, взносов, сборов, штрафов, пени оценивают в рамках «совокупной обязанности налогоплательщика». Разница между такой совокупной обязанностью и поступлениями в составе ЕНП формирует сальдо Единого счета.

Когда денег на ЕНС для списания в счет уплаты налога не хватает, сальдо будетотрицательным. То есть у ИП возникает задолженность перед бюджетом. На всю сумму долга ИФНС начислитпени.

Но обратите внимание, ФНС временно запретила налоговым инспекторам начислять штрафы:

за неподачу уведомлений о начисленных суммах (ст. 126 НК) — пока ФНС официально не разъяснит все условия наступления такой ответственности;

за неуплату налогов и взносов (ст. 122 и 123 НК), кроме доначислений по итогам проверки, — до 1 мая 2023 и до завершения декларационной кампании 2022 года, то есть до того момента, когда итоговое сальдо по ЕНС окончательно сформируется.

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Любому ИП важно заранее знать о всех возможных последствиях неуплаты в бюджет и о других действиях, которые контролирующий орган может расценить как уклонение и прочее нарушение.

О каждом поговорим дальше подробнее.

Ответственность по Налоговому кодексу

Начнем с налоговых правонарушений, ответственность за которые прямо прописана в НК. После них скажем про административные и уголовные наказания для ИП.

Неуплата налогов и страховых взносов

Ответственность за несвоевременное или неполное перечисление платежей в бюджет прописана в статье 122 НК.

А штраф за невыполнение обязанностей налогового агента — в статье 123 НК.

Например, если ИП не удержал НДФЛ с зарплаты сотрудников или не уплатил НДС при аренде госимущества.

Размеры наказаний

В зависимости от ситуации предприниматель может отделаться только пенями или же заплатить максимальный штраф.

Пени и штрафы за неуплату налогов и взносов ИП

Ситуация Наказание Основание по НК ИП корректно отразил налоги в отчетности, но не перечислил их или заплатил с опозданием Только пени - 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки Налог был доначислен инспекцией Штраф 20% от суммы возникшей задолженности +пени ст. 122 НК Установлено намеренное искажение налоговой отчетности или иное умышленное занижение налогов Штраф 40% от суммы возникшей задолженности +пени ст. 122 НК ИП-работодатель не удержал НДФЛ из выплат сотрудникам или удержал, но не перечислил в бюджет Штраф 20% от не удержанной или не уплаченной суммы ст. 123 НК

Освобождение от штрафа за неуплату налогов ИП

С 2023 годанеуплата или неполная уплата налога не считается нарушением и штрафа не будет, если:

до даты вынесения решения ИФНС на ЕНС предпринимателя было положительное сальдо, размера сальдо хватает для полной или частичной уплаты налога.

Есть и другие случаи, когда предприниматель сможет избежать штрафных начислений. Описали их в таблице ниже.

Случаи, когда штрафов налоговой инспекции для ИП не будет

Ситуация Пояснение ИП занизил налог по декларации, но потом сам исправил ошибку От штрафа освободят, если ИП: сдал уточненную отчетность с правильной суммой налога раньше, чем узнал о выявлении ошибок инспекцией или о назначении проверки; перечислил в бюджет недостающий налог и пени до подачи уточненной декларации. Истек срок давности привлечения к ответственности за налоговое правонарушение Срок давности составляет три года. Например, в 2023 году не могут наказать за нарушения, допущенные в 2019 году и ранее. Исключение – налог за 2019 год, срок уплаты которого был в 2020-м. Здесь инспекторы отсчитают срок давности по завершению 2020 года, и смогут привлечь к ответственности до 31 декабря 2023 года включительно. Также срок давности могут продлить, если ИФНС не сможет определить сумму налога из-за того, что ИП препятствовал выездной проверке. Но это редкая ситуация. Налоги оказались занижены из-за того, что ИП следовал письменным разъяснениям Минфина Для освобождения от штрафа должно выполняться 2 условия: Разъяснения были адресованы неопределенному кругу лиц или самому предпринимателю, а не какой-то другой организации или ИП; Письмо выпустил именно Минфин – именно он вправе разъяснять налоговое законодательство. Разъяснения ФНС или региональной УФНС освободят от штрафов, только связанных с оформлением деклараций и расчетов.

Перечисление или своевременная доплата налогов и пеней не освободит ИП от ответственности за другие налоговые правонарушения - о них дальше в статье.

Не сдана налоговая отчетность или пропущен срок

Наибольший штраф ИП может заплатить, если не сдаст налоговую декларацию по основным налогам за себя, например по УСН или 3-НДФЛ.

Размер санкций варьируется от 5 до 30% от суммы налога, подлежащего уплате по декларации. Минимальный штраф 1000 руб.

Если ИП все заплатил, только не сдал отчетность, он заплатит тысячу рублей.

Наказание за опоздание или непредставление 6-НДФЛ более мягкое — 1000 руб. за каждый месяц просрочки по ст. 119 НК.

А за сокрытие сведений или предоставление недостоверных сведений налогового агента могут оштрафовать на 500 рублей за каждый документ с искаженной информацией — ст. 126.1 НК.

В арсенале налоговиков есть еще одна мера наказания - блокировка счета ИП. Они вправе к этому прибегнуть, если предприниматель задержал декларацию или 6-НДФЛ на 20 дней и больше.

Все штрафы за несдачу отчетности в 2023 году с таблицей — в статье. Входит в подписку Клерк.Премиум.

Нарушены правила учета доходов и расходов ИП

Предприниматели должны фиксировать поступления и расходы, чтобы правильно рассчитать сумму налога. Например:

на УСН данные заносят в Книгу учета доходов и расходов на УСН (КУДиР),

наПСН - в Книгу учета доходов на патенте (поскольку налог платится исходя из потенциально возможного дохода, расходы значения не имеют).

Если у ИП в ходе проверки не окажется налоговых регистров или подтверждающих первичных документов, налоговики вправе выписать ему штрафы по статье 120 НК (см. таблицу ниже).

Размеры штрафов за неведение налогового учета ИП

Ситуация Размер штрафа ИП не вел учет в течение одного налогового периода (квартала или года), например КУдИР на УСН 10 000 руб. Отсутствуют данные налогового учета за 2 и более налоговых периода 30 000 руб. Нарушение привело к занижению налога, например УСН или НДФЛ 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб.

Не предоставлены документы по требованию ФНС

На сбор и подачу документов при выездной проверке налоговики дают 10 рабочих дней.

При этом, как правило, объем запрашиваемого большой, порой может доходить до тысячи экземпляров.

Если ИП не успеет вовремя представить документы по требованию ФНС, за каждый несданный или несвоевременно сданный документ выпишут штраф 200 руб.В итоге общая сумма санкций нередко доходит до сотен тысяч рублей.

Можно заблаговременно уменьшить штраф или избежать его вовсе, если попросить ИФНС об отсрочке. Это станет смягчающим обстоятельством.

Другие сроки и штрафы при запросе информации по контрагенту.

Ее нужно передать в течение 5 рабочих дней. Срок отправки ответа по конкретной сделке ИП — 10 дней по статье 93.1 НК.

Если предприниматель не представит сведения о контрагентах в отведенные сроки, то штраф составит от5 000 до20 000 руб. по статье 129.1 НК.

Другие штрафы, которые могут выписать ИП по НК

Нарушение Сумма штрафа и пояснение Отказ в выдаче документов о другой фирме (ИП) Штраф – 10 000 руб. Столько же возьмут за заведомо недостоверные сведения. Нарушения, связанные с постановкой на учет в инспекции За несвоевременную постановку на учет оштрафуют на 10 000 руб. За работу без постановки на учет в ИФНС - штраф 10% от дохода, полученного за время работы без регистрации, но не менее 40 000 руб. Не сданы пояснения при камеральной проверке Есть 5 рабочих дней на предоставление пояснений или уточненной налоговой декларации. За отказ сдать пояснения или уточненку могут оштрафовать на 5000 руб. плюс доначислят налог согласно найденным расхождениям.

Как налоговая известит о задолженности по штрафам

ФНС выставит требование об уплате, если на Едином налоговом счете предпринимателя не окажется достаточно средств, чтобы погасить долг по налогам или штрафу за найденное нарушение.

Способ доставки . ИП может получить извещение о штрафах: в бумажном варианте - заказным письмом или лично в руки под расписку, в электронном - через ТКС или через ЛК на сайте ФНС. Этот способ инспекторы используют чаще всего.

Сумма . Налоговики сформируют требование на сумму отрицательного сальдо ЕНС и пропишут конкретные налоги, взносы, штрафы и пеней, по которым возникла недоимка.

Сроки . Предприниматель должен будет внести на ЕНС деньги, чтобы сальдо стало положительным или равным нулю. На это по общему правилу дается 8 дней , но в требовании могут быть прописаны и другие.

Последствия. Если не исполнить требование об уплате в срок, инспекторы инициируют процедуру взыскания за счет денежных средств или имущества должника через приставов.

ФНС тоже ошибается – неверно трактует НК, нарушает сроки, не предъявляет доказательств и требует сверх того что положено законом. Собрали практику, которая поможет отбиться от обвинений и излишних запросов, в статье. Читайте по подписке Клерк.Премиум.

Какие обстоятельства снизят штрафы по НК

Смягчающие

Есть шансы уменьшить размер штрафа, если убедить налоговиков, что предприниматель допустил нарушениене умышленно, а в силу каких-то обстоятельств.

Например, семейные или финансовые проблемы, долгая болезнь.

На любую причину будьте готовы предоставить подтверждающие документы.

Еще основания для снижения меры ответственности:

ИП признал вину и устранил ошибки;

просрочка незначительна;

ущерб для бюджета не большой;

нарушение совершено впервые.

Вся информация об обстоятельствах, смягчающих налоговую ответственность, есть на сайте ФНС.

Исключающие вину ИП

В статье 111 НК названы также ситуации, которые превратят нарушителя вневиновного. Например, стихийные бедствия, внезапная тяжелая болезнь.

Подтвердить форс-мажор могут, к примеру, выписка о прохождении стационарного лечения, справка о пожаре и т.д.

Административная ответственность ИП

Неприменение ККТ

При расчетах наличными или банковской картой с клиентами предприниматель обязан использовать кассовый аппарат. Все требования описаны в статье 2 закона № 54-ФЗ.

За неприменение или неправильную работу с ККТ предусмотрены административные штрафы ИП в статье 14.5 КоАП. Размер санкций - от 25 до 50 % от суммы продаж без проведения по кассе, но не менее 10 000 руб.

Например, за продажу без ККТ на сумму 200 руб. можно получить штраф 10 000 рублей. А за не пробитый чек на 50 000 руб. взыщут от 12 500 до 25 000 руб.

Отдельный штраф до 3 000 руб. - за отсутствие наименования товара в чеке.

Отсутствие договора с работником ИП

Случаи, когда предприниматели берут на работу сотрудника без официального договора, не редкость.

Если трудовые инспекторы узнают, что у наемного персонала нет ни ГПД, ни трудового договора, предпринимателю грозит штраф по статье 5.27 КоАП:

при первичном нарушении — от 5 000 до 10 000 руб.,

при повторном — от 30 000 до 40 000 руб.

Штраф начислят за каждого сотрудника, который работает без официального трудоустройства.

Наказания не избежать, даже если работник - родственник ИП, который решил помочь предпринимателю. Доказывать, что помощь была безвозмездной, придется в суде.

Ведение деятельности без лицензии

Административная ответственность грозит ИП и в том случае, если он ведет бизнес без специального разрешения, когда оно требуется.

В статье 14.1 КоАП прописаны наказания:

штраф — от 4 000 до 5 000 руб.,

конфискация изготовленной продукции, сырья и орудий производства (плюс к штрафу).

Отдельная статья 14.17.1 в административном кодексе предусмотрена для случаев продажи алкоголя предпринимателями.

Если, не смотря на запрет, ИП торгует алкоголем, с него взыщут от 100 000 до 200 000 руб. с конфискацией всей такой продукции.

Напомним, только ИП— сельхозпроизводители вправе оформить лицензию и торговать винами и игристым собственного производства.

Все остальные виды алкоголя могут продавать только юридические лица по лицензии.

Уголовная ответственность за неуплату налогов ИП

Когда бизнесмены умышленно уклоняются от уплаты налогов, а не просто допускают ошибку или неправильно толкуют правило, проверяющие подключают Уголовный кодекс.

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов физлицами / ИП - в статье 198 УК.

Подробно о всех видах налоговых преступлений и мерах наказания по УК (с учетом изменений 2023 года) можно прочитать в статье. Ниже в таблице собрали обзор по ключевым вопросам для ИП.

Уголовная ответственность по статье 198 УК за уклонение от уплаты налогов и взносов физлицами / ИП