Уголовная ответственность за налоговые преступления 2023: все изменения, памятка для скачивания

Уголовная ответственность за налоговые преступления в 2023 году

Уголовная ответственность за налоговые преступления в 2023 году 1269 Кб , 7 загрузок

Изменения о мерах наказания в УК внес закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ. Сами основания для уголовного наказания по налоговым нарушениям остаются прежними.

Главное из них, к которому обращаются сотрудники ФНС, это уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Срок могут присудить не только предпринимателю либо директору/собственнику компании – нередко преследуют и главного бухгалтера.

Чтобы суметь оценить, какие риски по УК – строгий срок, тот самый смягченный или вообще никакой – грозят бизнесу и вам лично, важно для начала увидеть всю картину правовых рисков. С этого и начнем.

Сперва определимся, какие вообще действия сочтут налоговым преступлением сегодня, по каким статьям, на кого и как обычно возбуждают уголовные дела.

Потом пройдемся по тому, в каких случаях можно избежать обвинений или закрыть дело.

В статье учтены все изменения 2023 года. Также сможете скачать памятку со всеми сроками и штрафами.

Когда наступает уголовная ответственность за неуплату налогов

Если говорить в целом об уголовной ответственности, то она предусмотрена за все «общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия». Об этом часть 1 статьи 5 УК.

Действие или бездействие в части налогов и взносов становится общественно опасным, и значит может преследоваться по УК, если из-за него бюджетная система РФ недополучила денежные средства в значительном размере.

Другими словами, налоговое преступление это когда кто-то умышленно уклоняется от конституционной обязанности платить налоги, взносы и сборы, установленные законодательством. Тем самым причиняет крупный ущерб бюджету.

Меры наказания. Для всех преступлений естьмеры привлечения по УК. Они варьируются в зависимости от тяжести и состава преступных действий.

Самая легкая мера наказания это штрафы. Самая строгая – тюремный срок, к нему привязаны и степени тяжести (о них будем говорить позже в статье).

Состав преступления. Конечно, наказывать будут не за любую ошибку, из-за которой бюджет потерял деньги.

Когда суд принимает решение и выбирает меру наказания, он оценивает несколько факторов:

в каком размере нанесен ущерб госбюджету – крупный или особо крупный , при менее значимых потерях обходятся штрафами по НК и КоАП;

в одиночку или с кем-то в сговоре действовал обвиняемый – второй случай повышает степень тяжести и меру наказания;

впервые или нет совершается такое преступное деяние – «новичков» в некоторых ситуациях прощают.

Обо всем продолжим дальше подробнее.

Какие бывают налоговые преступления

К налоговым преступлениям относятся правонарушения в сфере экономической деятельности, которые названы в статьях 198-199.4 УК.

Они охватывают и налоги, и страховые взносы, и прочие платежи в бюджет.

Чтобы вам было легче ориентироваться в нормах УК, все основные виды налоговых преступлений свели ниже в таблицу.

Для каждого сразу прописали, чем это может обернуться для нарушителя. Изменения 2023 года уже учтены.

Таблица 1. Уголовная ответственность за налоговые преступления в 2023 году:

Как определяют состав налогового преступления: за что и когда накажут

Давайте теперь разберемся, за какие именно действия привлекают к уголовной ответственности.

Такие последствия бывают, как правило, в 2 случаях:

Когда умышленно включают в отчетность и другие обязательные по закону документы заведомо ложные данные, которые приводят к занижению обязательных платежей в бюджет. Когда бездействуют и вообще не сдают декларации или необходимые документы, так же как и не платят налоги, сборы или взносы.

Как мы сказали ранее в статье, обязательным признаком состава налогового преступления является крупный или особо крупный размер неуплаты в бюджет.

Плюс смотрят на срок давностии на мотив, но не во всех случаях – подробнее дальше.

Как оценивают размер ущерба бюджету

Критические значения неуплат для каждого основания в УК прописаны отдельно.

Смотрите в таблице ниже, как для физических и юридических лиц отличаются лимиты, при превышении которых появляется угроза лишения свободы.

Таблица 2. Какие неуплаты в бюджет сочтут крупными и особо крупными по УК:

* Когда речь идет о сокрытии денежных средств или имущества, то для целей статьи 199.2 УК размеры ущерба берут из статьи 170.2 УК.

Крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов определяется за период в пределах трехфинансовых лет подряд.

Когда будут искать мотив

Мотив, личная заинтересованность – ключевое условие, когда должностное лицо обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента по статье 199.1 УК.

Это случаи, например, неудержания и/или неперечисления в бюджет НДФЛ с заработной платы сотрудников или исполнителей на ГПХ, а также НДС при перечислениях зарубежной организации, у которой в России нет постоянного представительства.

Личный интерес как мотив преступления может выражаться, например, в стремлении извлечь выгоду из своих действий – не обязательно имущественного характера. Это могут быть и такие побуждения как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т. п.

Как доказывают наличие мотива?

Вот лишь несколько примеров из судебной практики, когда в ситуации неперечисления налога бухгалтер и/или руководитель:

получают премию;

переводят оплату аффилированному контрагенту;

выдают зарплату или бонусы сотрудникам (да, некоторые судьи видят тут интерес начальника укрепить авторитет в глазах подчиненных).

Как защититься от обвинения в налоговых схемах? Какие доводы противопоставить налоговым органам в таких ситуациях? Узнаете из вебинара. Входит в Клерк.Премиум. Смотреть запись.

Неуплаты какой давности могут попасть под УК

Сроки давности привлечения к ответственности определяются по-разному в зависимости от категории тяжести преступления УК.

Степени тяжести привязаны к сроку лишения свободы и прописаны в статье 15 УК, а сроки давности – в статье 78 УК.

Чтобы не лазить туда-сюда по кодексу, в таблице ниже можете посмотреть всю цепочку от степени тяжести до сроки давности. Изменения 2023 года учтены (как именно они поменялись, расскажем в конце статьи).

Таблица 3. Сроки давности преступлений в зависимости от их тяжести

По факту, в 2023 году налоговые преступления могут быть либо небольшой тяжести, либо средней. В категорию тяжких или особо тяжких статьи 198-199.4 УК не попадают. Теперь максимальный тюремный срок за неуплаты в бюджет – 5 лет.

Срок давности преступления отсчитывают с даты, когда физлицо или организация обязаны были заплатить налог, сбор или страховые взносы в бюджет. То есть исходят от тех сроков обязательных платежей, которые установлены в НК.

Давайте посмотрим на примерах, как оперировать всеми данными, чтобы понять, грозит вам тюрьма или нет.

Нам пригодятся все три таблицы, которые были выше в статье. Для удобства мы свели их в одну – скачайте и переходите к примерам.

Скачайте сводную таблицу-памятку по налоговым преступлениям-2023 – в ней составы нарушений, меры наказаний, степени тяжести и сроки давности. Ссылка для скачивания.

Пример 1. Уклонение от уплаты налогов физлицом (ИП)

Допустим, индивидуальный предприниматель не заплатил по итогам 2020 года налог на УСН, срок для которого был 30 апреля 2021 года. Размер неуплаты составил 14 млн руб.

Уклонение физлицом (ИП) от уплаты налогов – это статья 198 УК. Идем по порядку:

Непогашенные недоимки свыше 13,5 млн руб. расцениваются как особо крупный размер ущерба ;

За такое действие (бездействие) физлицу грозит лишение свободы до 3 лет;

Это преступное деяние небольшой тяжести, срок давности для которого составляет 2 года.

Отсчитываем два года с даты, когда ИП должен был исполнить свою обязанность. Получается, что наказать по УК его могут до 30 апреля 2023 года. В мае и позже предприниматель уже может «спать спокойно» – в тюрьму его не посадят за истечением срока давности.

Допрос – популярный у налоговиков методов налогового контроля. Сведения, полученные на допросе, становятся доказательствами налогового правонарушения. Как пройти допрос без последствий, узнаете из вебинара. Входит в Клерк.Премиум. Смотреть запись.

Пример 2. Неисполнение обязанностей налогового агента по НДС

Представим теперь, что ООО перечислила в декабре 2021 года оплату иностранной компании, у которой нет представительства в России.

Главбух обязана была удержать НДС и заплатить его в бюджет не позднее 25 января 2022 года, но не сделала этого. Размер недоимки по НДС – 20 млн руб.

Неисполнение обязанностей налогового агента, неважно ИП или организацией – это статья 199.1 УК. Идем по порядку:

Непогашенная недоимка по НДС в размере 20 млн руб. в рамках данной статьи попадает в категорию крупных ;

За такое действие (бездействие) должностному лицу грозит лишение свободы до 2 лет;

Это преступное деяние небольшой тяжести, срок давности для которого составляет 2 года.

Отсчитываем два года с даты, когда компания должна была исполнить свою обязанность налогового агента по НДС. Получается, что топам, включая главного бухгалтера ООО грозит уголовное наказание вплоть до 25 января 2024 года.

Все это время у сотрудников ФНС и следователей есть право возбудить дело по статье 199.1 УК. По итогу суд может вынести приговор в виде обязанности уплатить штраф до 300 тыс. руб. В худшем случае грозит тюремный срок до 2 лет.

Иногда суд вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию. Такое возможно, когда есть смягчающие наказание обстоятельства и отсутствуют отягчающие (п. 6 ст.15 УК).

Можно ли вовсе уйти от наказания?

Такое возможно при некоторых условиях. Читайте про них дальше. А потом расскажем, с какого момента возбуждают дела и кого именно могут посадить в тюрьму.

Когда удастся избежать уголовного преследования

Действительно, в ряде случаев наказания по УК не будет, даже если размер неуплаченных налогов или взносов превысил «опасные» лимиты. Делимся ими:

Состав преступления отсутствует, если вы не подали декларацию (расчет) или иные обязательные документы либо указали в отчетности заведомо ложные сведения, но затем до срока уплаты налога все-таки провели платеж в бюджет. Таким образом вы добровольно не стали доводить преступление до конца, а значит и нет повода вас наказывать. Сработает освобождение от «уголовки», если предприниматель, директор, учредитель или главбух совершил налоговое преступное действие впервые и он погасит задолженность перед бюджетом, с учетом всех штрафов и накопленных пеней. Основания для этого прописаны в статьях 198, 199, 199.1, 199.3 и 199.4, а вот при сокрытии активов такой поблажки нет.

Чтобы воспользоваться освобождением, важно успеть перечислить недоимку до первого судебного заседания по делу (ч. 1, 2 ст. 28.1 УПК).

Прошел срок давности преступления. Про них мы писали выше, в 2023 году они менялись. Напомним, что срок давности исчисляется со дня совершения преступного действия – в частности, с даты, когда платеж должен был поступить в бюджет. После истечения срока давности неплательщика уже нельзя привлечь по УК. Нет мотива преступления – как мы говорили ранее, в случае неисполнения обязанностей налогового агента (по НДФЛ, НДС или налогу на прибыль) суд будет оценивать личную заинтересованность того, кто совершил преступные действия.

Как показывает судебная практика, единственный способ избежать преследования по ст. 199.1 УК – доказать, что у предприятия вообще не было финансовой возможности перечислить налог в роли налогового агента.

В 2023 году появилось также новое основание, когда уголовное дело закроют. Про него скажем отдельно дальше в статье.

Как возбуждаются уголовные дела и на каких основаниях

Основные поводы для возбуждения уголовного дела перечислены в статье 140 УПК.

С 2022 года завести дело по налоговому преступлению могут лишь на основании Решения налогового органа о привлечении налогоплательщика (налогового агента) к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Есть два условия:

Решение вступило в силу. Совокупный размер недоимки достаточен для возбуждения дела (читай как крупный и особо крупный по УК).

Все материалы и доказательства, на базе которых ФНС вынесла свое решение, инспекторы направляют в Следственный комитет. Но не сразу – порядок такой:

Сначала налоговики должны выждать 75 рабочих дней с момента вступления решения в силу. Такой период дается нарушителю, чтобы он заплатил доначисления по итогам проверки. Это новый срок с 2023 года, прописанный в пункте 3 статьи 32 НК. Раньше у налогоплательщика было только 2 месяца и они привязывались к сроку исполнения требования. Затем, если нарушитель так и не погасил задолженность, у сотрудников ФНС есть еще 10 рабочих дней, чтобы отправить материалы дела коллегам-следователям.

После проведения проверки правоохранители выносят постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении.

Заметим также, что у ИФНС есть еще один инструмент воздействия на уклониста. Налоговики вправе инициировать процедуру банкротства и привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарке.

Сейчас к субсидиарной ответственности привлекаются не только собственники и руководители, но и главные бухгалтеры. Как можно предупредить субсидиарную ответственность и что надо сделать, узнаете на вебинаре. Входит в Клерк.Премиум. Смотреть запись.

Кого именно могут посадить в тюрьму

Уклонение физлицом

Когда речь идет об уклонении от уплаты налогов или страховых взносов физическим лицом, то под таковым подразумевается не только индивидуальный предприниматель.

Это может быть и самозанятый, и обычный гражданин в части налогов, которые они обязаны платитьсамостоятельно.

Напомним, что согласно статье 217 НК физлица обязаны сами отчитываться и платить в бюджет в следующих случаях:

продали имущество, находившееся в собственности менее определенного срока;

сдают имущество, например квартиру, в аренду;

получают доходы за пределами РФ (с учетом статуса резидентства и соглашений о двойном налогообложении);

выиграли в лотерею или получили приз за участие в конкурсе и т.п.

Например, если гражданин купит квартиру стоимостью 21 млн руб. или дороже, а потом через несколько месяцев продаст ее, он должен будет заплатить НДФЛ, размер которого превысит 2,7 млн руб. Если этого не сделать, то обвинят в налоговом преступлении в крупном размере по статье 198 УК. Лишение свободы – до 1 года (см. таблицу 1).

Помните, что сведения о продаже недвижимости, земельного участка, автомобилей автоматически поступают в ИФНС от нотариусов, Росреестра, ГИБДД. Опасно хитрить и обманывать государство – это может обернуться тюрьмой.

Уклонение юридическим лицом

Когда в неуплате налогов или страховых взносов, в том числе «на травматизм», обвиняют организацию, то дело могут завести практически на любое должностное лицо, причастное к преступлению, и не должностное тоже.

Это может быть руководитель или бухгалтер, на которого по должностной инструкции или доверенности возложены обязанности сдавать отчетность и перечислять налоги.

Могут быть и учредители/собственники компании, даже если по документам они не являются ее сотрудниками.

Налоговые агенты

По статье 199.1 УК преступником может стать как индивидуальный предприниматель, так и сотрудник юридического лица – директор или главбух, в обязанности которого входит своевременно удерживать налог и перечислять его государству.

Если в суде будет доказано, что, к примеру, руководитель с бухгалтером действовали в сговоре, то могут применить более жесткую меру наказания.

Какую роль играет преюдиция и что это такое

Понятие «преюдиция» встречается в статье 90 УПК.

Его суть такова: если приговор либо решение суда вступило в силу, то все обстоятельства дела признаются без дополнительной проверки. То есть повлиять на ход дела становится совсем сложно.

Другими словами, решающую роль играют мотивы, по которым суд пришел к результату. Именно подробные описания в мотивировочной части решения арбитражного суда и есть «обстоятельства» при рассмотрении дела.

Для предпринимателя или юридического лица, в отношении которых заведено дело, важно еще на этапе расследования и в ходе рассмотрения дела в суде:

основательно проработать доказательственную базу,

оформить дополнительные доводы в письменном виде и приобщить их к материалам дела,

отразить все существующие обстоятельства, которые помогут смягчить наказание или вовсе подтвердят незаконность результатов проверки.

По каким статьям чаще возбуждают уголовные дела

Судебная практика говорит о том, что чаще всего дела заводят по статье 199 УК – уклонение юридическими лицами.

Из них около 70% – преступления небольшой тяжести, как крупная недоимка по ч.1 ст. 199 УК. И лишь треть – средней тяжести, как особо крупная недоимка по ч. 2 ст. 199 УК.

Всего 10% налоговых преступных дел – по статье 199.2 УК, за сокрытие имущества. И всего лишь около 5% составляют дела по остальным основаниям, из них в основном – в отношении налоговых агентови физлиц по статьям 198 и 199.1 УК.

Маленькое количество дел по скрываемому имуществу объясняется тем, что налоговики не способны своими силами провести проверку, которая дала бы основания для возбуждения дела по УК.

Нужно задействовать сотрудников УЭБиПК МВД, и тут ресурсов тоже не хватает, чтобы сформировать состав преступления.

Почти к нулю сводятся дела по статьям 199.3 и 199.4 УК. И это тоже объяснимо. Тарифы страховых взносов «на травматизм» настолько малы, что уклониться на такую сумму непросто.

В каких случаях дело закроют и прекратят преследование

Одно из оснований для закрытия дела мы уже называли выше в статье.

Назовем теперь все, которые сейчас действуют, в том числе новое 2023 года.

Дело не станут открывать, если обвиняемое лицо впервые совершило преступное действие и полностью погасило недоимку, пени и штрафы. Такая поблажка прописана во всех «налоговых» статьях УК, кроме 199.2. Суд, следователь с согласия руководства или дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить преследование, если обвиняемый возместит ущерб до момента назначения судебного заседания (ст. 28.1 УПК). Уже возбужденное дело закроют, если предприниматель или компания уплатили всю недоимку по делу. Это новое основание 2023 года, которое теперь прописано в части 1 статьи 24 УПК. Раньше от преследования освобождали только «уклонистов-новичков».

Новое правило распространяется и на статью 198 УК – уклонение физлица от уплаты налогов и сборов. То есть избежать наказания может, например, и самозанятый, если уплатит все задолженности, штрафы и пени.

Как в итоге изменились уголовные наказания в 2023 году

По ходу статьи мы сразу учитывали изменения, внесенные в УК или УПК законом от 18.03.2023 № 78-ФЗ. Они вступили в силу с 29 марта 2023 года.

Дадим теперь выжимку в формате: как было и как стало.

Снизили максимальные сроки наказания

Стали короче максимальные тюремные сроки за недоимки в особо крупном размере:

За уклонение юридического лица от платежей в бюджет – теперь пять лет вместо шести по ч. 2 ст. 199 УК при недоимке свыше 45 млн рублей за три года подряд.

За неисполнение обязанностей налогового агента – теперь пять лет вместо шести по ч. 2 ст. 199.1 УК при недоимке больше 45 млн рублей за три года подряд. Это может быть НДФЛ, НДС или налог на прибыль.

За сокрытие денег или имущества , за счет которых должны взыскивать налоги, сборы и страховые взносы , – пять лет вместо семи по ч. 2 ст. 199.2 УК, если ущерб более 9 млн рублей.

За уклонение юридического лица от взносов на травматизм – стало три года вместо четырех лет по ч. 2 ст. 199.4 УК при недоимке от 30 млн рублей за три года подряд.

Изменились сроки давности

Поскольку короче стали сроки лишения свободы, снизилась и степень тяжести преступлений по этим статьям. Значит, сроки давности теперь тоже меньше.

Например, раньше максимальный срок за уклонение от уплаты налогов организацией был 6 лет, и это считалось тяжким преступлением со сроком давности 10 лет. А теперь меру наказания снизили до 5 лет, и это уже средняя тяжесть – значит и срок давности сократился до 6 лет.

Сталь больше оснований закрыть дело

В 2023 году следователи и прокуратура обязаны прекратить уголовное преследование и закрыть дело, если обвиняемые погасят всю сумму причиненного бюджету ущерба. То есть заплатят все налоги, сборы, взносы, а также пени и штрафы, сумма которых образовала состав преступления по УК.

Раньше такое было возможно только для тех, кто впервые совершил преступные действия.

Как главному бухгалтеру обезопасить себя от рисков субсидиарной ответственности? Что влияет на решения суда? Узнаете на вебинаре. Входит в Клерк.Премиум. Смотреть запись.

Рекомендации собственникам бизнеса

Чтобы не доводить ситуацию до преследования по УК, следуйте простым правилам: