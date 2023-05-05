Отчет о движении средств по счетам в иностранных банках: когда и куда сдавать

Куда нужно сдавать отчет

По умолчанию - в налоговую по месту своего учета.

Если же у плательщика нет документально зафиксированного места жительства или места пребывания, то отчет допустимо сдать в любую инспекцию по вашему желанию.

По какой форме и как сдается отчет

Форма отчета о движении средств в иностранных банках утверждена постановлением Правительства от 12.12.2015 № 1365.

Отправить его можно либо заказным письмом с уведомлением, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Кому не надо сдавать отчет

Во-первых, тем физлицам-резидентам, которые в 2022 году пробыли за пределами России больше 183 дней.

Во-вторых, если в 2022 году налогоплательщик закрыл свой счет (вклад) в иностранном банке, то отчет предоставляется только с 1 января (или с даты открытия, если это произошло позднее) по дату закрытия счета (вклада).

Важный момент: отчет в этом случае нужно предоставить не позднее месяца со дня закрытия счета (вклада).

В-третьих, отчет можно не предоставлять, если иностранный банк находится на территории государства-члена ЕАЭС или на территории такого иностранного государства, которое осуществляет с Россией автоматический обмен финансовой информацией (перечень таких территорий утвержден приказом ФНС от 28.10.2022 № ЕД-7-17/986@).

Еще одно важное обстоятельство: общая сумма зачисленных или списанных средств за отчетный год, чтобы избавить себя от необходимости сдавать отчет, не должна превышать 600 тыс. рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Если же за 2022 год зачисления денег не было, то остаток средств на конец года также не должен быть больше, чем 600 тыс. рублей.