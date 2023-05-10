Налоговая нагрузка по налогу на прибыль: как рассчитать

Нагрузка по налогу на прибыль

Понятие «налоговая нагрузка» не фигурирует в НК. В то же время этот термин можно увидеть во многих разъясняющих документах ФНС. Он относится к расчетным экономическим показателям.

Налоговая нагрузка отражает ту часть доходов налогоплательщика, на которую приходится уплата в бюджет обязательных платежей. Этот показатель является одним из критериев оценки рисков, по которым инспекторы отбирают потенциальных нарушителей.

Если у фискалов возникнут сомнения, они могут внести налогоплательщика в план выездных проверок (п. 2 приказа ФНС от 22.09.2010 № ММВ-7-2/461@).

Фискалы сравнивают нагрузку налогоплательщика с нормативным показателем в той отрасли, где он работает. Это так называемая среднеотраслевая нагрузка.

Компания может самостоятельно рассчитать свой показатель и сравнить его со среднеотраслевым значением (раздел 4 приложения № 1 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). И хотя такая обязанность за налогоплательщиком не закреплена, рекомендуется проделывать такие расчеты систематически.

Ведь если показатель компании окажется меньше среднеотраслевого, вероятны неблагоприятные последствия. Заранее просчитав указанные значения, можно принять меры и снизить риск проверок.

Допустимую величину этого критерия компания может уточнить в своей инспекции.

Налог на прибыль: нагрузка по отрасли

Среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки утверждены приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (приложение № 3). Они рассчитываются за календарный год и отражают средний уровень этой величины на одного налогоплательщика в конкретной отрасли или по определенному виду деятельности.

Если в списке нет значения по виду деятельности компании, то нужно использовать значение по отрасли, к которой она относится.

Если нет показателя по отрасли — общий показатель из графы «Налоговая нагрузка, %» по строке «Всего» (письмо ФНС от 22.08.2018 № ГД-3-1/5806@).

Показатели ежегодно до 5 мая должны актуализировать и размещать на официальном сайте фискалов (п. 6 приказа ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Если предприятие сравнивает свою налоговую нагрузку до обновления среднеотраслевых показателей, то нужно использовать их последние актуальные значения (п. 2 приказа ФНС от 22.09.2010 № ММВ-7-2/461@).

Также интернет-сервис фискалов «Прозрачный бизнес», который дает возможность сравнить нагрузку компании со среднеотраслевой по конкретному региону.

Большая нагрузка по обязательным платежам может быть отражением низкой рентабельности компании. Отклонение этого значения по налогу на прибыль от среднеотраслевой величины не является основанием для доначислений налогов либо принятия санкционных мер.

Для таких действий фискалы должны доказать нарушение, наличие у фирмы необоснованной финансовой выгоды.

Однако у фискалов появятся подозрения, если в результате расчета будет выявлена низкая нагрузка по налогу на прибыль по сравнению со среднеотраслевой величиной. Тогда налогоплательщика могут уличить в занижении базы налога и его суммы к уплате.

Обычно в таких ситуациях инспекция потребует пояснений. Если и этого окажется недостаточно, то может быть проведена выездная проверка.

Расчет налоговой нагрузки по налогу на прибыль

Единой методики расчета налоговой нагрузки не существует. Поэтому возможны разные подходы.

Во-первых, для расчета можно использовать специальный калькулятор, который находится на официальном сайте ФНС. Это самый простой и удобный способ узнать требуемую величину.

Калькулятор рассчитает не только нагрузку по налогу на прибыль, но и общую налоговую нагрузку, и значение по некоторым другим обязательным платежам в бюджет.

Кроме того, для сравнения будет представлен коэффициент со средними значениями по конкретному виду деятельности (письмо ФНС от 11.02.2019 № БА-4-1/2308@).

В этом случае расчет нагрузки происходит следующим образом: сумму фактически уплаченного налога на прибыль за налоговый период, без учета суммы налога на прибыль организаций с дивидендов делят на сумму доходов за налоговый период по данным бухотчетности, без учета сумм доходов от участия в других компаниях, и умножают на 100%.

Приведем пример расчета нагрузки по налогу на прибыль способом, который используется в калькуляторе ФНС.

Допустим, что налог на прибыль общества с ограниченной ответственностью «Весна» за 2022 год составил 150 000 рублей, а доходы (сумма строк 2110, 2320, 2340 отчета о финансовых результатах) — 15 000 000 рублей.

Тогда налоговая нагрузка по налогу на прибыль ООО «Весна» за 2022 год составит 1 процент (150 000 руб. / 15 000 000 руб. x 100%).

Во-вторых, для определения этого значения можно использовать другой подход. Но тогда и формула для расчета будет иной.

В этом случае нужно рассчитать в процентах отношение суммы исчисленного налога на прибыль (строка 180 листа 02 декларации по налогу на прибыль) к общей сумме доходов от реализации и внереализационных доходов (строки 010 и 020 листа 02 указанной декларации) за соответствующий отчетный (налоговый) период.

Приведем пример расчета налоговой нагрузки по налогу на прибыль исходя из исчисленного налога.

Допустим, что сумма исчисленного налога на прибыль общества с ограниченной ответственностью «Иволга» за 2022 год (строка 180 листа 02 декларации по налогу на прибыль) составила 1 200 000 рублей.

Сумма доходов от реализации (строка 010 листа 02 указанной декларации) равна 26 000 000 рублей.

Сумма внереализационных доходов (строка 020 листа 02 указанной декларации) составила 18 000 000 рублей.

Таким образом, по итогам 2022 года налоговая нагрузка по налогу на прибыль ООО «Иволга» равна 2,7 процента (1 200 000 руб. / (26 000 000 руб. + 18 000 000 руб.) x 100 %).

Рассчитанная разными способами величина нагрузки может отличаться. Поэтому предварительно фирме целесообразно выяснить, какую методику применяет соответствующая инспекция.

Стоит иметь в виду, что фискалы отслеживают нагрузку компаний по налогу на прибыль. Это связано с тем, что ее низкие показатели могут свидетельствовать о занижении налоговой базы и суммы обязательного платежа к уплате.

Низкая налоговая нагрузка по налогу на прибыль

В настоящее время показатели низкой налоговой нагрузки по налогу на прибыль не установлены.

Компания может уточнить в своей инспекции, какие показатели будут считаться низкими.

Если налоговая нагрузка компании по налогу на прибыль будет ниже этого показателя, не исключено, что у инспекции могут возникнуть к ней вопросы о занижении налоговой базы и суммы налога к уплате.

Но привлечь внимание инспекции можно и в случае, если налоговая нагрузка по налогу на прибыль ниже среднеотраслевого значения по конкретному региону.

Чтобы сопоставить свои данные со среднеотраслевыми, можно воспользоваться, к примеру, сервисом «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» на сайте налоговой службы (письмо ФНС от 11.02.2019 № БА-4-1/2308@) Речь об этом шла в предыдущем разделе нашего материала.

Если при камеральной проверке декларации по налогу на прибыль инспекция посчитает налоговую нагрузку компании ниже среднего показателя, то может предложить представить пояснения о причинах ее низкого уровня.

Письменные пояснения составляются в произвольной форме с указанием причин низкой налоговой нагрузки.

Приведем пример таких письменных пояснений.

Руководителю ИФНС России № 27 по городу Москве Битько Павлу Александровичу от общества с ограниченной ответственностью «Иволга» ОГРН 1097712345678, ИНН 7727091234, КПП 772701001 Адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 58, корп. 2 Исх. № 56-04/2023 от 24.04.2023 На № 712/2023 от 18.04.2023 Письменные пояснения по факту снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль По факту снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль ООО «Иволга» за 2022 год поясняем, что руководством организации было принято решение о снижении с 2 июля 2022 года на 10 процентов отпускных цен на реализуемые товары. Данная мера принята по результатам анализа ситуации, сложившейся на рынке сбыта, с целью привлечения покупателей и получения конкурентного преимущества. Снижение цен отрицательно сказалось на размере доходов, полученных во втором полугодии 2022 года. При этом расходы организации, связанные с основной деятельностью, возросли на 5 процентов по сравнению с первым полугодием 2022 года. В результате указанные факторы привели к снижению сумм налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет. В настоящее время ООО «Иволга» принимает меры по оптимизации расходов. Кроме того, в случае стабилизации спроса планируется увеличение на 8 процентов отпускных цен на реализуемые товары. Приложения: копия приказа ООО «Иволга» от 23.06.2022 № 16-п о снижении отпускных цен на реализуемые товары;

пояснительная справка по результатам анализа доходов и расходов ООО «Иволга» за первое и второе полугодия 2022 года;

копия приказа ООО «Иволга» от 12.01.2023 № 4-п об утверждении плана по оптимизации расходов на 2023 год. Генеральный директор ООО «Иволга» Власов Власов А.О.

Если у предприятия низкая налоговая нагрузка по налогу на прибыль, это не значит, что его обязательно привлекут к ответственности и доначислят налог на прибыль.

Негативные последствия возможны только по итогам проведения налоговой проверки и обнаружения налоговых правонарушений (п. 50 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Безопасная налоговая нагрузка по налогу на прибыль

Какая же минимальная налоговая нагрузка должна быть у компании, чтобы не привлечь внимание фискалов?

Этот процент зависит от вида деятельности компании.

Средние показатели налоговой нагрузки по видам экономической деятельности закреплены в приложении № 3 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. С ними нужно сравнивать свои данные. О том, как рассчитать налоговую нагрузку на прибыль, мы рассказывали в отдельном разделе данного материала.

Помимо налоговой нагрузки по налогу на прибыль инспекция обращает внимание на всю налоговую нагрузку налогоплательщика в конкретной отрасли.

И если общая нагрузка предприятия окажется ниже этого уровня, то его могут включить в план выездных налоговых проверок. Поэтому самостоятельный расчет позволит оценить этот риск (приложение № 1 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Общую налоговую нагрузку считают как соотношение суммы уплаченных налогов по данным налоговой отчетности к выручке компании по данным Росстата за год (п. 1 приложения № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Для расчетов также можно использовать электронный сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» (письмо ФНС от 11.02.2019 № БА-4-1/2308@). С его помощью можно сверить общую налоговую нагрузку со среднеотраслевым значением по конкретному региону.