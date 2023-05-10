Как платить налоги видеоблогеру, стримеру? Облагается или донат налогом? 

Для высокооплачиваемых блогеров имеет смысл сразу получить статус индивидуального предпринимателя, так как у самозанятого есть «потолок» дохода — 2,5 млн рублей в год и он не может нанимать работников. А раскрученному блогеру могут потребоваться дизайнеры, фотографы, SMM-специалисты и так далее.

Многие блогеры и стримеры получают т.н. «донаты» — добровольные пожертвования от аудитории. Согласно ст. 210 НК, должны учитываться все доходы налогоплательщика, и на их основании определяется размер налоговой базы.

На платформах для стриминга основным источником доходов являются донаты от подписчиков. Но в российском налоговом законодательстве отсутствует термин «донат».

Его правовой смысл по сути тождественен смыслу понятий «подарок» или «пожертвование». Но подарки и пожертвования в России освобождены от налогообложения.

Если налогоплательщик получает денежные средства в порядке дарения от физических лиц, но в ответ на них не производит работу, не продает товары или не осуществляет услуги, то налогом такие подарки не облагаются.

Исключение составляют донаты от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если сумма подарка составляет 4 тысячи рублей и выше, то необходимо заплатить налог на доходы физического лица.

Стоит отметить, что перечислить налог в бюджет должен сам даритель — юридическое лицо или предприниматель, так как он в данном случае выступает в роли налогового агента.

Таким образом, мы выяснили, что блогеры и стримеры могут собирать донаты от физических лиц, не беспокоясь относительно необходимости их налогообложения.

Однако, надо избегать оказания услуг за донаты. Например, если блогер в обмен на донат запишет песню для жертвователя, это может быть расценено как оказание услуг, соответственно, придется заплатить налог – НДФЛ, либо НПД, если блогер зарегистрирован как самозанятый, или налоги на доходы индивидуального предпринимателя, который применяет иные режимы.

Если пользователь в качестве доната подарит блогеру/стримеру квартиру или автомобиль, то здесь уже придется заплатить налог.

Исключение может быть лишь в том случае, если такой дорогой подарок делает близкий родственник — отец, мать, муж, жена, сын, дочь, брат, сестра, бабушка, дедушка.

Кстати, насчет получения в подарок иностранной валюты также нет никаких ограничений.

Но если блогер зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен создать отдельный счет для валютных поступлений, и на него принимать валютные донаты. Платить налоги при этом не нужно.

Если у блогера или стримера возникают вопросы, связанные с налогообложением деятельности, и ответы на них не удается получить самостоятельно, оптимальный выход – записаться на консультацию к профессиональному юристу или адвокату, специализирующемуся в сфере налогового права, и получить от него исчерпывающую информацию относительно налогообложения донатов и иных доходов от стриминга, блогинга и иных подобных видов деятельности.