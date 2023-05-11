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Как ИП уменьшить налог по ПСН и УСН на страховые взносы в 2023 году

Порядок уменьшения патента и налога по УСН на страховые взносы в 2023 году претерпел значительные изменения. Он стал сложнее и запутаннее. Разберем, что нужно сделать для того, чтобы учесть при оплате патентного или упрощенного налога уплаченные страховые взносы.

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Как ИП уменьшить налог по ПСН и УСН на страховые взносы в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

От чего зависит порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые отчисления

Порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы, зависит от:

  • наличия или отсутствия наемных работников;

  • способа оплаты страховых взносов (актуально только в 2023 году);

  • выбранного варианта действий (см. ниже)

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Уменьшение патента на страховые взносы

ИП на ПСН (без сотрудников) могут уменьшить патент на страховые взносы двумя способами:

  1. Без подачи заявления на зачет. 

Этот вариант не предусматривает каких-либо специальных действий по уменьшению патента на взносы.

ИП платит страховые взносы в течение года и ждет, когда налоговая самостоятельно спишет их с ЕНС. Датой уплаты этих взносов будет считаться дата фактического их списания с ЕНС.

Фиксированные страховые взносы списываются с ЕНС 31 декабря, а взносы с превышения дохода (1%) — 1 июля. Если указанные даты выпадают на выходные или праздничные дни, срок уплаты переносится на первый рабочий день. Так, например, срок уплаты страховых взносов за 2023 год переносится на 9 января 2024 года из-за выпадения 31 декабря 2023 года на выходной день.

Соответственно, по взносам за 2023 год, срок уплаты которых выпадает на 9 января 2024, можно уменьшить патент только за 2024 год.

После того как взносы будут списаны с ЕНС, можно обратиться в ИФНС для уменьшения на них патента.

Для этого потребуется направить в инспекцию, в которой был получен патент, уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.

  1. Путем подачи заявления на зачет. 

Этот способ предполагает фиксирование даты уплаты страховых взносов в специальном документе — заявлении о зачете (ст. 78 НК).

ИП в течение года перечисляет страховые взносы на КБК ЕНС. Средства, которые попадают в копилку единого счета, обезличены и чтобы ИФНС поняла принадлежность этих денег, нужно подать заявление о зачете (ст. 78 НК). 

Уведомление об исчисленных суммах налога в отношении страховых взносов не подается, так как размер их определен в НК, а сумму взноса с превышения дохода (1%) ИФНС рассчитает самостоятельно исходя из потенциально возможного дохода по полученному ИП патенту. 

Форма и формат заявления о зачете утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

После того как взносы будут зарезервированы, нужно подать уведомление об уменьшении налога по ПСН по форме, утв. приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@

Обратите внимание: в текущем году налоговики разрешили платить взносы платежными поручениями с указаниями КБК страховых взносов. Заявление о зачете в этом случае подавать не нужно: достаточно перечислить взносы на конкретный КБК и после этого направить в ИФНС уведомление об уменьшении патента.

Но на практике налоговики все равно требуют сдать заявление о зачете, чтобы не разбираться в платежах, которые оказались в общем котле ЕНС.

Предприниматель с наемными работниками может уменьшить патент не более, чем наполовину, но вправе взять в расчет не только свои взносы, но и отчисления на страхование за работников.

Для того, чтобы налоговая «увидела» страховые взносы за сотрудников, нужно ежемесячно отправлять уведомления о суммах исчисленных взносов (кроме тех месяцев, когда в налоговую сдается РСВ). Бланк уведомления и порядок его заполнения приведены в приказе ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047.

Если перечислять взносы за сотрудников платежным поручением на конкретные КБК страховых отчислений, то подавать уведомление в 2023 году не нужно. В этом случае платежка будет выступать в роли уведомления. 

После уплаты взносов и их резервирования на ЕНС (платежкой или заявлением о зачете), ИП нужно подать уведомление об уменьшении патента.

Может ли налоговая отказать в выдаче нового патента, если не оплачен старый или если уменьшение его прошло с ошибками? Может ли инспектор требовать от ИП, уплатившего взносы платежкой, сдать заявление о зачете? Как правильно заполнить уведомление об уменьшении патента на взносы, чтобы налоговая не отказала в нем? Ответы на эти и многие другие вопросы отпадут сами собой после прохождения курса Главный Бухгалтер УСН

Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы

ИП на «доходной» УСН уменьшают квартальные авансовые платежи на уплаченные в этом периоде страховые взносы, как за сотрудников, так и за себя.

При наличии наемных работников налог можно уменьшить не более, чем на 50%. Порядок действий будет следующий:

  • Уплатить страховые взносы платежкой на КБК ЕНП или на конкретные КБК страховых взносов.

Начиная с 2024 года уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи необходимо будет только на КБК ЕНП.

  • Подать заявление о зачете — если уплата фиксированных взносов производилась на КБК ЕНП.

Форма заявления о зачете и формат его представления в ИФНС утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

  • Направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах взносов — если платежи за сотрудников уплачивались на КБК ЕНС.  

Это следует делать ежемесячно, кроме тех месяцев, когда наступает срок сдачи квартального РСВ. 

Бланк уведомления и порядок его заполнения приведен в приказе ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047.

Важно следить, чтобы до конца года на ЕНС всегда было положительное сальдо в сумме уплаченных взносов.

  • Сдать по итогам года декларацию и отразить в ней сумму налога, уменьшенную на величину уплаченных взносов.

Уменьшение УСН «доходы — расходы» на страховые взносы

ИП на доходно-расходной УСН уменьшают на страховые взносы не сам налог к уплате, а налогооблагаемую базу по нему. Включить в расходы можно все уплаченные до конца квартала взносы, как за себя, так и за работников. 

Обратите внимание, что уменьшить налог по УСН или ПСН на страховые взносы можно только при наличии положительного сальдо по ЕНС как на дату уплаты этих взносов, так и на дату списания их с ЕНС. 

Ошибки в процедуре уменьшения налога по ПСН и УСН на взносы могут привести к доначислениям и штрафам. Разобраться во всех тонкостях этой процедуры, научиться отслеживать последние изменения и применять их на практике, поможет курс Главный Бухгалтер УСН. Если в процессе обучения возникнут вопросы, их всегда можно обсудить на личной онлайн-встрече с преподавателем и в чате поддержки.

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