Поиск работы бухгалтеров

Устали сидеть в офисе? Выбирайте гибридную работу

А если устали, что вас контролируют — поменяйте сферу деятельности и сами станьте контролером. Предлагаем интересные вакансии для специалистов со знанием бухучета.

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Устали сидеть в офисе? Выбирайте гибридную работу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Разбираетесь не только в бухучете, но и финансовом анализе? Есть интересная вакансия: старший кредитный контролер. Что нужно делать? Контролировать, анализировать и общаться с клиентами.

Работодатель предлагает хорошую зарплату — 110 000 рублейи дополнительные плюшки: ДМС, компенсацию питания и развозку до дома. И главное, гибридный график работы: два дня в неделю можно работать из дома.

Есть силы для ведения 2 юрлиц и 2 ИП с полным комплектом налоговых режимов? Присмотритесь к вакансии главбуха в Федеральной компании по продаже медтехники. Работы много, но и зарплата приличная: от 160 000 до 180 000 рублей.

А для крутых специалистов в сфере МФО есть вакансия главбуха двух ломбардов. Нужны знания отраслевых стандартов бухучета и опыт прохождения всевозможных проверок. Но и зарплату предлагают высокую: от 170 000 рублей.

Устали от рутины, готовы делиться накопленными знаниями? Попробуйте себя в новой роли — консультанта по ведению учета, работе в 1С и вопросам применения законодательства. Зарплата от 80 000 рублей. Можно писать статьи, материалы для обучающих курсов и «вырасти» до профессионального спикера семинаров.

А вы бы хотели сменить род деятельности и попробовать что-то новое? Поделитесь в комментариях.

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