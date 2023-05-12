Особенности проверки ГИТ в 2023 году

Проверка ГИТ

Проверки трудовой инспекции подразделяются на плановые и внеплановые.

Основания для проведения проверок ГИТ различаются в зависимости от их вида:

плановые проверки ГИТ проходят по сводному плану.

Периодичность включения компании в план зависит от категории риска, присвоенного работодателю.

О том, какую категорию риска присвоили работодателю, Роструд не уведомляет. В соответствующую группу могут включить любые компании, включая МСП.

В то же время присваивают категорию риска в срок до 1 июля текущего года. Поэтому уже после 1 июля 2022 года компания могла узнать, придут ли инспекторы с проверкой в 2023 году.

Если плановое контрольное надзорное мероприятие (КНМ) проходит в форме выездной проверки, обязательно применяются проверочные чек-листы.

Использовать проверочные листы при других плановых КНМ могут по решению контрольного (надзорного) органа (постановление Правительства от 27.10.2021 № 1844).

Проведение проверки с использованием чек-листов означает, что инспектор ГИТ сможет задавать только те контрольные вопросы, которые относятся к предмету проверки и перечислены в соответствующем списке.

Для проверок в сфере трудового законодательства проверочные листы утверждены приказом Роструда от 01.02.2022 № 20. В 2023 году их актуализировали.

Так, уточнили перечень контрольных вопросов по регулированию труда женщин и лиц с семейными обязанностями, расследованию несчастных случаев на производстве, обучению по охране труда.

внеплановые проверки проводятся по решению должностного лица Роструда.

Такое решение могут вынести при наличии соответствующих оснований. Например, обращение сотрудника компании о нарушениях в компании.

Помимо этого, основанием для внепланового посещения офиса инспекторами ГИТ станет нарушение работодателями установленных индикаторов риска (приказ Минтруда от 30.11.2021 № 838н).

В настоящее время существуют следующие индикаторы в области трудовых отношений, несоблюдение которых приведет к риску внепланового КНМ:

принятие судом заявления о признании банкротом работодателя , среднестатистическая численность сотрудников которого равняется или превышает 50 лиц, в том числе нанятых по совместительству;

проведение в течение одних суток одним лицом либо одним средством каких-либо измерений в целях СОУТ у контролируемого и иного лица из другого региона, если это повторялось два и более раз в течение 6 месяцев. Исключение – проведение СОУТ в регионах, граничащих друг с другом.

Перечень этих индикаторов Минтруд планирует расширить. В ведомстве подготовили документ, по которому внеплановые проверки ГИТ станут возможными в случаях:

увеличения количества несчастных случаев с легкими последствиями по отношению к предыдущему году на 20% и более – при количестве произошедших несчастных случаев с легкими последствиями в текущем году не менее 2;

отсутствия в ИС учета результатов проведения СОУТ данных о результатах ее проведения в компании или ИП, если сведения о спецоценке внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП более 12 месяцев назад. Такой индикатор будет действовать в случае, если у работодателя трудится более 50 лиц, о которых он представляет сведения в СФР, а также есть информация о результатах проведения спецоценки у компании или ИП более 5 лет назад.

Еще одно основание для внепланового контроля установлено в качестве исключения из правила о моратории на проверки в 2023 году.

Так, внеплановая проверка по решению руководства Роструда или его территориальных органов после согласования с органами прокуратуры возможна при поступлении от сотрудников обращений о массовых (более 10 процентов среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях, связанных с полной или частичной невыплатой зарплаты свыше одного месяца (постановление Правительства от 10.11.2022 № 2036).

Отметим, что в связи с действующим мораторием в 2023 году вероятность внеплановой проверки ГИТ не исключена. Но провести такую проверку трудинспекторы смогут только:

при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью;

по фактам причинения вреда физлицам;

при истечении срока исполнения предписания о принятии мер по устранению нарушений, которые могут принести вред жизни или здоровью.

В таких случаях проведение проверки должны быть согласованы с прокуратурой.

Мораторий на плановые проверки

В 2023 году освобождены от плановых проверок:

Предприятия, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска. Срок освобождения — до конца 2023 года (постановление Кабмина от 01.10.2022 № 1743).

Исключение предусмотрено для плановых проверок только в отношении: объектов контроля категорий чрезвычайно высокого и высокого риска; опасных производственных объектов II класса опасности; гидротехнических сооружений II класса.

Представители IТ-бизнеса. Срок действия освобождения — до 31.12.2024 (постановление Кабмина от 24.03.2022 № 448);

Учреждения дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования высокой группы риска. Срок действия освобождения – до 31.12.2023.

Таким учреждениям плановую проверку заменят на профилактический визит. Отказаться от этого КНМ нельзя. Визит продлится один день (постановление Кабмина от 24.03.2022 № 448).

Изначально проведение плановых неналоговых проверок в отношении компаний и ИП было приостановлено до конца 2022 года. Однако действие моратория на такие проверки продлили до конца 2030 года (постановление Правительства от 10.03.2023 № 372).

При этом плановые проверки сохраняются в отношении объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса опасности.

Кроме того, возможно проведение обязательного профилактического визита на основании поручений президента или кабмина.

Срок проверки ГИТ

Срок выездной проверки ГИТ в общем случае не может превышать 10 рабочих дней.

В отношении субъекта МСП общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать:

50 часов – для малого предприятия;

15 часов – для микропредприятия.

Исключение – выездная проверка, проводимая в связи с наступлением события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что КНМ проводятся по программе, которая не может продолжаться в отношении микропредприятия более 40 часов.

Срок проведения выездной проверки организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких регионов, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению или производственному объекту.

План проверки ГИТ

Трудинспекция придет с проверкой, если работодатель включен в ежегодный план таких мероприятий. Планы проверок размещаются для всеобщего ознакомления на сайте Роструда.

Сводный план проверок ГИТ на 2023 год на сайте уже есть.

В общем случае в план включают компании в зависимости от того, к какой группе риска она отнесена:

при высоком риске проверки возможны раз в 2 года ;

при значительном риске в план включают раз в 3 года ;

при среднем риске периодичность проверок — раз в 5 лет ;

при умеренном риске проверяющие приходят раз в 6 лет.

Если работодатель отнесен к низкорисковой группе, проверки не проводятся.

Организации, отнесенные к значительной, среднейи умеренной группам риска проверять в 2023 году нельзя. Аналогичное правило распространяется и на фирмы с низким уровнем риска.

С учетом введенного моратория в план КНМ Роструда до 2030 года включили только тех работодателей, которые отнесены к категории высокого риска.

Исключение — учреждения дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования с указанной категорией риска.

В отношении таких учреждений может проводиться профилактический визит продолжительностью один день. Возможности отказаться от его проведения нет.

Работодателя могут исключить из плана проверок. Это может произойти в случае, если за 3 месяца до даты начала КНМ проверяющие посетили компанию с профилактическим визитом.

Кроме того, проверку исключат из сводного плана в том числе, если работодатель:

ликвидирован либо прекратил деятельность;

не ведет деятельность, которая была предметом проверки;

включен в низкорисковую группу риска;

не продлил лицензию или ее аннулировали – для КНМ, запланированных в отношении лицензиатов.

Контрольно-надзорные мероприятия

Госконтроль в сфере соблюдения требований трудового законодательства проходит в следующих формах, это:

Выездная проверка ГИТ — плановая или внеплановая.

Выездная проверка – КНМ, проводимое в офисе, на территории либо на объектах контроля проверяемого лица.

Выездную проверку представители ГИТ назначает, только если нельзя:

установить полноту и достоверность сведений, находящихся у инспекции; без выезда определить, соответствует ли деятельность компании или ИП обязательным требованиям.

Документарная проверка.

Документарные проверки инспектор ГИТ проводит на своем рабочем месте.

Предметом документарной проверки могут стать только сведения, содержащиеся в документах проверямого работодателя.

В ходе документарной проверки инспектор ГИТ может:

затребовать объяснения от работодателя; запросить документы; проводить экспертизу.

Рейдовый осмотр.

Рейдовый осмотр — это контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого оценивают соблюдение обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько работодателей.

В ходе рейдового осмотра ГИТ может проводить досмотры, опросы, истребовать документы.

Общий срок рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней, а в отношении одного проверяемого он ограничен сутками.

Мониторинг безопасности.

Мониторинг безопасности – это надзор за соблюдением обязательных требований. Его проводят без предупреждения и взаимодействия с работодателем.

Инспектор ГИТ при этом анализирует данные, которые:

поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия;

предоставляются проверяемым лицом в рамках исполнения обязательных требований;

содержатся в государственных и муниципальных информационных системах;

являются общедоступными;

получены с помощью работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

По итогам мониторинга инспектор может вынести решение о проведении внепланового КНМ.

Инспекционный визит.

Инспекционный визит – выездное контрольное мероприятие, проводимое по месту нахождения работодателя или по месторасположению объекта контроля. Он может длиться не более одного рабочего дня.

В ходе визита проверяющие вправе осуществлять осмотр, опрос, инструментальное обследование, истребовать документацию и письменные объяснения.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Выездное обследование — это КНМ, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах.

Обследование проводится без информирования проверяемого лица. Срок проведения выездного обследования первого объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать одного рабочего дня.

О проведении выездной проверки проверяемая фирма уведомляется не позднее чем за 24 часа до ее начала. Контролеры должны прислать ей копию решения о проведении выездной проверки.

Если основанием для проведения внепланового КНМ являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба), проверяющий имеет право принять все меры для ее предотвращения.

В таком случае он незамедлительно приступает к проведению внепланового мероприятия, то есть в течение 24 часов с момента получения соответствующих сведений. При этом извещается прокурор по месту нахождения объекта контроля.

В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового КНМ может не проводиться.

Профилактические мероприятия

В последнее время чиновники большое значение придают профилактическим КНМ, проводимым не в целях наказания предпринимателей, а предупреждения совершения нарушений.

Контроль в форме профилактических мероприятий проводится путем:

информирования;

обобщения правоприменительной практики;

стимулирования добросовестности;

объявление предостережения;

консультирования;

самообследования;

профилактических визитов.

Профилактический визит проходит в форме превентивной беседы по месту ведения деятельности проверяемого лица либо с использованием видео-конференц-связи.

В ряде случаев, профилактические визиты обязательны в отношении:

объектов контроля, отнесенных к категориям высокого и значительного риска;

лиц, чья деятельность в наивысшей степени связана с производственным травматизмом, сопряженным с тяжелыми повреждениями здоровья либо со смертельным исходом, в течение 3 лет, предшествующих началу осуществления деятельности контролируемым лицом.

О проведении обязательного профилактического визита проверяемого работодателя должны уведомить за 5 дней до даты его проведения.

От проведения данного мероприятия можно отказаться. Для этого нужно уведомить проверяющих за 3 рабочих дня до момента проведения мероприятия.

По итогам профилактического визита предписания об устранении нарушений выдаваться не могут. Разъяснения, которые проверяемый работодатель получит в ходе такого визита, носят рекомендательный характер.

С третьего октября 2022 года действует правило о том, что проверяемый работодатель может обратиться к проверяющим с просьбой о проведении профилактического визита (постановление Правительства от 01.10.2022 № 1743).

В случае если такое обращение поступило не позднее чем за 2 месяца до даты начала проведения планового КНМ, проверяющие включают профилактический визит в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год.

Такой профилактический визит проводится не позднее чем за 1 месяц до дня проведения планового КНМ, при этом дату его проведения предварительно согласуют с контролируемым лицом любым способом, обеспечивающим фиксирование такой координации.