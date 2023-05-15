Увольнение

Увольнение «на эмоциях» признано судом незаконным

Решением суда работник, написавший заявление об увольнении под влиянием эмоций, был восстановлен, а компанию судью обязали выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

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Увольнение «на эмоциях» признано судом незаконным
Иллюстрация: freepik/freepik

Такое неожиданное решение вынесли судьи Могочинского районного суда Забайкальского края 30 марта 2023 г. по делу № 2-157/2023.

Суть спора довольно проста и понятна.

Врач написал заявление об увольнении по собственному желанию без двухнедельной отработки, которое было акцептовано руководством клиники.

Но, затем уволившийся обратился в суд с иском о признании увольнения незаконным, отмене приказ об его увольнении и восстановлении на работе.

В свою пользу уволившийся врач указал, что он подал заявление об увольнении по собственному желанию, однако, потом передумал увольняться и подал заявление об отмене заявления об увольнении. Но, руководство ему отказало, сославшись на то, что приказ об увольнении был подписан, расчет произведен.

На момент подачи иска, с приказом об увольнении он ознакомлен не был и согласования сторон об увольнении не было.

Также он дополнил, что руководством больницы создана напряженная обстановка, в отношении его регулярно проводятся проверки на предмет опозданий на работу, незаконно лишают выплат.

Заявление об увольнении по собственному желанию он написал под влиянием эмоций и оставил его секретарю.

Почему суд поддержал работника

Судьи учли все обстоятельства дела, допросили свидетелей и пришли к выводу, что собранные материалы свидетельствуют о недобровольном волеизъявлении работника расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, а с пороком воли.

Заявление было написано после конфликта с начальником, в связи с чем оно не было добровольным и осознанным.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 77 ТК регламентировано, что трудовой договор может быть прекращен по инициативе работника (ст. 80 ТК) причем добровольно (пп. «а» п. 22 постановления Пленума ВС от 17 марта 2004 г.).

Частью 1 ст. 80 ТК предусмотрено, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.

В пользу работника сыграл и тот факт, что он не подписал приказ об увольнении. Хотя, нужно иметь в виду, что изданный и подписанный приказ об увольнении сотрудника никак не влияет на отмену увольнения.

Работнику достаточно успеть отозвать заявление до конца срока предупреждения об увольнении.

Восстановление сотрудника невозможно, если на его место письменно уже приглашен другой сотрудник. 

Об этом говориться в письме Роструда от 8 апреля 2021 г. № ПГ/07684-6-1.

Выводы

  • для увольнения скандальных работников может быть недостаточно заявления по-собственному, если он пойдет в суд;

  • если увольняете работников, все нормы ТК должны быть соблюдены до мельчайших деталей с подписанием всех документов;

  • сначала нужно уладить конфликт, а потом увольнять;

  • с двухнедельной отработкой нужно быть осторожнее, часто всего ее нельзя отменить;

  • имейте в виду, что ваши работники могут свидетельствовать в суде против вас.

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