Изменение персональных данных сотрудников в программах 1С

Должен ли далее с течением времени работодатель отслеживать изменения в персональных данных работника? Нужно ли вносить эти изменения в какие-то документы и сообщать в контролирующие органы?

Обо всем этом расскажем в данной публикации.

Пример разберем в 1С: Бухгалтерии предприятия, но он справедлив и для 1С: ЗУП ред. 3.1.

Итак, напомним о каждом виде персональных данных.

СНИЛС (страховой номер социального лицевого счета, та самая зелёная ламинированная карточка) и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) — это данные, которые присваиваются человеку «на всю жизнь» и не меняются.

Если работник при приеме на работу не может предоставить эти документы, можно сделать запрос в налоговую инспекцию и СФР.

Однако лучше бы вообще не допускать таких ситуаций.

При сдаче ЕФС-1 при приеме на работу вы должны указать номер СНИЛС, срок сдачи отчета — в день приема на работу или на следующий рабочий день, иначе штраф.

У вас просто физически нет времени дожидаться ответа от контролирующих органов.

Паспортные данные меняются (постановление Правительства от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ»). Происходит это в следующих случаях:

достижение возраста 20, 45 лет;

смена фамилии, имени, отчества, пола, даты или места рождения;

порча или утеря паспорта.

Замена паспорта – это обязанность работника.

Физическое лицо после получения нового документа вносит изменения в личном кабинете на портале государственных услуг, уведомляет работодателя, банк (в котором у физического лица открыты счета), страховую медицинскую организацию, где оформлен полис ОМС.

Для изменения фамилии и других паспортных данных в кадровых документах достаточно нового паспорта.

При изменении фамилии в связи с заключением брака можно приложить копию свидетельства о браке.

Также вы можете взять с работника заявление и оформить приказ. Трудовой договор остается действительным. Но, если хотите, оформите дополнительное соглашение.

В бумажной трудовой книжке зачеркните старую фамилию, рядом впишите новую. На внутренней стороне обложки укажите реквизиты свидетельства о браке. В личной карточке изменения вносите аналогично.

Если в трудовой книжке есть вкладыш, исправьте фамилию и на обложке книжки, и на обложке вкладыша.

Если у сотрудника электронная трудовая книжка, то изменение фамилии работника не является основанием для подачи новых сведений о трудовой деятельности в СФР, так как это законодательно не предусмотрено.

Однако вместе с тем фамилия работника в ежеквартальной форме ЕФС-1 должна соответствовать данным в документе, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета СФР (п. 3.5 Порядка заполнения ЕФС-1).

Поэтому, чтобы поменять фамилию для СНИЛС, в СФР подается заявление по форме АДВ-2, утвержденной постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 243п. Подать это заявление работник может сам либо через вас, как работодателя (пп. 2 п. 2 ст. 6, п. п. 1, 2, 3 ст. 9, ст. 14 закона о персонифицированном учете, п. п. 16, 17 Инструкции о порядке ведения персонифицированного учета).

Так же работодатель подает новые «Сведения о застрахованных лицах (ФСС)» в СФР для выплаты пособий.

Чтобы работодателю «не пропустить» информацию о смене персональных данных, можно в трудовом договоре закрепить обязанность работника сообщать об изменениях в течение определенного срока.

Или в трудовом договоре сделать ссылку на «Положение о работе с персональными данными», если такое разработано в организации.

Кстати, в 1С: ЗУП есть встроенная функция контроля ведения учета, которая помогает отслеживать ошибки и недочеты по сотрудникам, в том числе касающиеся персональных данных.

Перейдем к практической части и рассмотрим несколько примеров по изменению персональных данных в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0:

Допустим, наша сотрудница Титова Елена Андреевна вышла замуж и сменила фамилию на Бойко, новый паспорт она получила 28.02.2023 г. и представила обновленные данные в отдел кадров и бухгалтерию. А другой сотрудник Косов Михаил Леонидович представил новые паспортные данные в связи с утерей старого паспорта.

По обоим работникам необходимо внести изменения в программу, сдать отчет «Сведения о застрахованных лицах в ФСС» в СФР — это обязанность работодателя, и по личной просьбе сотрудников сдать АДВ-2.

При внесении изменений в справочники программы, никогда не изменяйте «старые» данные на «новые» путем удаления информации и внесения новой!

В программе должны храниться все изменения по организациям, товарам, договорам и т.п., в том числе по персональным данным работников.

Для этого используется функция «История»:

Внесем новые данные в карточку физического лица в разделе «Справочники» — «Физические лица».

Провалившись в нужного сотрудника щелкаем по синей гиперссылке «Изменить ФИО». Вносим новую фамилию и дату, с которой действуют изменения.

Теперь, нажав на синюю гиперссылку «История ФИО», можем отследить историю изменений фамилии сотрудника.

Таким же образом через «Историю» внесем данные нового паспорта сотрудницы:

После проведения всех изменений в карточке физического лица, в карточке сотрудника данные изменятся автоматически.

Убедиться в этом можно зайдя в пункт «Сотрудники» раздела «Зарплата и кадры» или «Справочники».

В списке сотрудников Титова Елена Андреевна отсутствует:

В карточке новая фамилия, новые паспортные данные. Изменения сохранены в «Истории».

Также новые персональные данные можно внести не только через пункт «Физические лица», но и непосредственно в карточке сотрудника в одноименном пункте «Сотрудники».

Здесь также необходимо воспользоваться синей гиперссылкой «История»:

В карточке физического лица данные изменились автоматически:

Далее отправляем в СФР форму «АДВ-2» (раздел «Отчеты» — «Регламентированные отчеты») и «Сведения о застрахованных лицах (ФСС)» (раздел «Зарплата и кадры») по этим сотрудникам:

Открываем сведения, представленные при приеме на работу. Автоматически программа заполнит новые сведения.