Бизнес с государством. Как заработать на тендерах и не сойти с ума

Объем торгов только за последние 3 квартала вырос почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов.

Тендеры, с одной стороны, дают вам постоянный спрос на ваши товары и услуги, вы самостоятельно выбираете покупателей, защищены различными надзорными службами и получаете бесплатную рекламу.

С другой — бизнес с государством несет в себе ряд важных бюрократических аспектов: чтобы не погрязнуть в них, вам необходима целая команда профессионалов.

Вот лишь немногое, что должен уметь начинающий участник закупок, чтобы выстроить прибыльный бизнес с государством и не наделать ошибок, которые могут обернуться неприятными последствиями.

1. Электронная подпись

Ее необходимо оформить на генерального директора или на доверенное лицо организации.

Для этого обратитесь в отделение ФНС вашего региона или в ближайший удостоверяющий центр.

Вам нужна подпись, которая подходит именно для торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и закупок крупных коммерческих организаций.

На специальный носитель, сертифицированный ФСБ, установят сертификат, который позволит участвовать в торгах.

Важно! Электронная подпись, которую использует ваш бухгалтер, скорее всего, не подойдет для этих целей

2. Лицензия КриптоПро

Далее предстоит исключить конфликт криптопровайдеров и произвести настройку программного обеспечения: только так вы сможете использовать ключ электронной подписи.

Без этого вы не только не сможете участвовать в торгах, но и даже, банально, подписать какой-либо документ.

3. Аккредитация на ЭТП

Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ заказчики публикуют на 8 федеральных электронных торговых площадках.

Для того чтобы получить к ним доступ, достаточно зарегистрироваться в Едином реестре участников закупок.

После подготовки специального пакета документов сотрудники площадки проверят, чтобы каждый из них соответствовал федеральному законодательству и был предоставлен в строго определенном формате. Иначе заявку на регистрацию просто вернут вам на доработку.

Для коммерческих закупок существуют свои площадки: на них конкуренция ниже, чем на государственных ЭТП, а условия для поставщиков зачастую выгоднее.

Но чтобы зарегистрироваться на них, необходимо изучить требования каждой площадки, собрать индивидуальный пакет документов и расширить возможности своего ключа электронной подписи.

5. Оптимальная цена закупки

Посмотрите на завершенные закупки в вашей сфере и на закупки интересующего заказчика. Оцените, как работают ваши конкуренты, какую цену они предлагают, как подтверждают свою добросовестность.

Это даст понимание, как сформировать собственное предложение.

Для такой аналитики проще всего использовать платные сервисы, однако если запастись терпением, можно провести ее бесплатно и собственноручно с помощью ЕИС.

6. Требования заказчика

Эта информация находится в техническом задании и в проекте контракта.

Убедитесь, что характеристики в этих файлах не противоречат друг другу.

Часто бывает, что в ТЗ указан ГОСТ, а характеристики необходимого товара или услуги в приложении к договору ему не соответствуют.

В таком случае нужно составлять запрос на разъяснение заказчику с требованием привести закупочную документацию в соответствие федеральному закону или вообще отказаться от участия в такой закупке.

7. Подготовка заявки

Для этого необходимо собрать все документы (около 16 видов) в соответствии с нормами релевантного федерального закона и требованиями заказчика.

Чтобы ошибки в заявке не повлекли дисквалификацию, обращайте внимание на все мелочи: например, наличие запятой с двумя нулями после любых цифр.

Убедитесь, что формат каждого документа соответствует тому, что указал заказчик. После — загрузите их на площадку в установленные сроки.

Помните, что как только вы подали заявку на участие, то автоматически согласились со всеми требованиями заказчика, даже с самыми противоречивыми.

Поэтому тщательно перепроверьте всю закупочную документацию и убедитесь в том, что она полностью вас устраивает.

Итог

Кажется, что участвовать в закупках трудно. На самом деле большую часть этих шагов вы можете делегировать нашим специалистам, сосредоточившись на расчете потенциальной прибыли с каждого интересующего вас тендера.

Никто не может дать стопроцентную гарантию победы в тендерах, но максимально повысить свои шансы и быть на шаг впереди конкурентов вполне реально.

Достаточно делегировать всю работу надежной компании с обширной историей работы с госзаказом, а не заниматься погружением в федеральные законы и нормы проведения закупок.

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