Госзакупки

Свежие изменения в госзакупках: обзор

Установили типовые условия госконтрактов на организацию детского питания в школах. С подрядчика взыскали затраты на проведение экспертизы проектной документации. Разъяснили, какие договоры не подтверждают наличие специалистов у участника госзакупки. Об этом и не только читайте в обзоре.

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Свежие изменения в госзакупках: обзор
Иллюстрация: wavebreakmedia-micro/freepik

Изменения законодательства

Определили типовые условия госконтрактов на организацию детского питания в школах. В них закрепили обязанности сторон.

Новшества станут использовать при закупках, которые объявили после 1 мая.

С 19 апреля действуют новые типовые условия госконтрактов на ремонт автодорог и искусственных дорожных сооружений.

В них среди прочего закрепили положения о приостановке работ и гарантии качества их результата.

Судебная практика

Госзаказчик взыскал с подрядчика затраты на проведение экспертизы проектной документации, поскольку та получила отрицательное заключение.

Суды среди прочего отметили, что ему требовалась документация с положительным заключением.

Если его нет, значит, результат работ некачественный и не имеет потребительской ценности. ВС не стал пересматривать дело.

ВС поддержал госзаказчика, который удержал всю сумму обеспечения за нарушение контракта. Суд учел, в частности, его условия, а также то, что сделку расторгли по вине контрагента.

КС разобрался, когда участников госзакупок не наказывают за антиконкурентное соглашение.

Так, исключение из запрета на картели касается только группы подконтрольных лиц. Контроль над ней должен быть юридически оформлен.

Разъяснения

ФАС сообщила: для оценки заявок по показателю «наличие специалистов» гражданско-правовые договоры не подходят.

Требования же к документам, которыми участники подтверждают квалификацию работников, заказчик определяет сам.

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Госзакупки

Свежие изменения в госзакупках: обзор

Установили типовые условия госконтрактов на организацию детского питания в школах. С подрядчика взыскали затраты на проведение экспертизы проектной документации. Разъяснили, какие договоры не подтверждают наличие специалистов у участника госзакупки. Об этом и не только читайте в обзоре.

Свежие изменения в госзакупках: обзор

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