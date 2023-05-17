Свежие изменения в госзакупках: обзор

Изменения законодательства

Определили типовые условия госконтрактов на организацию детского питания в школах. В них закрепили обязанности сторон.

Новшества станут использовать при закупках, которые объявили после 1 мая.

С 19 апреля действуют новые типовые условия госконтрактов на ремонт автодорог и искусственных дорожных сооружений.

В них среди прочего закрепили положения о приостановке работ и гарантии качества их результата.

Судебная практика

Госзаказчик взыскал с подрядчика затраты на проведение экспертизы проектной документации, поскольку та получила отрицательное заключение.

Суды среди прочего отметили, что ему требовалась документация с положительным заключением.

Если его нет, значит, результат работ некачественный и не имеет потребительской ценности. ВС не стал пересматривать дело.

ВС поддержал госзаказчика, который удержал всю сумму обеспечения за нарушение контракта. Суд учел, в частности, его условия, а также то, что сделку расторгли по вине контрагента.

КС разобрался, когда участников госзакупок не наказывают за антиконкурентное соглашение.

Так, исключение из запрета на картели касается только группы подконтрольных лиц. Контроль над ней должен быть юридически оформлен.

Разъяснения

ФАС сообщила: для оценки заявок по показателю «наличие специалистов» гражданско-правовые договоры не подходят.

Требования же к документам, которыми участники подтверждают квалификацию работников, заказчик определяет сам.