Расчет пенсии

Какие доплаты снимаются с пенсионера в случае его перехода на пенсию супруга

Закон позволяет пережившему супругу перейти со своей пенсии (по старости или по инвалидности) на пенсию по случаю потери кормильца, если его покойный супруг получал пенсию в большем размере (ст. 10 закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ).

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Какие доплаты снимаются с пенсионера в случае его перехода на пенсию супруга
Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels

Пенсия по случаю потери кормильца рассчитывается на базе пенсии самого кормильца — поэтому многие уверены в том, что, перейдя на пенсию супруга, они будут получать выплату в том же размере, что и он.

Но это не совсем так: пенсия по случаю потери кормильца всегда меньше, чем пенсия самого кормильца. Это происходит потому, что в ней не учитывается ряд доплат, которые полагаются к пенсии по старости и по инвалидности.

Разберем на примере страховых пенсий (поскольку сейчас они назначаются чаще всего), какие доплаты снимаются в случае перехода на пенсию супруга (ст. 17 закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ):

  • прибавка за иждивенца (если человек переходит на пенсию по случаю потери кормильца, он сам признается иждивенцем — поэтому закон не предусматривает возможность получать доплату за своих иждивенцев, даже если таковые у пенсионера имеются: несовершеннолетние дети, взрослые дети с инвалидностью и т. д.);

  • прибавка в связи с достижением пенсионером 80-летнего возраста (по этому основанию повышается только пенсия по старости — причем надбавка предусмотрена весьма значительная: в размере 100% фиксированной выплаты, по состоянию на 2023 год это 7 567,33 рублей);

  • прибавка к пенсии в связи с установлением 1 группы инвалидности (размер этой прибавки такой же, как для 80-летних пенсионеров, но она устанавливается только к пенсии по инвалидности или по старости);

  • прибавка за северный стаж (15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях в размере 50% или 30% фиксированной выплаты соответственно) начисляется, согласно закону, только к пенсии по старости или по инвалидности;

  • прибавка за т. н. сельский стаж (30 лет работы в определенных отраслях сельского хозяйства, которые входят в список, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. № 1440) также полагается только получателям пенсии по старости или по инвалидности.

Помимо этого, при расчете пенсии по случаю потери кормильца применяется пониженный размер фиксированной выплаты: если по общему правилу для пенсий по старости или по инвалидности 1-2 группы она устанавливается в размере 100%, то для пенсий по случаю потери кормильца ее величина снижается до 50% (ст. 16 закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ).

Применительно к 2023 году суммы будут такие: 7 567,33 рублей для пенсий по старости или инвалидности 1-2 группы и 3 783,67 рублей — для пенсий по случаю потери кормильца.

Обратите внимание, что у органов СФР сейчас есть обязанность автоматически перевести получателя пенсии по случаю потери кормильца обратно на его пенсию (по старости или по инвалидности), если ему исполняется 80 лет и с учетом доплаты его прежняя пенсия станет больше (ст. 22 закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ).

Во всех остальных случаях пенсионеру придется контролировать ситуацию самому: как только у него возникает право на одну из перечисленных здесь доплат, нужно обращаться в Социальный фонд РФ с заявлением о переводе на свою пенсию (по старости или по инвалидности) — если с учетом доплаты она станет выгоднее.

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Расчет пенсии

Какие доплаты снимаются с пенсионера в случае его перехода на пенсию супруга

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