Какие доплаты снимаются с пенсионера в случае его перехода на пенсию супруга

Пенсия по случаю потери кормильца рассчитывается на базе пенсии самого кормильца — поэтому многие уверены в том, что, перейдя на пенсию супруга, они будут получать выплату в том же размере, что и он.

Но это не совсем так: пенсия по случаю потери кормильца всегда меньше, чем пенсия самого кормильца. Это происходит потому, что в ней не учитывается ряд доплат, которые полагаются к пенсии по старости и по инвалидности.

Разберем на примере страховых пенсий (поскольку сейчас они назначаются чаще всего), какие доплаты снимаются в случае перехода на пенсию супруга (ст. 17 закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ):

прибавка за иждивенца (если человек переходит на пенсию по случаю потери кормильца, он сам признается иждивенцем — поэтому закон не предусматривает возможность получать доплату за своих иждивенцев, даже если таковые у пенсионера имеются: несовершеннолетние дети, взрослые дети с инвалидностью и т. д.);

прибавка в связи с достижением пенсионером 80-летнего возраста (по этому основанию повышается только пенсия по старости — причем надбавка предусмотрена весьма значительная: в размере 100% фиксированной выплаты, по состоянию на 2023 год это 7 567,33 рублей);

прибавка к пенсии в связи с установлением 1 группы инвалидности (размер этой прибавки такой же, как для 80-летних пенсионеров, но она устанавливается только к пенсии по инвалидности или по старости);

прибавка за северный стаж (15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях в размере 50% или 30% фиксированной выплаты соответственно) начисляется, согласно закону, только к пенсии по старости или по инвалидности;

прибавка за т. н. сельский стаж (30 лет работы в определенных отраслях сельского хозяйства, которые входят в список, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. № 1440) также полагается только получателям пенсии по старости или по инвалидности.

Помимо этого, при расчете пенсии по случаю потери кормильца применяется пониженный размер фиксированной выплаты: если по общему правилу для пенсий по старости или по инвалидности 1-2 группы она устанавливается в размере 100%, то для пенсий по случаю потери кормильца ее величина снижается до 50% (ст. 16 закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ).

Применительно к 2023 году суммы будут такие: 7 567,33 рублей для пенсий по старости или инвалидности 1-2 группы и 3 783,67 рублей — для пенсий по случаю потери кормильца.

Обратите внимание, что у органов СФР сейчас есть обязанность автоматически перевести получателя пенсии по случаю потери кормильца обратно на его пенсию (по старости или по инвалидности), если ему исполняется 80 лет и с учетом доплаты его прежняя пенсия станет больше (ст. 22 закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ).

Во всех остальных случаях пенсионеру придется контролировать ситуацию самому: как только у него возникает право на одну из перечисленных здесь доплат, нужно обращаться в Социальный фонд РФ с заявлением о переводе на свою пенсию (по старости или по инвалидности) — если с учетом доплаты она станет выгоднее.