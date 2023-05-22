Как получить банковский вклад по наследству

На каком основании можно получить вклад по наследству

Вклад, а точнее деньги, которые на нем хранятся, можно получить по наследству по нескольким основаниям:

По завещанию.

Если вкладчик составил завещание и указал наследников. Завещание должно быть оформлено владельцем вклада лично, наследодатель должен быть полностью дееспособным. Завещание должно быть заверено нотариусом, только тогда оно будет действующим.



При этом в завещании могут быть указаны не только деньги на вкладе и счетах, но и другое имущество. Если наследников несколько и вкладчик не прописал, в каких долях они должны получить деньги, то деньги будут распределены в равных долях.

По завещательному распоряжению.

Это отдельный документ, который касается только денег на вкладе или счетах в конкретном банке. Оформить завещательное распоряжение вкладчик может только лично в отделении банка, где его открывает.



Это бесплатная процедура. Заверять у нотариуса распоряжение не нужно, так как оно сразу приравнивается к нотариально заверенному завещанию и имеет юридическую силу.

Обратите внимание: если вкладчик оформлял и завещание, и завещательное распоряжение, законную силу будет иметь документ, который был оформлен последним.