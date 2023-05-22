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Как получить банковский вклад по наследству

Рассказываем, как работает эта процедура, кто и по какой причине может получить вклад по наследству и в какой срок.

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Как получить банковский вклад по наследству
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

На каком основании можно получить вклад по наследству

Вклад, а точнее деньги, которые на нем хранятся, можно получить по наследству по нескольким основаниям:

  • По завещанию.

Если вкладчик составил завещание и указал наследников. Завещание должно быть оформлено владельцем вклада лично, наследодатель должен быть полностью дееспособным. Завещание должно быть заверено нотариусом, только тогда оно будет действующим.

При этом в завещании могут быть указаны не только деньги на вкладе и счетах, но и другое имущество. Если наследников несколько и вкладчик не прописал, в каких долях они должны получить деньги, то деньги будут распределены в равных долях.

  • По завещательному распоряжению.

Это отдельный документ, который касается только денег на вкладе или счетах в конкретном банке. Оформить завещательное распоряжение вкладчик может только лично в отделении банка, где его открывает.

Это бесплатная процедура. Заверять у нотариуса распоряжение не нужно, так как оно сразу приравнивается к нотариально заверенному завещанию и имеет юридическую силу.

Обратите внимание: если вкладчик оформлял и завещание, и завещательное распоряжение, законную силу будет иметь документ, который был оформлен последним.

  • По общему законодательному праву в порядке очереди родства.

Если наследодатель не оформлял ни завещания, ни распоряжения, то процедура наследования происходит на общих основаниях. Это значит, что все имущество, а также деньги на счетах и долги при их наличии будут делиться между родственниками. По закону наличие родственников определено до восьмой очереди.

При этом если определены наследники первой очереди — родители, супруги и дети, а также внуки по праву представления, то наследники второй (бабушки, дедушки, братья, сестры), третьей (тети и дяди, двоюродные сестры и братья) и последующих очередей уже не могут претендовать на наследство.

Важно! Даже если вкладчик оформил завещание или завещательное распоряжение, все равно есть группа людей, у которой есть обязательное право на долю в наследстве. Размер доли не может быть менее половины той части, которая им полагалась бы по действующему закону.

К этой группе относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Как получить деньги с вклада в банке по наследству

Наследник должен предоставить в банк свидетельство о праве на наследство и написать заявление в свободной форме о выдаче наследных денег с обязательным указанием следующих данных:

  • ФИО наследника;

  • дата и место рождения;

  • данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

  • адрес регистрации по месту жительства;

  • реквизиты свидетельства (номер бланка, номер в реестре, дата выдачи, номер наследственного дела);

  • дата оформления данного заявления;

  • подпись наследника.

В какие сроки можно получить вклад по наследству

Чтобы получить деньги с вклада в качестве наследства, его нужно принять. Для этого наследник обращается к нотариусу или другому уполномоченному лицу по месту открытия наследства, чтобы получить соответствующее свидетельство.

Эту процедуру необходимо совершить в течение шести месяцев со дня открытия наследства. При этом само свидетельство о праве на наследство можно получить только спустя полгода. Это время необходимо, чтобы все наследники могли заявить о своих правах.

Свидетельство может быть выдано и раньше, но только в том случае, если есть достоверные данные, что других наследников, кроме уже откликнувшихся, нет.

В среднем банк проверяет документы за 1–3 рабочих дня и потом готов выдать деньги наследнику.

Почему банк может увеличить срок выдачи денег с вклада

В некоторых случаях срок выдачи денег с вклада может быть увеличен.

Например, если есть недостающие документы или они некорректно оформлены.

Также это может произойти, если обнаружатся новые наследники, которые не успели принять наследство в течение шести месяцев. Могут быть и другие нестандартные условия.

В зависимости от ситуации банк может совершить дополнительную проверку или запросить дополнительные документы. В этом случае срок выдачи денег банк будет устанавливать индивидуально.

Что происходит с процентами по вкладу при наследовании

Банк продолжит начислять проценты в соответствии с договором и до его окончания. Порядок расчета и начисления, условия вклада не будут меняться, если наследователь не решит досрочно расторгнуть договор.

Если наследник не снимает деньги с вклада, то получит их вместе со всеми процентами по окончании срока депозита.

Наследственную долю с вкладов и счетов выплачивают в валюте счета наличными или перечисляют на вклад или счет наследника

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