Должностная инструкция специалиста по охране труда — 2023

В данной статье освещены основные моменты, которые включаются в должностную инструкцию по ЕКС.

Специалист по охране труда или консультант по безопасности труда

Должности «специалист по охране труда» и «специалист по безопасности труда» (вместо «специалист» может быть использован термин «консультант») введены в российский обиход зарубежными компаниями и инвесторами. Это классификация по международному образцу.

За новыми названиями скрываются известные старшим поколениям инженеры по охране труда и/или технике безопасности.

На первый взгляд, перечисленные выше похожие должности, связанные с охраной труда, имеют три основных отличия:

Образование.

Специалист (инженер) по безопасности труда должен иметь техническое образование и рабочую квалификацию.

Специалист по охране труда должен иметь высшее образование по программе «Техносферная безопасность» или аналогичной. Или высшее образование и специальную подготовку.

Опыт работы.

Специалисту по безопасности нужно знать технологию изнутри: иметь опыт работы в качестве квалифицированного рабочего (обычно 4 года минимум).

Охрана труда — это отдельная специализация. В зависимости от опыта специалисту присваиваются профессиональные категории.

Функционал и подчиненность.

Специалист по безопасности занимается техническими аспектами, например, участвует в испытаниях оборудования, консультирует по изменению технологий. Подчиненность – главному инженеру.

Вместе с тем специалист по охране труда скорее административный работник — выстраивает и координирует саму систему охраны труда. Подчиняется он при этом дирекции предприятия

Система охраны труда на предприятии функционирует на основании соответствующего положения, утвержденного директором.

Обратите внимание! На предприятии может иметься отдельное подразделение по обеспечению охраны труда. В его состав могут входить несколько сотрудников, у которых будут разные инструкции (по направлениям).

В этой статье рассматриваются обобщенные требования к должностной инструкции специалиста по охране труда.

Должностные обязанности

Должностные инструкции по охране труда могут включать перечень обязанностей специалиста (по ЕКС):

Построение и совершенствование системы охраны труда. Координация ее функционирования на базе государственных и мировых регулирующих стандартов.

Планирование и применение комплекса мер по созданию необходимых условий труда.

Контроль соблюдения норм по охране труда.

Контроль получения работающими всего необходимого инвентаря (средств защиты) и положенных компенсаций за особые условия труда. Обеспечение пригодности и исправности средств индивидуальной и коллективной защиты.

Организация обучения работников по охране труда. Обеспечение и контроль инструктажей по охране труда, периодических аттестаций и проверок знаний.

Создание системы менеджмента профессиональных рисков с учетом нововведений в требованиях по охране и безопасности труда и модернизации производства.

Разъяснительная работа и принятие превентивных мер для предупреждения производственного травматизма и заболеваний.

Контроль финансирования всех охранных мероприятий. Оценка эффекта от произведенных затрат.

Формирование комплекса мер по улучшению системы охраны и безопасности труда. Анализ и доработка соответствующих разделов договоров с работниками, внутрифирменных нормирующих документов.

Создание и координация системы обязательных медосмотров.

Ведение методической работы по созданию и уточнению внутренних документов по охране труда.

Анализ технической оснащенности предприятия в части обеспеченности всем необходимым для охраны труда. Подготовка заказов на требуемые товары и услуги для охраны труда.

Участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний на предприятии.

Разработка комплекса мер, способствующих повышению интереса работников к охране труда.

Ведение отчетности по комплексу проводимых мероприятий.

Права специалиста по охране труда

Определяются обязанностями. Специалист по охране труда имеет право:

Участвовать в подготовке производственных планов и решений. Участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся его сферы ответственности. Ставить задачи и давать указания другим при выполнении своих задач. Требовать и получать подробную информацию о характере и условиях работы. Получать помощь других сотрудников в процессе выполнения своих задач.

Ответственность специалиста по охране труда

Специалист по охране труда несет ответственность:

дисциплинарную — по ТК;

административную — по КоАП;

уголовную — по УК;

за нарушение Устава и внутренних регламентов предприятия.

Должностная инструкция ответственного за охрану труда

Ответственным за функционирование системы охраны и безопасности труда является работодатель (по нормам ст. 22, 214 ТК).

Руководитель как представитель работодателя отвечает за эту систему в целом на всем предприятии. Руководство подразделений, в свою очередь, несет ответственность за обеспечение норм охраны и безопасности в своих подразделениях.

Должностные инструкции руководителей высшего и среднего звена должны включать разделы по обеспечению условий труда с учетом требований по охране и безопасности. Если руководитель сам не может выполнять эти функции, он должен привлечь специалиста, чтобы выполнить положения своей инструкции.

Важно! Если на предприятии специалиста нет и его функции распределены на других сотрудников, такие сотрудники должны проходить специальное обучение.

Если прошедших подготовку сотрудников нет — лучше всего пригласить внештатного специалиста или заключить договор с аккредитованной фирмой, оказывающей услуги в области охраны труда.

Итоги

По содержанию требований ТК и ЕКС специалист по охране труда должен обладать профессиональной подготовкой и опытом, позволяющим ему обеспечивать весь необходимый комплекс мер по охране труда.

Все аспекты такого обеспечения должны найти свое отражение в должностных инструкциях по охране труда.