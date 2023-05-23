Как собрать команду в бизнесе по знакам Зодиака? Советы астролога

Конечно, астролог не сможет проверить уровень профессионализма, но зато может узнать, что за человек конкретный соискатель, какой у него характер, темперамент, умение взаимодействовать с другими людьми.

Как это работает

«Клерк» обратился к астрологу Валентине Тесля, которая рассказала нам, как собрать команду мечты.

Какой знак зодиака идеально подойдет на должность директора, а какой будет лучшим IT-шником. Естественно и про главбуха мы тоже спросили ;)

Далее рассказывает сама Валентина.

Безусловно, анализируя натальную карту, астролог руководствуется полной картиной увиденного, а не только тем, в каком знаке Зодиака находится Солнце, ведь, помимо Солнца, в натальной карте каждого человека, присутствуют еще 9 планет, 12 знаков Зодиака, 12 Домов и всевозможные аспекты, которые иногда играют наиважнейшую роль.

Но сегодня я предлагаю вам рассмотреть примеры, основанные только на знании «кто человек по знаку Зодиака», т.е., где располагается его Солнце.

Представим, что вам нужно выбрать весь топовый состав команды, а в качестве бонуса рассмотрим, какой знак зодиака станет лучшим продажником.

Ничего так мы с вами стартуем, да?

Рабочий функционал сотрудников вы и сами, наверняка, хорошо знаете. Остановимся на личностных качествах специалистов.

Какие знаки зодиака подойдут на топовые должности

Генеральный директор

Овен. Лучше всего на эту должность подходит именно он. Независимый, дерзкий, логичный, решительный.

Он умеет мыслить масштабно и способен направлять других, помогая оптимально функционировать.

Исполнительный директор

Дева. Никто, лучше Девы, не способен увидеть и устранить мелочи, из которых состоит работа огромного коллектива. Дева не конфликтна, но авторитарна.

Главный бухгалтер

Телец. Никто так не любит и не умеет ценить деньги как Телец. Он умеет копить, беречь, экономить и тратить.

К тому же он достаточно упертый, поэтому если вам захочется потратить деньги на какой-нибудь пустяк, с его точки зрения, вам придется сильно постараться, чтобы убедить его в этой необходимости.

Коммерческий директор

Скорпион. «Бей своих, чтоб чужие боялись». Он будет ласков и обходителен с поставщиками, суров с логистами, строг и беспощаден с маркетологами и продажниками. Он идеален.

Директор по продажам

Стрелец. «Не важно как, главное сколько!». Всегда приветствует творческий подход к работе и умение набираться опыта за счет реализации своего потенциала.

Умеет и любит поощрять инициативу и результат. Он строг, но справедлив.

Директор производства

Близнецы. Многозадачность — одна из самых сильных сторон Близнецов. Помимо этого, они обладают способностью генерировать и воплощать в жизнь самые необычные идеи.

Директор по логистике

Рак. «Лень – двигатель прогресса». Именно поэтому Рак всегда найдет кратчайший путь к успеху.

Он умеет считать, умеет договариваться с людьми и может быть непреклонен.

Начальник охраны

Козерог. «Дисциплина, порядок и ответственность» — три кита, на которых стоит Козерог.

Вы никогда не застигните его врасплох, он умеет просчитывать ситуации и людей, поэтому вы смело можете доверить ему как личную охрану, так и охрану своего детища.

Руководитель IT-отдела

Водолей. Он любит и приветствует все новое и прогрессивное, поэтому держит руку на пульсе всех новых разработок. Он легко сходится с людьми и обладает отличной интуицией.

Он «выбьет» из вас оплату курсов повышения квалификации для своих сотрудников, чтобы потом произнести сакраментальную фразу «А я же говорил!».

Руководитель HR-отдела

Лев. Здесь все просто: глава прайда! Помирит поссорившихся, накажет провинившихся, разделит добычу, выстроит иерархию.

В спорах и решениях всегда будет непредвзят. И все это исключительно на благо прайда, т.е компании.

Руководитель отдела маркетинга

Рыбы. Творчество всегда на первом месте! Если его сотрудник систематически выдает качественный результат, Рыбы смогут «понять и простить» любой его косяк, не относящийся к работе.

Они будут поощрять, опекать и оберегать своих лучших игроков в команде, таким образом стимулируя результативность остальных.

Юрист

Весы. Врожденные дипломаты, способные не мытьем так катаньем добиться желаемого результата. Ответственные, добросовестные и неконфликтные.

Но чтут закон и обладают высокими морально-этическими качествами. Весы преданные, честные и очень ответственные.

Менеджер по продажам

Должность не топовая, тем не менее очень важная.

От того, как менеджер строит отношения с клиентами, насколько ответственно относится к обязанностям, будет зависеть доход компании.