Стоит ли брать кредит в 2023 году и что дальше будет со ставками? Разбираемся вместе с экспертами

Что происходит на рынке кредитов весной 2023 года

Средняя ставка по потребительским кредитам в I квартале 2023 года составила 19,52% годовых (без оформления договора личного страхования). Несмотря на такой высокий процент, спрос на этот продукт растет с начала года.

По данным НБКИ, в феврале банки выдали 0,89 млн потребительских кредитов, в марте — 1,10 млн, а в апреле — 1,07 млн.

«Кредитные организации чутко реагируют на улучшение конъюнктуры в отдельных отраслях и рост зарплат, поэтому готовы предлагать части заемщиков более выгодные условия, — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в майском докладе о денежно-кредитной политике. — Кроме того, в I квартале [2023 года] банки получили высокую прибыль, что позволяет им чувствовать себя более уверенно, выдавая новые кредиты».

Количество выданных автокредитов тоже растет: в I квартале 2023 года их было 167,9 тысячи, что на 14,6% больше, чем в IV квартале 2022 года.

«Выдача автокредитов превысила уровень не только аналогичного периода 2022 года, но даже предыдущего IV квартала прошлого года. А в октябре-декабре, как правило, количество выданных автокредитов бывает наибольшим в году, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Во многом такая динамика была обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом».

Увеличивается и средний чек в микрофинансовых организациях. В апреле он составил 8,98 тыс. рублей, это на 0,18 тыс. рублей больше, чем в марте.

Рост спроса на кредиты можно объяснить несколькими причинами, говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.

Первая — это сезонность. Традиционно в весенние месяцы люди начинают активно интересоваться потребительскими кредитами, поскольку в этот момент ведется подготовка к дачному и отпускному сезону.

«Вторая — это реализация отложенного прошлогоднего спроса, а также снижение реальных доходов населения, — говорит эксперт. — Третья — это желание заемщиков успеть получить кредит на текущих условиях ввиду их возможного ухудшения в будущем на фоне вероятного повышения Центробанком значения ключевой ставки».

А что в это время происходит с ключевой ставкой

Ключевая ставка не меняется с сентября 2022 года. На предыдущем заседании 28 апреля Центробанк сохранил ее на уровне 7,5%. Следующее заседание состоится 9 июня, и Эльвира Набиуллина не исключает, что ставку поднимут.

Что будет с кредитами, если ключевую ставку поднимут

Аналитики не ожидают существенного роста ставок по потребительским кредитам, если вырастет ключевая ставка, поскольку они и так уже находятся на высоком уровне.

«После столь долгого удержания ключевой ставки большая часть игроков рынка уже заложили ее изменение в свои продукты. Вероятнее всего, ставки повысят игроки, достаточно длительное время удерживавшие их на неизменном уровне, — говорит Инна Солдатенкова. — Также можно ожидать повышения ставок по кредитам под залог недвижимости, поскольку условия по этим продуктам большинство банков стараются удерживать приближенными к ипотечным жилищным кредитам, а ставки по последним во многих банках сейчас пересматриваются в сторону увеличения на фоне ужесточения регулирования этого сегмента».

Стоит ли брать кредит

Ставки по кредитам в ближайшее время вряд ли будут снижаться, говорит руководитель направления кредитования Банки.ру Никита Егоров. Кроме того, банки начинают открывать свои МФО и выдавать через них небольшие суммы.

Брать кредит нужно в случае, если он действительно необходим. Например, на покупку нового холодильника вместо сломавшегося или на оплату лечения, говорит Инна Солдатенкова:

«Не нужно брать кредит на импульсивные покупки, поскольку эйфория пройдет, а возвращать его придется, и переплата при текущем уровне процентных ставок будет существенной».

Начинайте выбор банка и продукта со сравнения условий исходя из необходимых параметров кредита (сумма и срок).

«Обращайте внимание на специальные условия: часто минимальные ставки действуют при крупной сумме или сроке кредита, оплате личного страхования или при соблюдении иных условий, — говорит Инна Солдатенкова. — Нелишним будет посмотреть и на то, какие условия предлагает ваш банк, на счет которого вы получаете зарплату либо в котором вы имеете другие открытые банковские продукты. Если же кредит нужен на какую-то неважную цель, лучше дождаться смягчения банками ценовых условий продуктов либо стараться погасить его как можно раньше».

«В этом году мы ждем продолжения восстановления экономики. Оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. А это во многом будет зависеть от факторов со стороны спроса, — сказала глава ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. — Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели в 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки».

Что еще происходит на рынке кредитов

Вот какие законопроекты и нововведения обсуждают на рынке кредитов в конце 2022 — начале 2023 года.

Новые правила кредитных каникул

Для россиян подготовили послабления по кредитам, о чем руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута рассказал «Известиям».

Они будут касаться кредитных каникул и периода охлаждения.

Ко второму чтению уже планируется внести поправки, которые позволят обращаться за кредитными каникулами (когда их введут на постоянной основе) не только заемщикам, но также созаемщикам и поручителям. Мамута надеется, что законопроект будет принят в эту сессию.

Снижение ставки по микрозаймам

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О потребительском кредите (займе)».

Максимальную ставку ограничат на уровне 0,8% (сейчас — 1%) в день, или 292% годовых с 1 июля 2023 года.

Депутаты также предложили установить предельную задолженность по кредитам сроком до одного года. Полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, будет не более 130% от суммы кредита и займа.

После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся.

Банки поглощают МФО

Банки расширяют свой бизнес — выходят на рынок микрофинансовых организаций.

МФО купили уже Росбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, TCS Group Holding (владеет Тинькофф Банком), OTP Bank, Банк Синара, Уралсиб и Экспобанк.

Процедура оформления микрозаймов для клиентов останется прежней, говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова:

«Измениться могут только ценовые условия предоставления займов — ставка, срок, сумма. Это будет зависеть от стратегии в части кредитования и политики лояльности для клиентов головного банка, в структуру которого входит МФО. Поэтому условия предоставления займов могут даже улучшиться».

Самозапрет на выдачу кредитов

В январе 2023 года Центробанк подготовил законопроект, который позволит делать самозапрет на выдачу кредитов единым для всех кредитных организаций (сейчас это можно сделать отдельно в каждом конкретном банке).

Банк России предлагает вносить ограничение в кредитную историю, чтобы банки и МФО видели его перед выдачей потребительских кредитов и займов.

Изменения еще не приняли.

Упрощение реструктуризации

Еще одно предложение ЦБ касается упрощения реструктуризации кредитов.

Идея в том, что заемщик сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности — в нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. Далее есть два варианта: