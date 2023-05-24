Карточка дня. На что у бухгалтера остался один день

25 мая сдаем:
уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам за апрель 2023 года;
персонифицированные сведения о физических лицах за апрель 2023 года;
сведения о трудовой деятельности из ЕФС-1 за апрель 2023 года (если были соответствующие кадровые события);
декларацию по налогу на прибыль апрель 2023 года;
декларацию по акцизам за апрель 2023 года;
декларацию по НДПИ за апрель 2023 года.
декларацию по налогу на игорный бизнес за апрель 2023 года.
25 мая платим:
налог по АУСН за апрель 2023 года.