Отчетность

Карточка дня. На что у бухгалтера остался один день

Сверяйтесь по списку под карточкой, все ли успели сделать.

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Карточка дня. На что у бухгалтера остался один день

25 мая сдаем:

  • уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам за апрель 2023 года;

  • персонифицированные сведения о физических лицах за апрель 2023 года;

  • сведения о трудовой деятельности из ЕФС-1 за апрель 2023 года (если были соответствующие кадровые события);

  • декларацию по налогу на прибыль апрель 2023 года;

  • декларацию по акцизам за апрель 2023 года;

  • декларацию по НДПИ за апрель 2023 года.

  • декларацию по налогу на игорный бизнес за апрель 2023 года.

25 мая платим:

  • налог по АУСН за апрель 2023 года.

Отчетность в СФР

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Штрафы за ЕФС-1

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Деловые встречи в кафе или ресторане: представительские или расходы на питание
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