Поиск работы бухгалтеров

Когда старший бухгалтер дороже главбуха: обзор вакансий недели

Если вы еще не готовы возложить на себя ответственность главбуха, присмотритесь к вакансиям зама и старшего бухгалтера. Есть интересные предложения с хорошей зарплатой.

Версия для печати
Когда старший бухгалтер дороже главбуха: обзор вакансий недели
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вы можете сами следить за актуальными вакансиями — просто подпишитесь на рассылку от Клерк.Работа.

По зарплатам вновь лидирует Москва. В регионах оплата труда ниже, но некоторые работодатели предлагают интересные бонусы.

Старший бухгалтер от 138 000 рублей

Условия и требования: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет, знание 1С.

Компания — крупный машиностроительный комплекс. Предлагает пятидневку, работу в офисе по линии метро, ДМС в соцпакете.

Хотите попробовать свои силы? Смотрите подробные требования и контакты работодателя здесь.

Заместитель главного бухгалтера до 70 000 рублей

Условия и требования: полная занятость, знание 1С, приветствуется опыт работы в розничной торговле. В подчинении будут 2 человека.

Хотите узнать больше? Подробности здесь.

Заместитель главного бухгалтера

Условия и требования: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет, знание ВЭД.

Компания — производитель молочных продуктов: масла и сыров. Будущему сотруднику предоставят бесплатное питание в столовой и скидки на продукцию предприятия. Так что, если вы — любитель сыра, добро пожаловать :)

Хотите узнать больше об этой работе переходите в вакансию.

Заместитель главного бухгалтера от 65 000 рублей

Условия и требования: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет, знание ОСБУ. В подчинении будут 4 человека.

Компания — ломбард, поэтому есть особая специфика, например, нужно будет готовить отчетность для ЦБ.

Заинтересовала вакансия? Подробности можно узнать здесь.

Следите за публикациями на «Клерке», мы делаем для вас подборки интересных вакансий каждую неделю!

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Субсидиарная ответственность

Про схемы использования «номинала». Какие риски могут возникнуть у квазиуправленеца. Из личного опыта.

Ранее я писал статью про агрессивные схемы ведения бизнеса, такие как использование «номинала» и о последствиях такого использования для квазиуправленеца. Сейчас я хочу поделиться историей из своей практики, как все это происходит в жизни.

Про схемы использования «номинала». Какие риски могут возникнуть у квазиуправленеца. Из личного опыта.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налог на имущество

Сообщение об имущественных налогах за 2022 год: что изменилось, что сверить и как поступать при выявлении расхождений. Часть 3

Получив сообщение об имущественных налогах, организация может либо вздохнуть с облегчением (при совпадении самостоятельно сделанных расчетов с данными ИФНС), либо озадачиться (при выявлении расхождений). Если расчеты не совпали, нужно разобраться в причинах и подготовить пояснения для ИФНС.

Сообщение об имущественных налогах за 2022 год: что изменилось, что сверить и как поступать при выявлении расхождений. Часть 3
Малый и средний бизнес

Как устроен МСП. Кто работает в малом и среднем предпринимательстве

Треть всех рабочих мест в МСП создается предприятиями в обрабатывающем производстве, ИТ, научной и техдеятельности, гостиничном бизнесе. При этом доля этих отраслей в общем количестве МСП составляет всего 22%.

Как устроен МСП. Кто работает в малом и среднем предпринимательстве
Читать еще