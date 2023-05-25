Когда старший бухгалтер дороже главбуха: обзор вакансий недели

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По зарплатам вновь лидирует Москва. В регионах оплата труда ниже, но некоторые работодатели предлагают интересные бонусы.

Старший бухгалтер от 138 000 рублей

Условия и требования: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет, знание 1С.

Компания — крупный машиностроительный комплекс. Предлагает пятидневку, работу в офисе по линии метро, ДМС в соцпакете.

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Заместитель главного бухгалтера до 70 000 рублей

Условия и требования: полная занятость, знание 1С, приветствуется опыт работы в розничной торговле. В подчинении будут 2 человека.

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Заместитель главного бухгалтера

Условия и требования: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет, знание ВЭД.

Компания — производитель молочных продуктов: масла и сыров. Будущему сотруднику предоставят бесплатное питание в столовой и скидки на продукцию предприятия. Так что, если вы — любитель сыра, добро пожаловать :)

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Заместитель главного бухгалтера от 65 000 рублей

Условия и требования: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет, знание ОСБУ. В подчинении будут 4 человека.

Компания — ломбард, поэтому есть особая специфика, например, нужно будет готовить отчетность для ЦБ.

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